Zákon č. 3 Zákaz koncentrace mediálního dosahu.
Uvod
Kapitalismus je nejefektivnější ekonomický systém, jaký lidstvo zatím zná. Ne proto, že by byl morální nebo spravedlivý, ale proto, že jako jediný dlouhodobě váže zisk na produktivitu, inovaci a schopnost vytvářet hodnotu pro ostatní.
Současně ale platí, že kapitalismus bez ochranných pravidel degraduje. Ne selháním trhu, ale tím, že kapitál začne systematicky obcházet konkurenci, kupovat pravidla hry, hromadit rentu a přenášet náklady na budoucnost. Výsledkem není volný trh, ale neefektivní, predátorský systém, který si sám podkopává základy.
Následujících pět zákonů není centrální plánování ani řízení trhu. Neurčují výsledky, ceny ani „správné chování“. Stanovují pouze hranice, za které trh nesmí, pokud má zůstat funkční. Stejně jako vlastnické právo, vymahatelnost smluv nebo zákaz podvodu.
Uvedené principy a limity nejsou ideologické. Vycházejí z historické zkušenosti a empirického pozorování toho, kdy se kapitalismus stává vysoce produktivním a kdy se naopak mění v systém renty a moci. Bez těchto ochranných zákonů se kapitalismus neničí cizí ideologií, ale sám sebou.
Zákon č. 3
Zákaz koncentrace mediálního dosahu.
O ochraně veřejného informačního prostoru před koncentrací pozornosti.
Smysl zákona
Cílem zákona je zabránit tomu, aby ekonomická síla mohla být převáděna na dominanci nad veřejnou realitou prostřednictvím médií, dat a algoritmického zesilování.
Svobodná společnost může fungovat pouze tehdy, pokud je veřejný informační prostor konkurenční a pluralitní. Jakmile jedna osoba nebo skupina získá nepřiměřenou kontrolu nad pozorností společnosti, vzniká schopnost formovat vnímání reality bez ohledu na pravdivost, kvalitu či společenskou užitečnost obsahu.
Tento zákon nechrání pravdu, ideologii ani správný názor. Chrání rovnost přístupu k pozornosti a schopnost společnosti zpracovávat informace tržním způsobem.
Část 1: Vymezení veřejného informačního prostoru
Princip
Veřejný informační prostor je infrastrukturní vrstva trhu, nikoli soubor názorů. Jeho ochrana nesmí nikdy spočívat v regulaci obsahu, ale výhradně v regulaci koncentrace dosahu.
Konkrétní opatření
1. Definice veřejného informačního prostoru
Veřejný informační prostor zahrnuje média, platformy a systémy, které systematicky zprostředkovávají informace velké části populace, zejména:
televizní a rozhlasové vysílání,
tisk a online zpravodajství,
sociální sítě,
vyhledávače,
velké platformy pro sdílení audiovizuálního obsahu.
2. Vyloučení soukromé komunikace
Zákon se nevztahuje na soukromou komunikaci, uzavřené malé komunity ani malé subjekty pod stanoveným prahem dosahu.
Část 2: Měření a transparentnost mediálního dosahu
Princip
Bez objektivního měření nelze zabránit koncentraci moci. Regulace bez dat je svévole.
Konkrétní opatření
1. Měření dosahu
Mediální dosah je měřen jako podíl na celkové pozornosti populace, vyjádřený časem a frekvencí expozice.
2. Povinný reporting
Subjekty, které přesáhnou stanovený podíl dosahu, jsou povinny pravidelně zveřejňovat:
- agregovaný dosah,
- tempo jeho růstu,
- vlastnické a kontrolní vazby.
3. Zákaz hodnocení obsahu
Stát ani regulátor nesmí hodnotit obsah, názor, ideologii ani pravdivost sdělení. Sledují se výhradně kvantitativní metriky.
Část 3: Limity koncentrace pozornosti
Princip
Stejně jako monopol v ekonomice deformuje ceny, monopol v informačním prostoru deformuje vnímání reality. Nejde o to, co je říkáno, ale o to, že jeden hlas získá schopnost systematicky přehlušovat ostatní.
Konkrétní vymezení
Mediální dosah se posuzuje jako jeden souhrnný celek bez ohledu na to, jak je formálně rozdělen. Pokud jedna osoba nebo skupina ovládá pozornost prostřednictvím více médií, platforem nebo právních struktur, považuje se tento dosah za jednotný.
Rozhodující není, zda je vliv rozprostřen mezi různé firmy, značky nebo účty, ale zda je fakticky kontrolován stejným vlastníkem nebo stejným rozhodovacím centrem. Stejně tak není podstatné, zda je kontrola přímá či nepřímá. Pokud existuje možnost koordinace, řízení nebo ekonomické závislosti, dosah se sčítá.
Cílem není trestat velikost, ale zabránit tomu, aby koncentrace pozornosti umožnila obejít tržní soutěž idejí pouhým násobením kanálů.
Limit koncentrace
Žádná fyzická ani právnická osoba nesmí dlouhodobě ovládat celkový dosah přesahující 15% podíl veřejného informačního prostoru. To je empiricky stanoveno, ne politický. Historie ukazuje, že při překročení této hranice dochází k deformaci trhu.
Zákaz další akumulace
Po dosažení limitu je zakázáno další rozšiřování dosahu prostřednictvím kapitálu, akvizic nebo algoritmického zesilování. V krajním případě i nucený prodej části podílu.
Část 4: Ochrana proti zneužití státní moci
Princip
Největší hrozbou pro svobodu projevu není soukromý vliv, ale možnost selektivního zásahu státní moci.
Konkrétní opatření
1. Automatická aplikace pravidel
Veškeré zásahy jsou prováděny výhradně automaticky na základě předem dlouhodobě daných, veřejně známých metrik.
2. Zákaz výjimek
Nesmí existovat výjimky pro stát, vládu, politické strany ani veřejné instituce.
3. Veřejná kontrola algoritmů
Pravidla regulace rychlosti a koncentrace podléhají veřejné kontrole z hlediska dopadů, nikoli obsahu.
Kritika volnotržního přístupu
Čistě volnotržní přístup předpokládá, že pravda se v otevřené soutěži prosadí sama díky své kvalitě. Tento předpoklad selhává v prostředí, kde kapitál a technologie umožňují systematické zesilování vybraných interpretací reality, nezávisle na jejich pravdivosti, vnitřní konzistenci či společenském přínosu.
Trh informací není symetrický trh. Nejde o výměnu statků, ale o formování mentálních modelů, očekávání a vnímání rizik. Ten, kdo disponuje kapitálem, algoritmy a distribuční infrastrukturou, nezískává pouze větší hlas, ale schopnost vytvářet zdání konsenzu, naléhavosti či hrozby, které objektivně nemusí existovat. V takovém prostředí se soutěž idejí mění v soutěž rozpočtů.
Děkuji za podporu a sdílení. A za vaši případnou aktivní ochranu kapitalismu.
Petr Borovec
