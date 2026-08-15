Babiš je zlo
Devadesátá léta jsem zažil a v devadesátých letech premiér Babiš zbohatl. Nikdy na něj nic neprasklo, přesto jsem přesvědčen, že nezbohatl jen díky své usilovné práci. Dokonce si i myslím, že jeho hnutí ANO 2011 vzniklo jen proto, aby na něj nic neprasklo.
Mám snad na něj nějaký materiál, nějaký usvědčující důkaz? Nemám. A proč bych jej měl mít? Mi stačí to, co o něm vím a co si o něm myslím. Já osobně jej za premiéra ČR nechci a stále si myslím, že je pro naši republiku dlouhodobé zlo.
Ano, ANO vyhrálo volby. Svobodné a demokratické volby, kdy jsem nesčetněkrát četl, že budou zmanipulované, že je rozhodnou voliči v korespondenční volbě, kdy z jeho strany znělo hlavně: "Je to kampaň!"
Pro mě je kampaň Andrej Babiš. Pro mě to je ulhaný člověk, který se neštítí ničeho. A vězte mi, že mi je celkem i jedno, že je původně Slovákem. Pro mě to je ulhaný politik nejvyšší třídy a nevolitelný člověk.
Vadí mi, že to je bývalý zaměstnanec zahraničního obchodu ČSSR, EsTéBák a bonzák, kterého adorují ti, kteří zároveň vyčítaji prezidentu Pavlovi účast v KSČ. Říkejte si co chcete... Pavel alespoň vyjádřil omluvu nad svojí účastí ve straně za totáče. Babiš se snad někdy za to samé omluvil?
A prosím, hlavně mi nepište, že on musel spolupracovat, když chtěl vykonávat své povolání a že nikomu neublížil. Pro mě je premiér Babiš velké zlo a mám obavu, kam republiku dovede po dobu svého aktuálního mandátu.
Petr Burian
Komunista ještě jednou
Už jsem sem psal. Nebyla jsme rodina hrdinů a uvědomělých nepřátel režimu. Dokonce jsem jako puberťák rodičům vyčítal...
Petr Burian
Být slušný neznamená slabost
Napsal jsem zde článek s myšlenkou zakopávání příkopů a respektu k názoru jiných. Stále na tom trvám a trvám i na tom, že se bez snahy se domluvit neobejdeme.
Petr Burian
Nezlobte se na mě, ale...
... Čím dál víc mám pocit, že se politika vzdaluje voliči a naopak voliče ovládá. Už neplatí: „Mám vizi a ty ji ohodnoť mandátem“.
Petr Burian
Která jsou ta nezávislá média?
V diskusích zde jsem se na to již ptal. Odpověď jsem žádnou nedostal. A myslím to vážně. Prosím, poraďte mi.
Petr Burian
Baví ještě někoho politika?
Mě už ne. Už dávno jsem přestal sledovat jakoukoli politickou debatu na jakékoli televizní stanici a o politice se odmítám bavit s kýmkoli.
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