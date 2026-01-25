Zákon č.4 Zákaz obcházení tržních práv
Uvod
Kapitalismus je nejefektivnější ekonomický systém, jaký lidstvo zatím zná. Ne proto, že by byl morální nebo spravedlivý, ale proto, že jako jediný dlouhodobě váže zisk na produktivitu, inovaci a schopnost vytvářet hodnotu pro ostatní.
Současně ale platí, že kapitalismus bez ochranných pravidel degraduje. Ne selháním trhu, ale tím, že kapitál začne systematicky obcházet konkurenci, kupovat pravidla hry, hromadit rentu a přenášet náklady na budoucnost. Výsledkem není volný trh, ale neefektivní, predátorský systém, který si sám podkopává základy.
Následujících pět zákonů není centrální plánování ani řízení trhu. Neurčují výsledky, ceny ani „správné chování“. Stanovují pouze hranice, za které trh nesmí, pokud má zůstat funkční. Stejně jako vlastnické právo, vymahatelnost smluv nebo zákaz podvodu.
Uvedené principy a limity nejsou ideologické. Vycházejí z historické zkušenosti a empirického pozorování toho, kdy se kapitalismus stává vysoce produktivním a kdy se naopak mění v systém renty a moci. Bez těchto ochranných zákonů se kapitalismus neničí cizí ideologií, ale sám sebou.
Zákon č.4 Zákaz obcházení tržního práva.
Část 1: Zákaz anonymity v tržních vztazích
Princip a konkrétní provedení
Každá ekonomická aktivita na trhu musí být spojena s identifikovatelným subjektem, který nese právní a ekonomickou odpovědnost za své jednání.
Anonymita v tržních vztazích není považována za ochranu svobody, ale za nástroj:
- obcházení práva,
- narušení vymahatelnosti smluv,
- deformace hospodářské soutěže.
Anonymita je přípustná pouze v oblasti soukromého života. Jakmile dochází k nabídce zboží, služeb nebo ekonomické moci, anonymita zaniká.
Platí to bez ohledu na rozsah transakce. I drobná ekonomická činnost musí umožňovat:
- uplatnění práva ze strany zákazníka,
- kontrolu dodržování pravidel,
- spravedlivé zdanění.
Ekonomická racionalita
Anonymita zvyšuje transakční náklady celé ekonomiky:
- zákazník nemůže vymáhat práva,
- stát nemůže efektivně chránit trh,
-poctiví aktéři nesou vyšší náklady než nepoctiví.
Výsledkem je situace, kdy se nevyplácí dodržovat pravidla, což vede k erozi důvěry, poklesu investic a postupnému rozpadu tržního prostředí.
Kapitalismus potřebuje informace nejen od úspěšných, ale i od nespokojených aktérů. Anonymní obcházení pravidel tuto zpětnou vazbu ničí a nahrazuje ji tichým parazitováním na systému.
Kritika svobodného řešení
Čistě volnotržní přístup toleruje anonymitu s tvrzením, že trh si nepoctivé aktéry „vyřeší sám“. To selhává, protože anonymita znemožňuje trhu vůbec rozpoznat, kdo pravidla porušuje.
Pokud je obcházení pravidel snadnější než jejich změna, systém přestává dostávat informace o svých slabinách a místo korekce dochází k jeho vnitřnímu rozkladu.
Část 2: Zákaz konkurence v tvorbě práva
Princip a konkrétní provedení
Právo musí existovat v jediné, jednotné verzi. Nesmí vznikat více konkurenčních právních rámců paralelně.
Tvorba práva probíhá v rámci jedné institucionální struktury, kde političtí zástupci soutěží mezi sebou o podobu pravidel, nikoli o vytvoření vlastních právních systémů. Lze ji chápat jako jednu „firmu“, ve které probíhá politická konkurence, ale jejím výstupem je vždy jediný právní rámec.
Vymáhání práva může být zajišťováno více subjekty a konkurenčními mechanismy, avšak výhradně podle této jednotné verze práva.
Ekonomická racionalita
Právo je základní infrastruktura trhu s extrémními síťovými efekty. Konkurence v jeho tvorbě by vedla k:
- prudkému nárůstu transakčních nákladů,
- právní nejistotě,
- nahrazení právní rovnosti kapitálovou převahou.
Místo soutěže v produktivitě by vznikla soutěž v síle. Kapitálově silní aktéři by si vybírali nebo vytvářeli právo, které jim poskytuje výhodu, čímž by trh přestal být trhem a stal se mocenským konfliktem.
Kritika svobodného řešení
Anarchokapitalistická představa konkurujících právních systémů ignoruje skutečnost, že právo není běžné zboží. Tržní konkurence v jeho tvorbě by nezvýšila efektivitu, ale zničila předvídatelnost a důvěru, na kterých kapitalismus stojí.
Ideologické určení „správného práva“ bez možnosti tržní korekce je stejně škodlivé jako centrální plánování. Funkční kapitalismus vyžaduje jednotná pravidla, která vznikají politickou konkurencí uvnitř jednoho rámce, nikoli konkurencí rámců samotných.
Děkuji za podporu a sdílení. A za vaši případnou aktivní ochranu kapitalismu.
Petr Borovec
