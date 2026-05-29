Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Baví ještě někoho politika?

Mě už ne. Už dávno jsem přestal sledovat jakoukoli politickou debatu na jakékoli televizní stanici a o politice se odmítám bavit s kýmkoli.

Mám hodně známých, přátel i spolupracovníků, kteří mají úplně odlišný názor na současnou politickou situaci. Od té doby, co odmítám jakoukoli debatu o politice, mám klid a výborné vztahy snad se všemi. Nikdo z mých známých není "politický fanatik", jen mají někteří úplně jiný pohled na danou věc.

A já už jsem dost starý na to, abych hanil Babiše, nebo obhajoval Pavla třeba i jen pro to, abych nabral zdejší karmu. Ať se vzájemně ti tupci haní, nebo obhajují sami. Stejně je to stále dokola a oni si poradí sami. Podle mě by měli jít sedět někteří politici z koalice i opozice. A myslíte, že sedět půjdou? Ani náhodou. Když bude nejhůř, tak to zase odsere pár obětních beránků. Těm hlavním "mafiánům" se vůbec nic nestane. Bylo tak tomu za totáče, je tomu i tři desítky let po sametu.

Mezi mé kamarády se řadí například i radikální odpůrci očkování. I můj druhý nejlepší kamarád mezi ně patří. A co? On má nějakou pravdu, a já po tom, co jsem za covidu strávil tři týdny jako dobrovolník v nemocnici, mám svoji zkušenost. Ale nemíním to už s nikým řešit. Stejně jsem nikdy nikoho nepřesvědčil a oni nepřesvědčili mě.

Několikrát jsem zde psal své zkušenosti z dlouholeté prace v sociálních službách v oboru práce s dětmi a mladistvými ohroženými životem na ulici. Na ta léta vzpomínám strašně rád a přiznám se, že mi ta práce chybí. Ale už tam zpět nepůjdu i přes to, že mám stále nabídky. Přeci jen ten stres a nejistota, jestli na další rok budou finance na moji práci, je opravdu jen pro skalní fanoušky. Minimálně z řad chlapů (ženám se omlouvám).

Jakoukoli ženu ve službě potřebným obdivuji. Každá z nich, která nechodí jen do práce, ale v práci pracuje svým srdcem, by si zasloužila minimálně dvojnásobný plat. A stejně ty holky, které mají "jen" kurz pracovníka v sociálních službách, a s prominutím, utírají jen prodělané zadky, stelou donekonečna postele, a nakonec s vašimi nemohoucími rodiči sedí u postele a drží je za ruku v jejich posledních chvílích života, chodí domů s platem, za který by málokdo z nás pracoval. Já vím, je to jejich práce. Jenže neuvěřitelně mizerně placená práce, ale zároveň psychicky vyčerpávající prace. Přesto ji ty slečny a paní dělají rády a s empatii, která mnohým schází.

Trump je pro mě hňup. Putin zmetek. EU je neschopná, která usnula na vavřínech a místo prosperity zvolila příkazy, zákazy, nařízení. Ale je to jen můj názor, který nemusí s mnohými korespondovat. OSN vůbec nechápu proč existuje a NATO jsou jen kecy. Zbrojaři bohatnou, hypotéky zdražují a dostupné bydlení pro všechny není a hned tak nebude.

Ale politikové nám před volbami budou zase donekonečna slibovat dostupné bydlení pro všechny, nízké daně, sociální jistoty a dovolenou v Chorvatsku. Pro mě tyto jejich kecy už dnes znamenají jen jednu reakci: " Nasrat!"

Pokud se člověk o sebe nepostarám sám, bude věřit politikům a spoléhat na jejich sliby (a oni to stejně nikdy nemyslí vážně, a vždy jen budou nahánět hlasy před volbami), pak jsme v háji my i oni. Jen jim to je jedno, protože si nahrabou a budou vždy v pohodě. Žádný politik pro mě nikdy nic neudělal. Úplně vždy jsem se musel přizpůsobit a starat se o sebe a svoji rodinu. Jak za totáče, tak i dnes.

Autor: Petr Burian | pátek 29.5.2026 15:18 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Další články autora

Petr Burian

Sudety a já

Bydlím v domě po odsunutých sudetských Němcích. Mám se bát, že o dům přijdu? Ne, nebojím se. Čeho? On si vážně někdo myslí, že bych měl o dům přijít?

12.5.2026 v 12:58 | Karma: 22,95 | Přečteno: 583x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Slávie vs Sparta trochu jinak

Fotbal není moji krevní sportovní skupinou. Sedím teď doma se zlomeným nártem s nechodící sádrou, tak cučím na telku. A protože je nyní sportu v TV dost, nenudím se.

10.5.2026 v 23:15 | Karma: 15,14 | Přečteno: 390x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Trump = mírotvůrce

Mírotvůrce, který válku na Ukrajině ukončí do 24h. Prdlajs mírotvůrce. Tlachal a hybatel světovými cenami ropy a plynu a hybatel našimi peněženkami. Neskutečný egoistický pokrytec. A pro mě i lhář.

8.4.2026 v 15:18 | Karma: 18,98 | Přečteno: 390x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Mám moc rád různá naše nářečí

Vlastně úplně všechna nářečí. Procestoval jsem republiku křížem krážem a všude jsem se nad místní mluvou bavil.

25.3.2026 v 14:45 | Karma: 19,39 | Přečteno: 321x | Diskuse | Společnost

Petr Burian

Divoká devadesátá v Jugoslávii za války i jinde

Ať si říká kdo chce co chce, devadesátá léta měla něco do sebe. Pokud je člověk opravdu prožíval a nechodil jen z roboty na robotu, tak mohl projet tobogánem zážitků, na které nikdy nezapomene.

23.3.2026 v 0:10 | Karma: 15,94 | Přečteno: 321x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...
21. května 2026  15:15,  aktualizováno  22. 5. 7:58

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...
22. května 2026  6:26

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
25. května 2026  15:08

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
27. května 2026  15:43

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.
23. května 2026  18:53

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...

OBRAZEM: Na zámku v Bechyni dýchá skříň, sýpku obsadily tisíce míčků na ping-pong

Na Panství Bechyně a na samotném zámku Bechyně začíná další sezona, která...
29. května 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Vztahová pole - Relational Fields. Tak se jmenuje letošní výstava českého i zahraničního současného...

VIDEO: Petřínské lanovky na sebe poprvé mrkly. Slunce však výsledný efekt zhatilo

Na snímku lze spatřit symbolické mrknutí petřínských lanovek, vůz vpravo má...
29. května 2026  14:52

Nové vozy lanovky na Petřín prošly ve čtvrtek dalším kolem testování. V centru pozornosti tentokrát...

Mladí nadějní herci zasadili ve zlínské zoo festivalové stromy

MladĂ­ nadÄ›jnĂ­ herci zasadili ve zlĂ­nskĂ© zoo festivalovĂ© stromy
29. května 2026  13:10,  aktualizováno  13:10

V zoologické zahradě ve Zlíně dnes zasadili stromy mladí nadějní herci zlínského filmového...

Kolín přispěje majitelům, kteří zlepší označení provozoven v centru

ilustrační snímek
29. května 2026  13:10,  aktualizováno  13:10

Kolín chce v novém dotačním programu přispět majitelům na zkultivování venkovní podoby provozoven v...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Petr Burian

  • Počet článků 219
  • Celková karma 18,96
  • Průměrná čtenost 1385x
Žijeme tady a teď. Minulost už nebude a budoucnost ještě nebyla.

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené stránky

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.