Pod pokličkou ploché Země

Každý přece ví, že Země je kulatá! Jenže tohle je demagogie a zastánci ploché Země říkají, že jsme „ovce“, které slepě uvěřili NASA. Není to obráceně?

Proč to vlastně řešit? Proč se zabývat malou skupinou lidí, kteří prostě jen propadli konspirační teorii? Protože konspirace plodí antisystémové smýšlení, a tito lidé mají také volební právo. A je jich čím dál více.

V poslední době se hodně řeší dezinformace, pojďme si tedy tuto diskusi promítnout do širšího kontextu. Pandemie covid-19 vyvolala v mnoha lidech nedůvěru ve společnost. Lidé ztratili pocit individuální svobody a začali přemýšlet nad tím, jakou moc nad nimi vlastně stát má. Je covid-19 skutečný? Je to tak velký problém? Jsou vakcíny pravé? Jsou 5G sítě bezpečné? Není to všechno jen podvod? Právě tato zakořeněná nedůvěra dala volný průchod různým dezinformacím. Ty se mezi sebou navzájem podporují ve vytváření obrazu nedůvěryhodných médií, vlád, institucí. Kam to vede, můžeme vidět třeba na Slovensku. Nejen v názorech na tvar Země, ale i na výsledcích voleb, a to už je větší problém.

Dezinformace tu byly i předtím, dříve se jim říkalo třeba fake-news, ale existuje tady určitý trend. A ten nevypadá dobře. Lze očekávat, že nástup AI a deep-fake videí celý problém značně prohloubí.

(Ne)diskuse s plochozemci

Fyzicky má plochá zem vypadat takto:

Zdroj: Wikipedie (Public Domain)

Severní pól uprostřed, jižní pól je na celém obvodu. Antarktida není světadíl, ale ledová stěna obkloupující náš svět. Nad tím v kruhu létá Slunce, Měsíc a hvězdy, a celé je to přikryté nebeskou klenbou.

Pak už „jen“ detaily – gravitace neexistuje, místo ní je zde elektrostatika a hustota, ale máme zde navíc podkladové médium „éter“, který byl sice vyvrácen v minulém století, s tím však plochozemci nesouhlasí. Čím hlouběji se noříte do detailů, tím častěji narážíte na to, že jejich model je velmi povrchní (např. nemají vysvětlení, co to jsou hvězdy, Slunce, Měsíc, planety, jak jsou vysoko) a že jejich model popírá drtivou většinu vědeckého poznání z mnoha oborů, hlavně fyziky. Všechny neshody modelu s pozorováním vysvětlují pomocí omezení našeho zraku (ačkoli je použita kamera, měří se jen stín apod). Jak ty satelity drží tam nahoře? S detaily si hlavu nelámou.

Samozřejmě nesmíme zapomenout, že všichni lžou: NASA, ESA a desítky dalších kosmických agentur po celém světě, SpaceX i další soukromé firmy, vlády, vzdělávací systém. Vše ve shodě na jedné velké lži. Přistání na Měsíci, sondy na Mars a na další tělesa, vše je lež. Globus a Google Earth jsou zkreslená projekce ploché reality.

To je docela vysoká laťka, jaké pro to mají argumenty? Hlavně tyto: horizont vypadá rovně, nelze změřit zakřivení vodní plochy, a lze provést rádiové přenosy i za obzor na vzdálenost bez přímé viditelnosti. Všechno toto fyzika vysvětluje i pro kulatou zem (koule je opravdu velká, světlo podléhá refrakci a rádiové vlny také), ale to jim nevadí. Jim totiž nejde o argumenty.

Plochozemská komunita vytváří dojem, že je zajímá astronomie, fyzika, logika, debata a argumentace, ale realita tomu neodpovídá. Sbíral jsem od nich jejich vysvětlení běžných přírodních jevů, ale ukázalo se, že je to nemožné, nedokázal jsem z nich dostat odpovědi. Každý rozpor vnímají velmi konfrontačně a pokud plochozemec nevyhraje argument okamžitě, začne říkat úplné nesmysly, nebo odejde jinam – k jinému argumentu, k jiné diskusi. Např. mé dva dotazy v live streamu: zde a zde. Ani jeden nemá smysluplnou odpověď. To je lepší případ, v horším případě schytáte urážky a nadávky. Otevřel jsem s nimi mnoho konverzací a úplně všechny dopadly takto.

Nezajímají je cizí argumenty proti jejich modelu. Nesnaží se pochopit ani vaše argumenty, ani fyziku. Nesnaží se upravit svůj model, aby odpovídal více realitě. Argument, který si plochozemci nedokážou obhájit v jedné diskusi, beze studu použijí v té další. Diskuzi nelze posunout do hloubky a nesměřuje k žádnému cíli kromě jednoho: získání více duší pro plochou zem.

Takto vypadají tyto diskuse jak u nás, tak v zahraničí. Český DUEL CLASH (hostuje plochozemec) vychází ze zahraničních debat typu Modern-Day Debate (neutrální), MCToon Live (kulatozemec) a po shlédnutí několika si uvědomíte, že se dokola opakuje stejný vzor – debata dojde do bodu, kde to zaskřípe, objeví se negativní nálada až agrese, ocitnete se ve slepé uličce a nezbývá, než jít na jiné téma.

Jinými slovy – diskuze s plochozemci je opravdu zbytečná. Oni o odlišných pohledech diskutovat nechtějí. Buď s nimi souhlasíte, nebo prostě akceptujete jejich pozici, nebo odejdou. Váš názor a vaše pozice je nezajímá. Debata je předstíraná.

