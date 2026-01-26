Zákon č.5 Odpovědnost za výsledek
Uvod
Kapitalismus je nejefektivnější ekonomický systém, jaký lidstvo zatím zná. Ne proto, že by byl morální nebo spravedlivý, ale proto, že jako jediný dlouhodobě váže zisk na produktivitu, inovaci a schopnost vytvářet hodnotu pro ostatní.
Současně ale platí, že kapitalismus bez ochranných pravidel degraduje. Ne selháním trhu, ale tím, že kapitál začne systematicky obcházet konkurenci, kupovat pravidla hry, hromadit rentu a přenášet náklady na budoucnost. Výsledkem není volný trh, ale neefektivní, predátorský systém, který si sám podkopává základy.
Následujících pět zákonů není centrální plánování ani řízení trhu. Neurčují výsledky, ceny ani „správné chování“. Stanovují pouze hranice, za které trh nesmí, pokud má zůstat funkční. Stejně jako vlastnické právo, vymahatelnost smluv nebo zákaz podvodu.
Uvedené principy a limity nejsou ideologické. Vycházejí z historické zkušenosti a empirického pozorování toho, kdy se kapitalismus stává vysoce produktivním a kdy se naopak mění v systém renty a moci. Bez těchto ochranných zákonů se kapitalismus neničí cizí ideologií, ale sám sebou.
Zákon č.5 Odpovědnost za výsledek
O odpovědnosti za dlouhodobý výsledek správy
Smysl zákona
Cílem zákona je zavést odpovědnost za dlouhodobý stav společnosti bez hodnocení ideologií, úmyslů nebo jednotlivých rozhodnutí. Kapitalismus je funkční pouze tehdy, pokud je odpovědnost vázána na výsledek, nikoli na deklarovaný záměr.
Žádný ekonomický systém nemůže být stabilní, pokud správci nenesou důsledky za systematické zhoršování reality, i když k němu dochází postupně, neúmyslně nebo pod záminkou krátkodobých cílů. Zákazník ani centrální plánovač nikdy nezná všechny informace a nedokáže zpětně identifikovat, které rozhodnutí způsobily škodu. To je důvod, proč je nutné vázat odpovědnost na dlouhodobý výsledek, nikoli na jednotlivé rozhodnutí.
Část 1: Předmět hodnocení
Princip
Tento zákon nehodnotí jednotlivé zákony, rozhodnutí ani jejich motivace. Hodnotí výhradně dlouhodobý výsledek správy ve srovnání s relevantním okolím.
Závazné vymezení
- Nikdo neposuzuje jednotlivé zákony.
- Nikdo neposuzuje úmysly.
- Nikdo neposuzuje ideologii.
- Posuzuje se výhradně relativní výsledek v čase.
Část 2: Kritérium systematického selhání
Princip
Systematické selhání správy nastává tehdy, pokud dlouhodobý vývoj životní úrovně vykazuje trvalý relativní pokles, který nelze vysvětlit jednorázovou krizí.
Vymezení
Za systematické selhání se považuje stav, kdy v souvislém horizontu dvou po sobě jdoucích vládních období, nejméně však 8 let, dochází k:
- poklesu reálných mezd
- zhoršení dostupnosti bydlení
- stagnaci nebo poklesu produktivity
- zhoršení kvality veřejných služeb
- relativnímu propadu vůči mediánu srovnatelných ekonomik
Část 3: Odpovědnost bez výmluv
Princip
Tento zákon zavádí odpovědnost bez možnosti ideologické obhajoby. Ekonomické cykly, globální krize ani politické okolnosti nejsou samy o sobě důvodem k vyloučení odpovědnosti, pokud srovnatelné státy obdobné šoky zvládly lépe.
Důležitý doplněk
Politické cykly existují i ve svobodném trhu bez státu. Změny vedení, změny pravidel, změny distribučních mechanismů a změny „správců“ existují i bez státu. To je důvod, proč odpovědnost za dlouhodobý výsledek musí být vázána na to, kdo v daném období rozhodoval, nikoli na to, kdo měl „správnou ideologii“.
Část 4: Kdo je odpovědný
Princip
Odpovědnost nese každý poslanec, který se aktivně podílel na tvorbě legislativy a schvalování vládních směrů v daném období.
Definice „aktivní podíl“
Poslanec je považován za spoluzodpovědného, pokud v hodnoceném období hlasoval pro více než 20 % všech právních aktů schválených parlamentem.
Právní akty zahrnují:
- zákony
- směrnice
- rozpočty
- hlasování o důvěře vládě
Část 5: Sankce
Princip
Trest je kolektivní, protože selhání je kolektivní. Nelze posuzovat jednotlivé zákony ani úmysly, proto trestá všechny, kteří se podíleli na legislativním procesu.
Konkrétní opatření
- Poslanci, kteří překročí hranici 20 %, musí vrátit 50 % všech platů a odměn získaných v hodnoceném období, včetně úroků.
- Těmto poslancům se zakazuje kandidovat ve volbách po dobu 4 let.
Kritika volnotržního přístupu
Čistě volnotržní přístup předpokládá, že špatná správa se sama projeví a bude potrestána. Tento předpoklad selhává v prostředí, kde:
- náklady špatných rozhodnutí jsou rozprostřeny v čase
- odpovědnost je kolektivní a anonymní
- politické cykly jsou kratší než ekonomické dopady
Bez explicitní vazby na dlouhodobý výsledek se kapitalismus rozpadá na systém bez zpětné vazby, kde zisk plyne z krátkodobé optimalizace a ztráty jsou přeneseny na budoucnost. Politické cykly existuji i ve svobodném trhu.
Děkuji za podporu a sdílení. A za vaši případnou aktivní ochranu kapitalismu.
Petr Borovec
Zákon č.4 Zákaz obcházení tržních práv
Čtvrtý z pěti zákonů, které udržují kapitalismus efektivní, bez centrálního plánování, a brání tomu, aby anonymita a paralelní právo rozložily tržní pořádek.
Petr Borovec
Zákon č. 3 Zákaz koncentrace mediálního dosahu.
Třetí z pěti zákonů, které chrání efektivní kapitalismus bez zásahů do obsahu, a zabraňují tomu, aby kapitál nahrazoval soutěž idejí pouhou kontrolou pozornosti.
Petr Borovec
Zákon č.2 Omezení černého pasažérství na vlastnickém právu.
Druhý z pěti zákonů, které udržují kapitalismus efektivní bez centrálního plánování, a brání tomu, aby bohatství mohlo dlouhodobě těžit z vlastnického práva bez odpovídající účasti na jeho financování.
Petr Borovec
Zákon č. 1 Zákaz převodu kapitálu na legislativní moc
První z pěti zákonů, které udržují kapitalismus efektivní, bez centrálního plánování, a brání tomu, aby bohatství kupovalo zákony
Petr Borovec
Jak udržet kapitalismus efektivní. Návod od Adama Smitha
Návod, jak udržet kapitalismus co nejefektivnější. Myšlenky staré 300 let, které dodnes platí. Od Adama Smitha.
