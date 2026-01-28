Co my to máme za premiéra
Nyní se jedná o Andreje Babiše a nestačím se divit stejně jako tehdy. Nechci rozebírat, jestli měl právo prezident zveřejnit SMS, nebo jestli Macinka prezidenta vydíral a snad i něčím vydírá. Skoro bych i řekl, že čtvrtku másla na hlavě mají oba.
Já teď jen vidím, že v současné době řídí republiku místo premiéra Macinka s Okamurou. A to ještě kdo ví, kdo řídí ty dva. Kde je premiér v tak závažných věcech, které se na naší politické scéně dějí? A nutno také podotknout, že s Okamurou, třetím nejvyšším představitelem naší země, i s Macinkou, ministrem zahraničí, se velice rychle vše přenese na mezinárodní scénu. Koneckonců Macinka už přenášet začal. A vážně pochybuji, že by Babiš se všemi jeho kroky souhlasil. Kdoví, jestli o nich předem vůbec věděl a ví.
Kde je nějaké premiérovo rázné prohlášení? Kde je nějaké pomyslné třísknutí do stolu? Na své sociální síti měl vždy plno siláckých řeči, a teď je ticho po pěšině. Dovedl bych si představit, že se za svou vládu rázně postaví. Místo toho buď nic, nebo neurčitá sdělení ve smyslu, že by chtěl, aby si s ním Macinka a Pavel v klidu sedli ke stolu a vše probrali.
Mezi Macinkou a Pavlem vypukla legální válka a tuto ukočírovat může jen rozhodný premiér. Vždyť on se nepostavil ani za svého ministra. Projevil se buď jako zbabělec, nebo někdo, komu teče do bot. Spíše jako obojí.
Není síla, abych volil ANO. Přesto jsem si říkal, že je Babiš dravec, který Macinky, Okamury a Rajchly ukočíruje. Zatím to vypadá, že jsem se mýlil. Oni výše jmenovaní holt nejsou poslušnými králíčky jako Havlíček a Schillerová. A to nechci vidět, až začnou Okamurovi přerůstat přes hlavu Rajchl, Majerová aspol.
Za svůj krátký život nám toho současná vláda předvedla už celkem dost. Říkal jsem, že se s nimi ještě nasmějeme. Teď dodám, že smích přejde v ustavičný pláč.
Ještě jednu věc, trochu mimo téma blogu. Prezidentovi je vytýkán jeho vstup do KSČ. Dodám, že současný ministr obrany má velmi podobný kádrový profil jako on. A co Klempíř jako doložený udavač StB, i samotný premiér, který navíc využil divoká devadesátá k zbohatnutí, o kterých sám říká, že to byla "divočina"?
A dovolím si ještě jedno malé rýpnutí směrem k tzv. vlastencům s vlajkou ČR v profilech, kteří nemají rádi migranty a žádné jiné cizáky. Za premiéra máme Slováka, který se pořádně česky nikdy nenaučí. Za ministra máme Slováka, který se pořádně česky učit teprve začal. Za dalšího ministra máme usvědčeného udavače a za šéfa sněmovny Japonce, který česky mluví bravurně. Ohledně vašich silackých vyjádřeních mi tady něco nesedí.
Petr Burian
3 000 000 Kč
