Být slušný neznamená slabost
Ovšem mám také pocit, že to je boj s větrnými mlýny. Přiznám se, že se mi sem už moc přispívat nechce a zdejší diskuse také nic moc.
Když se vyjádřím, že nechci mít nic společného s Macinkou, Babišem, Turkem, ale třeba i s Ševčíkem, vyjadruji tim svůj názor. Já tak naší současnou politiku vidím. Stejně tak, když vyjádřím názor, že je pro mě současný prezident konečně prezidentem. Po prezidentech Klausovi a hlavně Zemanovi to je nejlepší volba, která se nabízela. A pokud nebude kandidovat na prezidenta někdo přijatelnější, budu Pavla volit znovu.
Několikrát jsem se i dost kriticky vyjádřil o vládě Petra Fialy. Nemyslím si, že dělala vše zle, ale myslím si, že její prezentace vůči veřejnosti a voličům byla tragická.
A ze všeho mě dojímá, jak všichni předhazují prezidentovi účast v KSČ. Babiš byl agentem STB, ministr obrany má velmi podobný profil jako prezident, ministr kultury prokazatelně STB udával a mohli bychom pokračovat.
Byla snad v prezidentské volbě lepší možnost, než volit mezi agentem STB a členem KSČ? Oni se dostali do posledního duelu kde platilo kdo s koho jiní kandidáti? A Babiš, který byl součástí devadesátek, kdy zbohatli mnozí dnešní miliardáři minimálně podivným způsobem, pro mě není tím pravým. Dokonce jej nechci ani za premiéra. Pro mě to je slizoun bez páteře, který se nechová jako vrcholný politik. Nehledě na to, že jeho střet zájmů ohledně dotaci EU je pro mě nepřijatelný.
Troufám si o sobě tvrdit, že jsem slušný člověk. Ale to jste zcela určitě i vy, kteří zastaváte úplně odlišný názor.
Pokud mi však někdo napíše, že jsem zastáncem té jediné správné pravdy, že mé názory zavánějí tupostí, dále pak něco o uličním výboru, nebo když mi zdejší hulvát napíše něco ve smyslu, že se prezentuji jako Foglarův Mirek Dušín, tak si pomyslí svoje a ohradím se v podobném duchu.
Za chvíli jedu na odpolední směnu a nebudu mít prostor se v diskusi vyjádřit. Vemte však jako fakt, že já jdu se svým blogem s kůží na trh a stejně tak děláte i vy, kteří jste žádný blog ještě nenapsali, ale presto kritizuje vše, co vám nevoní. Nikdy jsem žádný příspěvek v diskusi nesmazal a dělat to určitě nebudu.
Petr Burian
Nezlobte se na mě, ale...
... Čím dál víc mám pocit, že se politika vzdaluje voliči a naopak voliče ovládá. Už neplatí: „Mám vizi a ty ji ohodnoť mandátem“.
Petr Burian
Která jsou ta nezávislá média?
V diskusích zde jsem se na to již ptal. Odpověď jsem žádnou nedostal. A myslím to vážně. Prosím, poraďte mi.
Petr Burian
Baví ještě někoho politika?
Mě už ne. Už dávno jsem přestal sledovat jakoukoli politickou debatu na jakékoli televizní stanici a o politice se odmítám bavit s kýmkoli.
Petr Burian
Sudety a já
Bydlím v domě po odsunutých sudetských Němcích. Mám se bát, že o dům přijdu? Ne, nebojím se. Čeho? On si vážně někdo myslí, že bych měl o dům přijít?
Petr Burian
Slávie vs Sparta trochu jinak
Fotbal není moji krevní sportovní skupinou. Sedím teď doma se zlomeným nártem s nechodící sádrou, tak cučím na telku. A protože je nyní sportu v TV dost, nenudím se.
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