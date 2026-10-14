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Co bychom mohli všichni udělat pro to, aby nám bylo líp

Petr Burian
Nic. Oni to přeci udělají za nás. Jen je volme a zvolme, a o nic víc se nemusíme starat. Dobrovolný spolupracovník STB z části té hodné STB vše za nás rád vyřeší.

Že pomalu neumí česky? A to jako vadí? Že jeho střet zájmů je větší jako státní dluh snad někomu vadí? Proč by mělo? Vždyť maká za nás za všechny 24/7. A já jsem rád, že za mě maká někdo, kdo ke svému miliardovému majetku přišel v divokých devadesátkách poctivou cestou a usilovnou práci, i že ze svého syna udělal před celým národem debila, i že si od EU nenechá diktovat podmínky. Naopak zařídí levné energie, naftu s benzínem a zaklekne na tuzemské rafinérie. Vzdyť to jsou vydřiduši.

Jako lepšolid, jako jediný zastánce té správné pravdy, jako odpůrce dezolátů, jako člen pražské kavárny a podporovatel rozvedčíka na Hradě jsem šťastný, že nám vládne eStéBák, který byl vlastně hodným eSTéBákem. Stejně tak jako Jarek, Klempíř, Míša David a další multimilionáři, kteří tak moc za minulého režimu trpěli.

Oni tehdy trpěli, ale vyplatilo se jim trpět a počkat. Někteří disidenti, kterým eSTBáci podlomili zdraví, zničili rodiny, nebo je rovnou ukončili, tu sílu se přizpůsobit a vytrvat neměli. Byli bláhoví. Asi to nebyli správné uvědomělí disidenti. Asi byli bez perspektivy, hloupí a naivní.

Autor: Petr Burian | středa 14.10.2026 16:15 | karma článku: 11,36 | přečteno: 113x
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Petr Burian

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