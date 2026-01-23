200, ale možná skončím v Hyde parku
Nejsem žádný velký psavec, a nikdy by mě nenapadlo, že napíšu tolik textů. I když oproti mnoha jiným zde, a jejich počtu vydaných blogů, jsem stále začátečník. Někdy se mi prostě psát nechce třeba celé roky. Co mě mrzí, že někteří, které jsem kdysi četl moc rád, sem již nepřispívají, nebo píší jen na svém soukromém blogu (viz pan Stejskal). Ale stále zde jsou frajeři a frajerky, jejichž tvorba pohladí na duši. Jen namátkou napíši pár jmen: Gottwald, Pražák, Ortová, Fürst, Vracovský, Ravek, Melíšková, Valíček, Vodvářka, Vlk, Dianová a v neposlední řadě Dana Tenzler. Je vás samozřejmě víc.
A pozor! Já poslední dobou rád čtu blogy i např. Jurčáka, Nožičky, Pokorného, Ďurana, paní Lhotské i paní Valíkové-Šubové a dalších. Téměř v ničem s nimi nesouhlasím, ale nebýt jejich myšlenek, zůstali bychom zde sami se svým přesvědčením bez jakékoli zpětné vazby. A to by byla velká chyba. Jen bychom si tady vzájemně pochlebovali a ujišťovali se, jací jsme pašáci.
Co mi však moc vadí, je stále častější nálepkování. Ať z jedné, či druhé strany. Svázák, uliční výbor, vyznavač jen té jediné správné pravdy, prorussák, komouš, pomatenec, ten co by se měl jít léčit, atd. atd. Co mě dojímá je pak hláška, jestli už má dotyčný sbalenou torničku. Já mám. Ke kartáčku na zuby přihodím pár trenclí, kraťas a trik a mizím někam do Karibiku. V jedné diskusi pod mým článkem jsem se od srdce zasmál příspěvku (omlouvám se, ale už si nepamatuji, kdo to byl), kdy jsem psal, že zmizím na Bali, ale že mám problém, protože žena nesmí do letadla. Bylo mi sděleno něco ve smyslu, že ji mám poslat předem půl roku lodí. Pro mě vynikající příspěvek (takové mám moc rád ). Hned jsem jej manželce přetlumočil a ona mi na to řekla, že klidně, že ji alespoň nebudu kecat do vybavení domácnosti, než tam za ní přiletím. Dalo by se z toho vyčíst, že na mě na místě klidně počká i rok, než si dobalím všechny trencle.
Dále si myslím, že by sem svými články měli přispívat i někteří "dnes jen diskutující". Je vás zde hodně a hodně z vás by mělo co říct. Píšete dlouhé příspěvky do diskusí, které by základem blogu klidně mohly být. Viz např. pan Chmelík, ale i pan Zavadil. U toho zvlasť by mě samostatný blog moc zajímal.
V neposlední řadě vyslovím poklonu adminům, i když si někteří z vás mohou říkat, že tomu tak není. Neměl jsem s nimi nikdy žádný problém. Pokud mi smazali příspěvek v diskusi a já dostal ban, vždy jsem věděl za co. Jen jednou jsem si u nich stežoval, že pod mým článkem zmizela část diskuse, která byla nezávadná. S Patrikem Bangou jsme si vyměnili pár mailů, a ona část diskuse se následně do diskuse vrátila. Patrik byl profesionál a hned mi napsal, proč se tak stalo a proč onu část diskuse zase vrátil. Ti lidé dělají jen svoji práci. Víme prd, jaké mají nastavené mantinely, komu a za co sem musí zodpovídat. Je to stejné jako u vás v práci. Děláte věci, které po vás majitel chce, ale jiní by vám řekli, že by to nedělali. Velké prdlačky, až na pár jedinců by dělali všichni to, co po nás majitel po pracovní stránce chce.
Co napsat na závěr. Změnil jsem práci a to až tak, že jsem z jednoho odvětví přešel k jinému. Sice to není práce v sociálních službách, která u mě zůstane na nejvyšším stupni, přesto mě chytla i má nová práce technologa. Nemám teď moc času na diskuse, páč se musím naučit hromadě nových věcía a to mi nyní zabírá hodně času (a do palice staré skoro 57 let dostat vše nové trvá trochu déle), přesto každý den zamířím na blog iDnes a čtu všechny příspěvky. Kdo si zaslouží karmu, ten ji také dostane.
Petr Burian
Jednou komunista, vždycky komunista
A není to dnes už jednou? Jsme 36 let od sametové revoluce a stále řešíme, co je možná už neřešitelné... Sakra, zase to bude asi dlouhé.
Petr Burian
Opustil jsem definitivně sociální služby
Bude to delší čtením.. Opustil jsem práci, která mě bavila jako žádná jiná. Někdy náročná emočně, většinou však krásná a věřím, že i potřebná.
Petr Burian
Pro mě osobně žádná změna
Rok se s rokem sešel, opoziční koalice vystřídala vládnoucí koalici a změnilo se něco? Lautr nic. A ani nezmění.
Petr Burian
Grónsko
Trump chce Grónsko. Opravdu si jej vezme a nebude hledět ani doprava, ani doleva? A je Evropa opravdu v háji?
Petr Burian
República Bolivariana de Venezuela
Šup, a během mžiku je tato republika bez prezidenta a první dámy. Co ten Rus v únoru 2022 udělal špatně?
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...
Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?
Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...
Na silnicích nižších tříd na Zlínsku, které se nesolí, zůstávají zbytky sněhu
Na silnicích druhé a třetí třídy na Zlínsku, které se přes zimu nesolí, zůstávaly i dnes ráno...
Na silnicích Vysočiny místy namrzá mlha, na nesolených jsou zbytky sněhu
Na silnicích Vysočiny místy namrzá mlha. Sypače v noci na dnešek jezdily na Žďársku, Jihlavsku a...
Nákladní auto narazilo na D5 to svodidel, unikla nafta. Dálnice je už průjezdná
Dálnice D5 ve směru na Prahu, kterou ráno u Plzně uzavřela nehoda kamionu, už je průjezdná jedním...
Desítky nehod na jihu Moravy, potíže má i MHD. Zvažte zda vyjíždět, vyzvala policie
Jižní Moravu trápí od brzkých ranních hodin ledovka. S obtížemi jezdí MHD v Brně i regionální...
- Počet článků 200
- Celková karma 25,10
- Průměrná čtenost 1424x