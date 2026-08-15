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Babiš je zlo

Zdůrazňují, že tento blog je jen mým soukromým pohledem na člověka, který nám všem dělá premiéra. Zároveň přiznávám, že jej nemusím a mám z něj velkou obavu.

Devadesátá léta jsem zažil a v devadesátých letech premiér Babiš zbohatl. Nikdy na něj nic neprasklo, přesto jsem přesvědčen, že nezbohatl jen díky své usilovné práci. Dokonce si i myslím, že jeho hnutí ANO 2011 vzniklo jen proto, aby na něj nic neprasklo.

Mám snad na něj nějaký materiál, nějaký usvědčující důkaz? Nemám. A proč bych jej měl mít? Mi stačí to, co o něm vím a co si o něm myslím. Já osobně jej za premiéra ČR nechci a stále si myslím, že je pro naši republiku dlouhodobé zlo.

Ano, ANO vyhrálo volby. Svobodné a demokratické volby, kdy jsem nesčetněkrát četl, že budou zmanipulované, že je rozhodnou voliči v korespondenční volbě, kdy z jeho strany znělo hlavně: "Je to kampaň!"

Pro mě je kampaň Andrej Babiš. Pro mě to je ulhaný člověk, který se neštítí ničeho. A vězte mi, že mi je celkem i jedno, že je původně Slovákem. Pro mě to je ulhaný politik nejvyšší třídy a nevolitelný člověk.

Vadí mi, že to je bývalý zaměstnanec zahraničního obchodu ČSSR, EsTéBák a bonzák, kterého adorují ti, kteří zároveň vyčítaji prezidentu Pavlovi účast v KSČ. Říkejte si co chcete... Pavel alespoň vyjádřil omluvu nad svojí účastí ve straně za totáče. Babiš se snad někdy za to samé omluvil?

A prosím, hlavně mi nepište, že on musel spolupracovat, když chtěl vykonávat své povolání a že nikomu neublížil. Pro mě je premiér Babiš velké zlo a mám obavu, kam republiku dovede po dobu svého aktuálního mandátu.

Autor: Petr Burian | sobota 15.8.2026 22:10 | karma článku: 9,96 | přečteno: 97x

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Petr Burian

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