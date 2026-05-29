Baví ještě někoho politika?
Mám hodně známých, přátel i spolupracovníků, kteří mají úplně odlišný názor na současnou politickou situaci. Od té doby, co odmítám jakoukoli debatu o politice, mám klid a výborné vztahy snad se všemi. Nikdo z mých známých není "politický fanatik", jen mají někteří úplně jiný pohled na danou věc.
A já už jsem dost starý na to, abych hanil Babiše, nebo obhajoval Pavla třeba i jen pro to, abych nabral zdejší karmu. Ať se vzájemně ti tupci haní, nebo obhajují sami. Stejně je to stále dokola a oni si poradí sami. Podle mě by měli jít sedět někteří politici z koalice i opozice. A myslíte, že sedět půjdou? Ani náhodou. Když bude nejhůř, tak to zase odsere pár obětních beránků. Těm hlavním "mafiánům" se vůbec nic nestane. Bylo tak tomu za totáče, je tomu i tři desítky let po sametu.
Mezi mé kamarády se řadí například i radikální odpůrci očkování. I můj druhý nejlepší kamarád mezi ně patří. A co? On má nějakou pravdu, a já po tom, co jsem za covidu strávil tři týdny jako dobrovolník v nemocnici, mám svoji zkušenost. Ale nemíním to už s nikým řešit. Stejně jsem nikdy nikoho nepřesvědčil a oni nepřesvědčili mě.
Několikrát jsem zde psal své zkušenosti z dlouholeté prace v sociálních službách v oboru práce s dětmi a mladistvými ohroženými životem na ulici. Na ta léta vzpomínám strašně rád a přiznám se, že mi ta práce chybí. Ale už tam zpět nepůjdu i přes to, že mám stále nabídky. Přeci jen ten stres a nejistota, jestli na další rok budou finance na moji práci, je opravdu jen pro skalní fanoušky. Minimálně z řad chlapů (ženám se omlouvám).
Jakoukoli ženu ve službě potřebným obdivuji. Každá z nich, která nechodí jen do práce, ale v práci pracuje svým srdcem, by si zasloužila minimálně dvojnásobný plat. A stejně ty holky, které mají "jen" kurz pracovníka v sociálních službách, a s prominutím, utírají jen prodělané zadky, stelou donekonečna postele, a nakonec s vašimi nemohoucími rodiči sedí u postele a drží je za ruku v jejich posledních chvílích života, chodí domů s platem, za který by málokdo z nás pracoval. Já vím, je to jejich práce. Jenže neuvěřitelně mizerně placená práce, ale zároveň psychicky vyčerpávající prace. Přesto ji ty slečny a paní dělají rády a s empatii, která mnohým schází.
Trump je pro mě hňup. Putin zmetek. EU je neschopná, která usnula na vavřínech a místo prosperity zvolila příkazy, zákazy, nařízení. Ale je to jen můj názor, který nemusí s mnohými korespondovat. OSN vůbec nechápu proč existuje a NATO jsou jen kecy. Zbrojaři bohatnou, hypotéky zdražují a dostupné bydlení pro všechny není a hned tak nebude.
Ale politikové nám před volbami budou zase donekonečna slibovat dostupné bydlení pro všechny, nízké daně, sociální jistoty a dovolenou v Chorvatsku. Pro mě tyto jejich kecy už dnes znamenají jen jednu reakci: " Nasrat!"
Pokud se člověk o sebe nepostarám sám, bude věřit politikům a spoléhat na jejich sliby (a oni to stejně nikdy nemyslí vážně, a vždy jen budou nahánět hlasy před volbami), pak jsme v háji my i oni. Jen jim to je jedno, protože si nahrabou a budou vždy v pohodě. Žádný politik pro mě nikdy nic neudělal. Úplně vždy jsem se musel přizpůsobit a starat se o sebe a svoji rodinu. Jak za totáče, tak i dnes.
Petr Burian
Sudety a já
Bydlím v domě po odsunutých sudetských Němcích. Mám se bát, že o dům přijdu? Ne, nebojím se. Čeho? On si vážně někdo myslí, že bych měl o dům přijít?
Petr Burian
Slávie vs Sparta trochu jinak
Fotbal není moji krevní sportovní skupinou. Sedím teď doma se zlomeným nártem s nechodící sádrou, tak cučím na telku. A protože je nyní sportu v TV dost, nenudím se.
Petr Burian
Trump = mírotvůrce
Mírotvůrce, který válku na Ukrajině ukončí do 24h. Prdlajs mírotvůrce. Tlachal a hybatel světovými cenami ropy a plynu a hybatel našimi peněženkami. Neskutečný egoistický pokrytec. A pro mě i lhář.
Petr Burian
Mám moc rád různá naše nářečí
Vlastně úplně všechna nářečí. Procestoval jsem republiku křížem krážem a všude jsem se nad místní mluvou bavil.
Petr Burian
Divoká devadesátá v Jugoslávii za války i jinde
Ať si říká kdo chce co chce, devadesátá léta měla něco do sebe. Pokud je člověk opravdu prožíval a nechodil jen z roboty na robotu, tak mohl projet tobogánem zážitků, na které nikdy nezapomene.
|Další články autora
Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní
Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....
Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se
Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem
Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...
OBRAZEM: Na zámku v Bechyni dýchá skříň, sýpku obsadily tisíce míčků na ping-pong
Vztahová pole - Relational Fields. Tak se jmenuje letošní výstava českého i zahraničního současného...
VIDEO: Petřínské lanovky na sebe poprvé mrkly. Slunce však výsledný efekt zhatilo
Nové vozy lanovky na Petřín prošly ve čtvrtek dalším kolem testování. V centru pozornosti tentokrát...
Mladí nadějní herci zasadili ve zlínské zoo festivalové stromy
V zoologické zahradě ve Zlíně dnes zasadili stromy mladí nadějní herci zlínského filmového...
Kolín přispěje majitelům, kteří zlepší označení provozoven v centru
Kolín chce v novém dotačním programu přispět majitelům na zkultivování venkovní podoby provozoven v...
- Počet článků 219
- Celková karma 18,96
- Průměrná čtenost 1385x