Co bychom mohli všichni udělat pro to, aby nám bylo líp
Že pomalu neumí česky? A to jako vadí? Že jeho střet zájmů je větší jako státní dluh snad někomu vadí? Proč by mělo? Vždyť maká za nás za všechny 24/7. A já jsem rád, že za mě maká někdo, kdo ke svému miliardovému majetku přišel v divokých devadesátkách poctivou cestou a usilovnou práci, i že ze svého syna udělal před celým národem debila, i že si od EU nenechá diktovat podmínky. Naopak zařídí levné energie, naftu s benzínem a zaklekne na tuzemské rafinérie. Vzdyť to jsou vydřiduši.
Jako lepšolid, jako jediný zastánce té správné pravdy, jako odpůrce dezolátů, jako člen pražské kavárny a podporovatel rozvedčíka na Hradě jsem šťastný, že nám vládne eStéBák, který byl vlastně hodným eSTéBákem. Stejně tak jako Jarek, Klempíř, Míša David a další multimilionáři, kteří tak moc za minulého režimu trpěli.
Oni tehdy trpěli, ale vyplatilo se jim trpět a počkat. Někteří disidenti, kterým eSTBáci podlomili zdraví, zničili rodiny, nebo je rovnou ukončili, tu sílu se přizpůsobit a vytrvat neměli. Byli bláhoví. Asi to nebyli správné uvědomělí disidenti. Asi byli bez perspektivy, hloupí a naivní.
Petr Burian
Kam s nimi?
K napsání toho to blogu mě inspiroval kolega Nožička se svým textem uveřejněným zde dne 2. 10. 2026 pod názvem: Trestní odpovědnost od 13 let? Případ ze slovenské školy dává ministru Tejcovi za pravdu
Petr Burian
Volby do zastupitelstva
Nevim, jak je to u vás, ale pro mě jsou komunální volby nadřazeny volbám krajským, do parlamentu i do senátu. Přesně v tomto pořadí. Nakonec tohoto pořadí pak zařazuji volby prezidentské.
Petr Burian
Být či nebýt. Toť otázka.
Asi trochu smutné téma, přesto si myslím, že velmi potřebné a nutné. Lidí kolem nás, kteří uvažuji nad sebevraždou, nebo ji dokonali, je mnoho.
Petr Burian
Děti v pasti
Zaujaly mě zde dva články ohledně dětí, jejich výchovy a traumat, které zažívají rozchodem a rozvodem rodičů.
Petr Burian
Sahni nám na Babiše a tvoje diskuse je naše
Zveřejnil jsem text s titulkem „Babiš je zlo“. Ač jsem hned v úvodním odstavci jasně napsal, že to je jen a pouze můj osobní pohled na současného premiéra,...
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