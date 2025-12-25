Chceš být kulturistou běžného dne? Pak zapomeň !
Jsou samozřejmě výjimky a čest jejich památce.
Bez dvou centimetrů mám metr devadesát a celý život jsem fyzicky velmi aktivní. Před cca. 15 lety jsem na sobě opravdu makal a dostal se na 115 kg svalové hmoty. Ovšem sežral jsem tehdy za den tolik, co jaderná elektrárna v plném výkonu. Svaly jen hrály, ale já byl přesto v háji. Tělo dostávalo obrovský příjem kalorií a bílkovin, ale časem začalo stávkovat. Bolesti kloubů, zažívací potíže, vysoký krevní tlak a neschopnost udržet dlouhodobou fyzickou zátěž ve vytrvalostním režimu. Na snídani devět vajec, pak tousty se šunkou a sýrem, zelenina a med s vločkam. Za další tři hodiny svačina, minimálně tři chleby s něčím, pak oběd (kuřecí a těstoviny a zelenina), pak další svačina a večeře, abyxh vše nakonec zakončil před spaním mixem bílkovin s keratinem.
Jakákoli vytrvalost tehdy šla do háje. Na chvíli to bylo super. Ale jako dlouhodobý stav absolutně neudržitelné. Začalo mi vadit i to, že jsem šel do schodů do pátého patra a má vlastní váha mě omezovala. Nemluvě o kloubech. Už jsem se ani pomalu neuměl poškrábat rukou na zádech. Nejhorší bylo, že v zrcadle super, ale v běžném životě pakárna. Je krása si obléct značkové tričko, které na vás vypadá jako tričko z páté třídy. Zde však běžný život končí. Kamkoli jdete, tak s sebou nesete kilogramy nenakrmenéch svalů, která vám jsou vlastně k ničemu. Ty svaly potřebují jíst. Takže buď hromady bílkovin, nebo stereoidy. A stereoidy já zásadně odmítal. I když jsem věděl, že bez nich mohutnější nebudu. Raději jsem však žral, žral a žral. Až jsem žrát a žrát přestal.
Cpete do sebe kilogramy jídla abyste si udrželi nějakou hmotu. Jenže ty kilogramy hmoty někde musíte i vyloučit, nemluvě o tom, co ta masa spotřebovaného masa dělá se střevy a s vypouštěním skleníkovych plynů. Místy jsem si připadal jako stádo krav na pastvě, jak jsem prostě plyny jen vypouštět.
Co vám budu povídat. Žral jsem, cvičil jsem, ale i stejně tak jsem i prděl. V neposlední řadě vás upozorňuji, že ani ženská nechce mít v posteli uprděného hromotluka, který dostane dříve infarkt, než vyprovodí děti do první třídy.
S váhou jsem šel nakonec na 105 kg a cvičil jen s činkami a vlastní vahou. Kliky shyby a dřepy jsou nejlepšími cviky, které můžete provozovat takřka kdekoli a kdykoli. Kliky a dřepy určitě. Opravdu stačí 45 min. denně a budete se cítit báječně. K tomu nějaké protahování, a takto zakončený pracovní den nemá chybu. Tři cviky po třech opakováních na nohy, tři na ruce a tři na břicho a léto u moře je vaše 🙂😉 A pokud je vám padesát plus, tak se i kdejaká babička za vámi otočí 😂
