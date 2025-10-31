55+ a odepsaný. Ale prd.
Ten chlap je již 48 let na penzi! Mazec! Je o dvacet let starší než manželka a dle spolužáka jsou jeho rodiče spolu více než 57 let. A jak mi kolega ze studií vyprávěl, tak se prý jeho rodiče nikdy neponádali. No není to pecka?
Střih... Kamarád 55let. Měl svoji hospodu a přítelkyni, se kterou vychovával jejího syna. Super kluk, než se před padesátkou zakoukal do dvacetileté servírky. Holt krize středního věku a hormony jsou dohromady pěkně svině.On té mladé servirce dával plat do té doby, než mu ona dala dceru. Chlap, který měl v našem mladí, i v postupujícím stáří, krásné mikádo svých vlastních černých vlasů, šel najednou do medového odstínu. Něco jako ministr Stanjura. Jak šel čas, tak se z jeho černé stála šedá, aby ji s novou mladou přítelkyní vystřídala umělá medová. Co vám budu povídat. Vypadal najednou jako debil.
Už jste si někdy na hlavu jebli plástev medu? Nemusite. Přesně tak idiotsky vypadal kamarád, než mu jeho servírka utekla s kuchařem, který si háro barvit nemusel. A ta servírka nechala kamarádovi jejich vlastní dceru. Proč? Protože moc dobře věděla, že se o ni kamarad dokáže postarat.
A on se stará seč může.. A stará se tak, že by mu mohl kdejaký třicátník závidět. Byl to nejdříve debil, ktereho zmátly roztažené nohy dvacítky, a dnes to je pro mě borec, který se dovede se vším všudy postarat o malou princeznu. A ta holčina pro něj princeznou je.
Často někde čtu, slyším, že normální, aktivní, chlapi 50+ už neexistují. Prdlačky, je jich dost. Jen, holky 50+, špatně hledáte, nebo máte tak debilni nároky, za ti chlapi nemají zájem.
Na rovinu, co si víc, dámy, můžete přát. Chlap je již zajištěný. Čáp již zřejmě nepřijetí, bo ač libido nezmizelo, přeci jen už po padesátce chlap střílí prevažně prazdnými náboji.. A narovinu, děvčata, vaše vajíčka už také netančí v pravidelnéhom rytmu Rachmaninova.
Závěrem? Vlastně nevím 😂 Vím jen to, abyste, děvčata, dali těm chalum 50+ šanci. Všichni nejsou debilové.
Petr Burian
„Lenin byl dobrý člověk, Lenin měl děti rád.“
Čtvrtá třída základní školy, já na jevišti divadla Mír v našem městě a slova, která jsem recitoval ostatním žákům naší ZŠ.
Petr Burian
Už jste byli se smrtí chvíli sami?
Je to zvláštní pocit. Ona se vám neukáže a nepromluví na vás. Ale cítíte ji každou buňkou svého těla.
Petr Burian
Tomio je v háji
K volbám se moc vyjadřovat nechci. Asi bylo všem jasné, jak zhruba dopadnou. Já osobně jsem rád, že Stanjura jde od válu. I přesto, že bydlí cca. 5 km ode mě.
Petr Burian
Politika, k čemu mi vlastně je?
Můj děda se narodil za Rakouska-Uherska. Můj táta byl narozen v Protektorátu Čechy a Morava. Já se narodil do Československé socialistické republiky...
Petr Burian
Někdy je potřeba se i poprat
Život člověku sem tam postaví do cesty nějakou tu překážku. Ta moje měla cca. dvacet let, a neměla chuť si jen povídat.
- Počet článků 184
- Celková karma 24,88
- Průměrná čtenost 1424x