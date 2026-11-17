Bylo někdy všechno všech? Nebylo a nebude!
Žil jsem mládí za vlády komunistů. Bylo všechno všech? Ani náhodou. Kapitalismus není bez chyb, ale ani socialistický systém nedokázal setřít rozdíly mezi bohatými a chudými. Byli mezi námi moc bohatí. Dále pak "normálně" bohatí, a střední třída, která jednou za čas dostala výjezdní doložku a mohla do Jugoslávie. A světě div se, byli mezi námi i chudí. Chudí se vším všudy. Jen na ulici jako bezdomovci nežili. Bo je režim pozavíral za příživnictví.
Vše mělo patřit všem, všichni měli mít práci, sociální jistoty, dovolenou v Jugoslávii, a přesto byly věznice i tehdy plné. Vše všem nikdy nepatřilo. Je to jen nesmyslná utopie.
Všichni měli práci, ale moc dobře vím, jak se pracovalo. Ojebávalo se kde se jen dalo. Kdo nekrade, okrádá rodinu... Bylo tehdy oblíbené heslo. Takže na nedostatkovém zboží vydělávali ti, kteří nedostatkové zboží prodávali. Magiče, videa, videokazety, desky všeho možného druhu, jízdní kola, s tím vším se šmělilo ve velkém. Na osobní vůz klidně rok v pořadníku Mototechny. Ještě že existovali veksláci a studenti z Vietnamu. Bez nich bych walkmana a digitálky se sedmi melodiemi nikdy neměl.
Ještě že existovaly sobotní burzy v Ostravě. A nejen tam. Nikde jinde bych nekoupil tolik prázdných kazet v balení po pěti, abych si na ně na dvojčeti Mitsubishi, které jsem sehnal od veksláka za nehorázné peníze, neokopíroval Kryla, ale i The Wall od Floydů, Boda Dylana, Mamas & Papas, Iggyho Popa, Metallicu a další a další. Kája Gott, ABBA, Drupi, Ricchi a Poveri, Dean Reed a někteří další se k nám dostali. Krom ABBY mě ta muzika nezajímala.
Mimochodem Floydi na Strahově byl nezapomenutelný zážitek. A pak Stouni. Tohle jsem snad za minulého režimu měl? Neměl. Pokud jsem to mít chtěl, tak jsem musel riskovat. Riskovat, že walkman není šunt, hodinky se sedmi melodiemi vydrží do Vánoc, a že prázdné kazety po pěti nahrávají jak mají. Byl to risk.
A světe div se... kazety nahrávaly, hodinky neměly problém a walkman fungoval. A Mitsubishi dvojče? Na něm jsem The Wall kamarádům na kazety nahrál něúrekom.
Pak jsem si pořídil Panasonic se dvěma vstupy na kazety a CD a opět, světě div se, krása střídala nádheru. Byl jsem ten, kdo nahraje kazetu ve velmi slušném znění a byl jsem vyhledávaný. Nezapomenutelný zážitek bylo kopírovat Alphaville Forever Young. Mimochodem, po zvukové stránce vynikající eLPíćko. To jsem však získal až po 89. a dodnes si jej přehrávám.
Všechno všech nikdy nebylo a nikdy nebude. Vše je vždy podřízené zákonu nabídky a poptávky. Socialistické centrálně plánované hospodářství jasně ukázalo, že nabídku a poptávku lze potlačovat, jenže ta ani tak nezmizí.
Petr Burian
S kůží na trh
Několik článků na podobné téma jsem už napsal. Tak přidám ještě jeden. Za reakce v diskusi děkuji, ač se jí dnes moc nezúčastním. Mám odpolední šichtu.
Petr Burian
Klesnout na úroveň dítěte není vůbec špatné
Jestli mě práce s mládeží ohroženou životem na ulici něčemu naučila, pak to je tomu, že bych měl být jedním z nich, aby mi vůbec naslouchali.
Petr Burian
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Petr Burian
Paříž 2026
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Petr Burian
Výprask
Co jiného říct o senátních volbách u ANO a u celé vládní koalice. Buď se některé strany vlády senátních voleb vůbec neúčastnily, nebo hnutí ANO dostalo na zadnici.
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