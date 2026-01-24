Zákon č. 1 Zákaz převodu kapitálu na legislativní moc
Uvod
Kapitalismus je nejefektivnější ekonomický systém, jaký lidstvo zatím zná. Ne proto, že by byl morální nebo spravedlivý, ale proto, že jako jediný dlouhodobě váže zisk na produktivitu, inovaci a schopnost vytvářet hodnotu pro ostatní.
Současně ale platí, že kapitalismus bez ochranných pravidel degraduje. Ne selháním trhu, ale tím, že kapitál začne systematicky obcházet konkurenci, kupovat pravidla hry, hromadit rentu a přenášet náklady na budoucnost. Výsledkem není volný trh, ale neefektivní, predátorský systém, který si sám podkopává základy právní rovnosti.
Následujících pět zákonů není centrální plánování ani řízení trhu. Neurčují výsledky, ceny ani „správné chování“. Stanovují pouze hranice, za které trh nesmí, pokud má zůstat funkční. Stejně jako vlastnické právo, vymahatelnost smluv, nebo zákaz podvodu.
Uvedené principy a limity nejsou ideologické. Vycházejí z historické zkušenosti a empirického pozorování toho, kdy se kapitalismus stává vysoce produktivním a kdy se naopak mění v systém renty a moci. Bez těchto ochranných zákonů se kapitalismus neničí cizí ideologií, ale sám sebou.
Zákon č. 1
Zákaz převodu kapitálu na legislativní moc
Smysl zákona
Cílem zákona je zabránit tomu, aby ekonomická síla mohla být systematicky převáděna na moc zákonodárnou. Kapitalismus zůstává efektivní pouze tehdy, pokud zisk plyne z produktivity a inovace, nikoli z možnosti ovlivňovat pravidla hry.
Legislativní moc nesmí být nikdy získávána ani ovlivňována prostřednictvím finančních prostředků, protože kapitál má přímou motivaci měnit pravidla hry ve svůj prospěch. Jakmile je umožněn přímý nebo nepřímý převod peněz na tvorbu práva, zisk se odděluje od produktivity a kapitalismus se mění v systém renty na úkor ostatních účastníků trhu.
Část 1: Oddělení kapitálu od politické pozornosti
Princip
Tvorba práva musí vycházet z rovnosti politických hlasů, nikoli z nerovnosti finančních prostředků. Volební hlas je vzácný statek, který nelze přímo akumulovat ani kupovat. Kapitál tuto vlastnost nemá.
Konkrétní opatření
- Zákaz placené politické reklamy
Jakákoli forma placené propagace politických stran nebo kandidátů je zakázána. Tím se zabrání nákupu pozornosti prostřednictvím kapitálu.
- Výhradní veřejné financování kampaní
Politická propagace před volbami může být financována pouze z veřejných prostředků.
- Podmíněný přístup k financím
Veřejné financování získají pouze strany nebo kandidáti, kteří prokážou minimální společenskou relevanci, například dosažením stanoveného počtu hlasů nebo podpisů ve volebním roce.
- Stejný finanční limit pro všechny kvalifikované subjekty
Všechny kvalifikované strany obdrží shodný objem prostředků na kampaň. Cílem není maximalizovat dosah, ale zajistit rovné podmínky soutěže.
Ekonomická racionalita
Náklady na veřejné financování kampaní jsou zanedbatelné ve srovnání s dlouhodobými ekonomickými škodami způsobenými špatně nastavenými zákony a regulacemi, které vznikají pod tlakem kapitálově silných lobbistických skupin.
Kritika volnotržního přístupu
Čistě volnotržní pohled předpokládá, že neúspěšní politici budou přirozeně nahrazeni. Tento předpoklad selhává, protože kapitálově silní aktéři mohou profitovat i ze zákonů, které poškozují většinu trhu, pokud jim poskytují konkurenční výhodu a stabilní rentu. Trh zde neeliminuje selhání, ale naopak je odměňuje.
PS: Anarchokapitaliste tento problém řeší centrálním určením, že jen NAP je platný, to ale nevzniklo tržně a neumožňuje tržní vznik práv. Ideologické určení že jen NAP je platný je v rozporu s kapitalismem.
Část 2: Vázanost legislativního rozhodování na veřejný mandát
Princip
Změna názoru politika není zakázána. Zakázaná je pouze nezdůvodněná změna, která zvyšuje pravděpodobnost skrytého vlivu kapitálu.
Konkrétní opatření
- Transparentní monitoring hlasování
Veškeré hlasování zákonodárců je veřejně evidováno a porovnáváno s jejich předvolebními programy.
- Povinnost veřejného odůvodnění odchylky
Pokud poslanec hlasuje v rozporu se svými předvolebními závazky, je povinen zveřejnit věcné ekonomické a právní zdůvodnění tohoto kroku.
- Zvýšení ceny lobbingu
Povinnost veřejného zdůvodnění dramaticky zvyšuje náklady na skryté ovlivňování, protože lobbistický tlak musí být přetaven do veřejně obhajitelného argumentu.
Ekonomický přínos
Tento mechanismus neomezuje flexibilitu politického rozhodování, ale omezuje možnost převádět kapitál na legislativní výhodu bez kontroly. Pro trh jde o vysoce efektivní cenu za stabilitu právního prostředí.
Kritika volnotržního přístupu
Volnotržní přístup ponechává financování i lobbing bez omezení a ignoruje fakt, že změna zákona je vzácný statek. Na rozdíl od běžné tržní konkurence zde vítězství neznamená lepší službu zákazníkovi, ale výhodu získanou změnou pravidel, často na úkor celého trhu.
Shrnutí zákona č. 1
Kapitalismus zůstává efektivní pouze tehdy, pokud kapitál nemůže kupovat pozornost, hlasy ani pravidla. Tento zákon neomezuje trh, ale chrání jeho základní funkci: propojení zisku s produktivitou.
Děkuji za podporu a sdílení. A za vaši případnou aktivní ochranu kapitalismu.
Petr Borovec
|Další články autora
