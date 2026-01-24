Zákon č.2 Omezení černého pasažérství na vlastnickém právu.
Uvod
Kapitalismus je nejefektivnější ekonomický systém, jaký lidstvo zatím zná. Ne proto, že by byl morální nebo spravedlivý, ale proto, že jako jediný dlouhodobě váže zisk na produktivitu, inovaci a schopnost vytvářet hodnotu pro ostatní.
Současně ale platí, že kapitalismus bez ochranných pravidel degraduje. Ne selháním trhu, ale tím, že kapitál začne systematicky obcházet konkurenci, kupovat pravidla hry, hromadit rentu a přenášet náklady na budoucnost. Výsledkem není volný trh, ale neefektivní, predátorský systém, který si sám podkopává základy.
Následujících pět zákonů není centrální plánování ani řízení trhu. Neurčují výsledky, ceny ani „správné chování“. Stanovují pouze hranice, za které trh nesmí, pokud má zůstat funkční. Stejně jako vlastnické právo, vymahatelnost smluv nebo zákaz podvodu.
Uvedené principy a limity nejsou ideologické. Vycházejí z historické zkušenosti a empirického pozorování toho, kdy se kapitalismus stává vysoce produktivním a kdy se naopak mění v systém renty a moci. Bez těchto ochranných zákonů se kapitalismus neničí cizí ideologií, ale sám sebou.
Zákon č. 2
Omezení černého pasažérství na vlastnickém právu.
O spravedlivém zdanění renty, omezení extrémní koncentrace kapitálu a černého pasažérství na vlastnickém právu
Smysl zákona
Cílem zákona je zabránit tomu, aby kapitál generoval zisk primárně prostřednictvím renty, koncentrace moci a obcházení daňové povinnosti namísto produktivity, inovace a skutečné ekonomické užitečnosti. Aby výdaje na udržování vlastnického práva platili lidé spravedlivě podle toho, jak ho využívají. Aby zanikla motivace hromadit kapitál do podoby, kdy je levnější změnit právo než soutěžit s konkurencí.
Jakmile je renta daňově zvýhodněna, kapitál se přirozeně přesouvá od produktivní činnosti k udržování vzácných pozic. Tím vzniká systém černých pasažérů, kteří využívají veřejně vymáhané vlastnické práva bez odpovídajícího příspěvku na jeho existenci. Tento stav dlouhodobě rozkládá kapitalismus zevnitř.
Část 1: Přednost práce před rentou
Základní princip
Práce a podnikání vytvářejí hodnotu přímo.
Renta vytváří výnos převážně z držení pozice, aktiva nebo práva, které je chráněno státem.
Z toho plyne nutný závěr:
Příjem z renty musí být vždy daňově méně výhodný než příjem z práce a aktivního podnikání.
Nejde o morální soud, ale o ekonomickou realitu. Práce je časově omezená za to renta je kumulativní. Práce sama o sobě nekoncentruje moc za to renta má systematickou tendenci moc koncentrovat.
Konkrétní opatření
1. Vyšší zdanění renty než práce
Daň z renty musí být vždy nejméně dvojnásobná oproti dani z příjmů ze závislé práce a podnikání.
2. Zachování tržní flexibility
Konkrétní výše daní není stanovena pevně, ale poměr mezi zdaněním práce a renty je závazný.
Odůvodnění vyššího zdanění renty
Vlastnické právo není jednorázová služba, ale trvalá veřejná infrastruktura. Je nepřetržitě vymáháno prostřednictvím soudů, policie, exekucí, katastrů a mezinárodní právní ochrany. Zaměstnanec tuto ochranu využívá průběžně. Vlastník kapitálu ji využívá neustále, i v období jeho nečinnosti.
Část 2: Zdanění renty v místě ochrany vlastnického práva
Renta musí být zdaněna v té jurisdikci, kde je vlastnické právo fakticky chráněno a kde je ekonomicky využíváno. Pokud zisk vzniká z majetku, firemní struktury, infrastruktury nebo tržní pozice působící na území daného státu, vzniká tím i povinnost vůči tomuto státu. Není obhajitelné, aby aktér dlouhodobě využíval ochranu vlastnického práva, soudní vymahatelnost, policii, infrastrukturu a stabilní právní prostředí, a zároveň se této odpovědnosti vyhýbal přesunem zisku jinam.
Daň z renty se proto neodvíjí od místa výplaty zisku akcionářům ani od právní adresy mateřské společnosti, ale od ekonomické reality. Rozhodující je, kde se nachází majetek, kde firma reálně působí a kde je její tržní pozice chráněna právním řádem. Pokud renta vzniká na území státu, musí být na tomto území také zdaněna.
Zdanění renty se provádí přímo na úrovni firmy nebo její části, která rentu generuje. Daňová povinnost vzniká u subjektu, jenž vlastní aktiva, drží tržní pozici nebo čerpá výnos ze vzácnosti chráněné právem, například z pozemků, infrastruktury, licencí, přirozených monopolů nebo dominantního postavení. Nečeká se na rozdělení zisku, protože právě oddalování nebo transformace zisku je hlavním nástrojem daňového obcházení.