Ploché Česko

Nyní zkusím trochu představit českou plochozemskou scénu. Mezi nejznámnější české reprezentanty patří Dominik Mrvík (Noglobe Domo), který má poněkud temnou minulost a najdete jej např. na jeho Youtube kanále Plochý Podcast, a nebo Petr Lukeš s kanálem Stopa7. Oba velmi aktivně spolupracují a vystupují společně v různých debatách, např. v rámci projektu czeXperiment, a nebo Valčík s Vesmírem. Petr občas dělá vlastní experimenty, obvykle měření vodní hladiny, která je na kulaté zemi zakřivená, a Petr ukazuje, že toto zakřivení nenaměřil. Tato metodika měření je však velmi nevhodná z důvodu vyšší atmosférické refrakce (ohyb světla) právě těsně u hladiny, což vyvolává kritické reakce (např. na kanále Weee The Sheeple).

Dominikova metoda je zase chrlení velkého množství cizích slov, přičemž překroutí fyziku, a vybere si z ní ty kousky, které mu složí obrázek, který potřebuje, a jiné kousky zavrhne (třeba gravitaci), čímž v podstatě vznikne takový slovní salát. Dominik se proslavil hlavně svým faux-pas, když neuměl vysvětlit vztlak (7. třída základní školy) a tento přešlap pobavil mnoho Youtuberů (Černodan, Sibiřan aj). Petr zde přispěchal na pomoc s reakčním videem, ale Dominik se podobně vykrucuje častěji, např. při otázce co je to paralaxa, takže lze vidět určitý vzor chování.

Vypadá to jako nevinné hašteření, ale pánové si pomalu budují svou sektu. Petr chodí na přednášky a setkání, Dominik na čerstvém kanále Aether Cosmology CZ-SK vysvětluje na mnohahodinových skupinových hovorech desítkám souvěrců, jak šířit svou víru dále. Přitom samozřejmě popírá, že by šlo o sektu. Hovory jsou veřejně k náslechu a nejzajímavější je to, jak plochozemci mluví právě mezi sebou.

Lidské ego a neštěstí

Pokud si poslechnete debaty plochozemců mezi sebou, jistě si všimnete, že spolu o ploché Zemi téměř nemluví. Nevytvářejí modely, nepřemýšlí, v jaké výšce by mohlo létat Slunce, nic takového. Místo toho si mezi sebou potvrzují nenávist ke kulatozemcům, navzájem si poskytují podporu a snaží se vymyslet, jak přetáhnout více oveček na svou stranu. Vypadá to jako spiknutí, ale spíše z jejich strany. O co jim ve skutečnosti jde? Co je jejich cílem?

Sami mezi sebou mluví o svém „probuzení“ jako o osvobození – poslouchejte 5 minut např. zde. Uvěřit v plochou zem jim umožňuje cítit se dobře. Pro nás to zní prapodivně, ale je to tak a myslím si, že toto je pravý klíč k pochopení, proč celý tento fenomén vůbec existuje. Jak vás může osvobodit to, že něčemu uvěříte?

To záleží na tom, z jaké pozice vycházíte. Pokud se cítíte ve společnosti nepřijatí, nepochopení, cítíte se malí, bezvýznamní, zbyteční, opravdu se necítíte dobře. Jakmile prohlédnete velkou konspiraci, které celá společnost podlehla, najednou jste „lepší“, než ostatní. Když se dostanete do komunity a máte si s kým o tom povídat, stáváte se členem elity a vaše ego je konečně naplněno. Nyní můžete shlížet na ostatní shora, litovat je, nebo se od nich distancovat, nenávidět je a být mezi svými. Debaty plochozemců jsou plné vzájemné podpory a lásky. I Dominik, jindy arogantní až agresivní, zde ukazuje svou slabou stránku, své vlastní pochybnosti a svou laskavost. Jenže čím více lásky dávají sobě navzájem, tím více si dehumanizují své odpůrce.

Plochá zem a argumenty pro plochou zem jsou pro ně spíše nástroje – pro získání dalších spřízněných duší; pro obhajobu, aby nevypadali jako úplní hlupáci. Snaží se najít pevnou půdu pod nohami, podpořit samotné základy své komunity, své víry, sebe sama. Nechtějí zpátky dolů. Mluví mezi sebou o tom, že cesta zpátky pro ně není možná. Protože jejich ego to nepřipustí.

Celé to ale zní, že vlastně ani nezáleží, co je vlastně jejich ústředním tématem – proč je to právě plochá zem? Osobně si myslím, že je to dílo náhody. Každému z nás něco umožňuje cítit se dobře sami ze sebe – pro někoho rodina, přátelé, pro někoho úspěch ve sportu, v práci, no a pro někoho je to komunita plochozemců. Podle teorie memů přežijí ty myšlenky, které se prostě ukážou jako životaschopné – a plochá zem pro lidi bez nadšení pro fyziku funguje a dává jim to, co potřebují a jim to stačí.

A víte co? Spletl jsem se. Komunita plochozemců není nebezpečná sekta a není důvod s ní bojovat, boj je naopak spíše kontraproduktivní. Oni stejně nechtějí plochou zem, chtějí jen trochu lásky. Čím méně tyto lidi přijímáme, tím více podporujeme jejich nenávist k nám. Přitom i sám Petr Lukeš řekl, „nemusíme se kvůli tomu nemít rádi“. Až potkáte nějakého plochozemce, obejměte ho a řekněte mu, že ho máte rádi i přesto, že má odlišný názor. To je totiž to, co doopravdy potřebuje.