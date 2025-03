Robotizace a její nevyhnutelné důsledky

Představte si svět, kde většinu práce vykonávají roboti. Historie ukázala, že lidé technologický pokrok podceňují. Otázkou není jestli, ale jak se na to připravíte – nejen vy, ale i vaše děti. Tušíte, co to způsobí?

Svět je složitý a jednotlivci nemají dostatek vzácných zdrojů k tomu, aby chápali všechny jeho mechanismy. I odborníci se často mýlí v předpovědích budoucnosti. Právě proto většina lidí podcení nástup a rychlost, s jakou je roboti nahradí. Podobně jako při vynálezu kombajnu a textilních strojů – nešlo o žádnou zázračnou technologii, ale o chytře sestavené dostupné vynálezy. Stejně tomu bude i s roboty. Jak se připravit? Většina lidí na tuto otázku neodpoví, protože nevěří že se tak stane. Až se to stane budou překvapeni a kvůli tomu se budou v nepřipravených situacích uchylovat k neefektivním řešením, která neprospějí budoucím generacím. Další častým chybným názorem bude mylné přesvědčení, že se to jejich profese netýká. Avšak roboti nakonec zasáhnou do všech oblastí. Lidská představivost je omezená, a proto lidé špatně odhadují, které obory budou zasaženy nejdříve. Kreativita, kdysi považovaná za lidskou doménu, byla jednou z prvních oblastí, kde AI uspěli. Důvodem je, že kreativita ve své podstatě znamená náhodné zkoušení nových možností – a to roboti zvládají mnohem rychleji a bez omezení, která si lidský mozek nastavuje. Nejtěžší to budou mít zodpovědní lidé, protože právě oni budou muset jednat a bránit se nezodpovědným. Podobně jako kdysi ti, kteří se přizpůsobili nástupu kombajnů a traktorů textilních strojům. Osvojení nových dovedností

Toto je pouze dočasné řešení, protože roboti postupem času zvládnou vše. Mají lepší přístrojovou výbavu, větší možnosti zpracování dat a neomezené možnosti zlepšování. Jejich těla nemají jen jeden druh materiálu a jejich přemýšlení ani paměť nejsou omezeny ve zlepšování. Vlastnictví robotů, kteří budou pracovat za nás

Nejefektivnější způsob přežití je investice do firem, které roboty vlastní. Investování do akcií takových společností znamená, že budeme profitovat ze změn, namísto abychom jimi byli negativně zasaženi. To se již osvědčilo jako úspěšná strategie při zajištění na důchod a pasivní investování je dostupné každému dříve než nastoupily roboti. Připravit se tak mohl každý i chudý. Nezodpovědní lidé se budou uchylovat k destruktivním přístupům: Násilné ničení robotů

Stejně jako dříve ničitelé textilních a zemědělských strojů v 18 a 19 století, i dnes budou lidé bojující proti pokroku jen zvyšovat náklady na bezpečnost a zpomalovat růst bohatství společnosti. Změna právních pravidel a vlastnických práv

V zemích s vysokým počtem nezodpovědných lidí bude velká poptávka po znárodňování a narušování tržní ekonomiky. Tato redistribuce majetku může někomu pomoci, ale ve výsledku povede k nižšímu pokroku a snížení motivace investovat do nových technologií.



Historie:

Odpor k technologii vždy brzdil ekonomický růst, ale nikdy ho nezastavil – Luddité ničili textilní stroje, rolníci sabotovali kombajny a odbory protestovaly proti automatizaci v továrnách. Ve všech případech šlo o pokusy udržet status quo násilím, nebo regulacemi, které jen zvyšovaly náklady a oddalovaly nevyhnutelnou změnu.



Přesto ekonomický růst nakonec převládl – ale ne díky těmto protestům, ale navzdory nim. Důvodem bylo, že většina společnosti přijala nové technologie a přizpůsobila se, čímž umožnila další pokrok.



U robotů to ale nemusí být stejné. Pokud by odpor k automatizaci přesáhl určitou mez, mohl by pokrok zpomalit natolik, že by ekonomická stagnace převládla nad růstem. To už se v některých ekonomikách děje – například extrémní regulace v některých zemích brání firmám zavádět efektivnější technologie, což vede ke ztrátě konkurenceschopnosti a chudnutí národa oproti ostatním národům. Budoucnost společnosti

Nástup robotů změní i samotný smysl života. Lidská práce byla věky hnací silou společnosti. Když ji nahradí roboti, mnoho lidí ztratí pocit smysluplnosti. Pokud většinu společnosti budou tvořit zodpovědní lidé, pravděpodobně se přesuneme k hlubšímu poznání a filozofii. Pokud převládnou nezodpovědní, bude se společnost topit v chamtivosti a nesvobodě. Budoucnost národů bude záviset na tom, jak dokážou vzdělávat obyvatelstvo v ekonomice a morálních hodnotách. Noví lidé nejsou tolik potřeba jako to, aby ti současní pochopili fungování trhu a důležitost vlastnických práv. Dnešní společnost si zatím neuvědomuje, jak kritická tato změna bude. Až roboti začnou masově nahrazovat lidskou práci, vznikne přebytek lidí bez uplatnění. Jak se na to lidé samotní připraví, určí budoucnost národa a jak moc bude bohatý vůči těm ostatním národům. Závěr:

Práce bude ubývat, zejména ta fyzická, která dokáže být vysoce naplňující. Nejlepší radou tedy je: pracujte, dokud můžete a pasivně investujte. Další generace už takové štěstí mít nebudou – možnost vyzkoušet si tolik různých povolání a vydělávat vlastní prací. Děkuji že se zajímáte o důsledky lidského jednání.