Přesun zisku do jiných jurisdikcí, holdingových struktur nebo daňových rájů nemá na tuto povinnost žádný vliv. Tyto konstrukce nemohou snížit ani obejít daň z renty vůči státu, v němž renta skutečně vzniká. Právní forma, účetní struktura ani vlastnický řetězec nesmí převážit nad ekonomickou realitou.
Smyslem tohoto principu není trestat úspěch ani kapitál, ale zabránit černému pasažérství. Ten, kdo systematicky využívá ochranu vlastnického práva, musí nést i odpovídající podíl nákladů na jeho existenci. Bez tohoto pravidla se kapitalismus postupně mění v systém, kde část aktérů čerpá výhody trhu, aniž by se podílela na jeho udržení, čímž ohrožuje jeho dlouhodobou stabilitu.
Makroekonomický dopad na práci a časové preference
Vyšší zdanění renty snižuje nutnost zdaňovat práci a aktivní podnikání. Tím se zvyšuje čistý výnos z práce, zejména u nízko a středně příjmových skupin.
Tento efekt umožňuje rychlejší tvorbu úspor, snižuje vynucené krátkodobé rozhodování a přirozeně snižuje časové preference většiny jednotlivců.
Nejde o sociální zásah, ale o tržní důsledek: lidé s vyšším čistým příjmem jsou schopni plánovat dlouhodoběji, investovat do vzdělání, podnikání a akumulace kapitálu.
Zdanění renty tak nepůsobí proti růstu, ale podporuje vznik nových vlastníků kapitálu skrze práci, nikoli skrze privilegovanou pozici.
Část 3: Hranice extrémního bohatství je systémové riziko.
Princip
Extrémní bohatství představuje systémové riziko, protože umožňuje soukromým aktérům získávat nepřiměřený vliv na ekonomiku, média a politiku, i při formálně funkčním trhu.
Konkrétní opatření
1. Definice extrémního bohatství
Hranice extrémního bohatství je stanovena jako násobek průměrného příjmu a průměrného majetku v dané ekonomice. (př: 20x)
2. Automatická vazba na velikost ekonomiky
Tato hranice je dynamická a automaticky se přizpůsobuje ekonomickému růstu, struktuře trhu a produktivitě společnosti.
3. Zabránění obcházení
Sleduje se jak příjem, tak majetek, aby nebylo možné uměle snižovat příjem hromaděním aktiv.
Minimální sazba
Minimální sazba této daně činí 10 % ročně z části majetku a příjmu nad stanovenou hranicí.
Ekonomická racionalita
Sazba je nastavena tak, aby překonala průměrné tržní zhodnocení. Další růst majetku je tak možný pouze při nadprůměrné efektivitě, inovaci nebo skutečné ekonomické přidané hodnotě.
Úspěšní lidé dále mohou žít nadprůměrně, ale už je nemůže pohánět motivace, že budou tak bohatí, že budou moci měnit lehce pravidla hry.
Tento zákon netrestá bohatství, neomezuje podnikání, ale chrání kapitalismus před černými pasažéry, rentiérstvím a extremním koncentrací moci.
Kritika volnotržního přístupu
Čistě volnotržní přístup ignoruje fakt, že extrémní koncentrace kapitálu umožňuje obcházet konkurenci nikoli lepší službou zákazníkovi, ale strukturální převahou. Trh zde nepůsobí jako korektiv, ale jako zesilovač dominance.
Bez omezení renty a koncentrace kapitálu vzniká motivace ovlivňovat pravidla hry namísto soutěže v jejich rámci.
Děkuji za podporu a sdílení. A za vaši případnou aktivní ochranu kapitalismu.
Petr Borovec
Zákon č. 1 Zákaz převodu kapitálu na legislativní moc
První z pěti zákonů, které udržují kapitalismus efektivní, bez centrálního plánování, a brání tomu, aby bohatství kupovalo zákony
Petr Borovec
Jak udržet kapitalismus efektivní. Návod od Adama Smitha
Návod, jak udržet kapitalismus co nejefektivnější. Myšlenky staré 300 let, které dodnes platí. Od Adama Smitha.
Petr Borovec
Donald Trump po nominaci svého předsedy FEDu
Debata o tom, že by Donald Trump po nominaci svého předsedy FEDu „ovládl centrální banku“ a způsobil vysokou inflaci dolaru, stojí na nepochopení toho, jak měnová politika v USA skutečně funguje.
Petr Borovec
FED pod útokem. A co Bitcoin
Pokud si lidé nechají zničit dolar, jaké peníze si svět vybere? Bitcoin není nedotknutelný. Stejně jako právo a fiat peníze podléhá moci, konsenzu a tlaku trhu.
Petr Borovec
Nízká porodnost není krize. Je to racionální signál.
Nízká porodnost se bere jako problém. Co když je to ale signál, že se něco zásadního mění? To jednání je zodpovědné.
|Další články autora
