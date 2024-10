Devadesát pět tisíc

Také já se vyjádřím k požadavku na vyplácení 95 tisíc měsíčně pro první dámu. A také já moc nechápu, co se tady vlastně řeší.

Včerejší blog Terezy Janků vyvolal diskusi s více něž 300 příspěvky. Nemohu napsat že ona diskuse je zajímavá, protože z pževážné části to je humus. Tolik zloby zaměřené na jednu konkrétní informaci zde již dlouho nebylo.

Netroufnu si říct, že všechny negativní příspěvky jsou o závisti, nebo vlastní neschopnosti. To určitě nejsou. Jsou o klapkách na očích a sluchátkách na uších. Jsou o odporu k prezidentskému páru, jsou o flusu na botách. Nejsou o objektivním zhodnocení daného problému.

Tady se mohutně a hlasitě bijeme do psních svalů nebo prsních tuků kvůli prkotině a proti nicotné částce se státního rozpočtu. Zdůrazňuji, že načasování požadavku na peníze pro první dámu je samo o sobě nevhodné a v této době i podezřelé. Stejně tak mlžení všech zúčastněných, čí to byl nápad, kdo s ním přišel. S apanáži pro první dámu, prvního mužem, však nemám problém souhlasit.

Proč se tak mohutně neangažujeme v tom, kde doopravdy mizí obrovské částky?Apanáž pro manželku prezidenta je proti tomuto prd. Sociální dávky. Korupce a veřejné zakázky. Placené pozice v dozorčích radách. Kumulování funkcí. Připlatky za výbory a podvýbory. Cena jídla v poslanecké sněmovně je také výsměchem. Poslanec nemá na to, aby zaplatil za jídlo jako každý?

Zvláště bych chtěl vyzdvihnout veřejné zakázky a jejich realizace. Snad v kazdém městě a v kazdém kraji to musí být neuvěřitelné částky, které by vyplaceny být vůbec neměly. Pokud by šlo vypočítat, kolik miliard, desítek miliard (stovek miliard?) takto zmizí a již zmizelo ze státního rozpočtu díky nenasytným i zkorumpovaným politikům, tak by se nám nejen roztočily panenky, ale v mžiku by šly na zem i samotné bulvy. Toto nám nevadí? Mě osobně to vadí mnohanásobně víc, než oněch necelých sto tisíc měsíčně.

Tady se do placu hážou vojenské výsluhy prezidenta i jeho manželky. Dále, že Zeman i Babiš dávají buď celý nebo část platu na charitu (o těchto dvou psát nechci). Že má prezident tolik peněz, že manželku musí uživit sám. Že si měli předem rozmyslet, jestli se jim finančně vyplatí být prezidentem a první dámou.

Kolik ročně dělají výsluhy všem státním zaměstnancům? Jsou to zákonem dané peníze a nechápu, proč se tím bije o hlavu Pavlovým. Dnes je Pavel prezident a peníze, které si vydělal, a které mu každý měsíc přistanou na účtě, mají něco společného s prezidentováním? To jako, kdybych měl nárok na výsluhu a šel do nové práce, mám brát jako samozřejmost, že mi na personálním řeknou, že mám peněz dost, tak budu dělat za polovic, než ostatní? Tohle někdo myslí vážně, nebo to je jen závist, nenávist?

Pokud nebudeme chtít řešit výše zmíněné uniky peněz ze státní kasy, jsme hlupáci. Už jenom tím, že zvolíme znova ty, kteří mají máslo na hlavě, ať je z jakékoli strany. Spíše bychom je měli poslat do místnosti, kde se vykonává velká strana.