Rakouské ekonomické modely nepočítají s úplnou svobodou trhu
Rakouská ekonomická škola je často prezentována jako obhájce absolutně svobodného trhu. Ve skutečnosti s takovou svobodou ve svých modelech nepočítá. Ne proto, že by ji odmítala, ale proto, že ji z analytických důvodů ze svých úvah tiše vyřazuje. Výsledkem je rozpor mezi tím, co rakouská teorie tvrdí, a tím, co se v reálném světě skutečně děje.
Když se podíváme na libovolný sektor od výroby rohlíku, přes stavbu silnic, až po bezpečnost, vyjde nám v čistě teoretickém modelu vždy stejný závěr. Svobodný trh bez právních omezení by dokázal alokovat zdroje efektivněji než trh omezený regulacemi. Přesto v realitě takový vývoj nepozorujeme. Nejen že nenastal, ale velmi pravděpodobně ani nikdy nenastane. Otázka tedy nezní, zda má rakouská ekonomie pravdu v rámci svého modelu. Otázka zní, proč se její modely systematicky rozcházejí s realitou.
Zásadní zjednodušení spočívá v tom, že rakouské modely implicitně předpokládají neměnnost práva. Právo je v nich bráno jako externí konstanta, nikoli jako proměnná. Pokud se analyzuje nedostatek statku, řešení se hledá výhradně skrze ceny, investice, vstup nových producentů nebo změnu chování spotřebitelů. Možnost změnit samotná pravidla hry se do úvahy nebere, jako by neexistovala.
Typickým příkladem je trh s elektřinou. Pokud je elektřiny nedostatek, cena roste. Vysoká cena má motivovat nové výrobce ke vstupu na trh, zároveň má motivovat spotřebitele ke snížení spotřeby. Problém je, že výroba elektřiny má extrémně vysoké kapitálové bariéry. Výstavba elektráren a infrastruktury vyžaduje obrovské investice a dlouhý čas. Spotřebitelé sice začnou šetřit, ale tím se nemění fixní náklady na údržbu sítě. Síť se nezmenší jen proto, že se méně využívá. Naopak, pokud se přes ni přenáší méně elektřiny, fixní náklady se rozpočítají na menší objem, což může vést k dalšímu růstu ceny. Čistě rakouský mechanismus zde končí ve slepé uličce.
V reálném světě však lidé nejsou omezeni pouze na tržní reakce v rámci daného právního rámce. Ve svobodné společnosti existuje ještě jedna možnost: změnit právo samotné. Lidé mohou rozhodnout, že část již existujících daní bude použita na výstavbu nových zdrojů, mohou zavést dotace, garantované výkupní ceny nebo jiný právní mechanismus, který sníží riziko investic a umožní rychlejší rozšíření nabídky. Klíčové je, že změna práva má často mnohem nižší kapitálové náklady než přímá výstavba infrastruktury soukromými subjekty.
Z ekonomického hlediska je to racionální volba. Pokud je cena změny práva nižší než cena čistě tržního řešení, pak je změna práva efektivnější strategií. Zvlášť v situaci, kdy se na tuto změnu složí velké množství lidí a vznikne tím vysoká společná částka s relativně malým individuálním nákladem. Náhle není potřeba, aby výrobci nebyli chamtiví, ani aby spotřebitelé masově investovali do vlastní výroby. Stačí upravit pravidla a náklady se rozloží mezi všechny, kteří se na změně podíleli.
Tím se dostáváme k zásadnímu bodu, který rakouské modely ignorují. Cenu statků neurčuje pouze nabídka a poptávka v rámci daného práva, ale také cena změny práva samotného. Právo není pevná konstanta. Je to statek, který lze vytvářet, měnit a nahrazovat. A svoboda trhu znamená i svobodu toto právo měnit, včetně změn, které mohou vést k omezení jiných svobod.
Z tohoto pohledu není každé omezení svobody automaticky netržní. Pokud lidé na trhu dospějí k závěru, že je pro ně výhodnější investovat do změny práva než nést plné náklady čistě tržního řešení, pak jde o tržní výsledek. Je to forma kolektivní spekulace, kde jednotlivci maximalizují svůj užitek nikoli obcházením trhu, ale změnou pravidel, podle nichž trh funguje.
První rakouští ekonomové tento mechanismus nepopisovali nikoli proto, že by byl neslučitelný s jejich teorií, ale proto, že by jim rozbil elegantní model. Jakmile do analýzy zahrneš právo jako proměnnou, trh přestává být jednoduchým mechanismem cenových signálů a stává se komplexním procesem, kde se soupeří nejen produkty, ale i samotná pravidla hry.
A právě to je realita, se kterou se žádná čistá teorie svobodného trhu nedokáže vyhnout.
Petr Borovec
Jak poznat tržní a netržní svět?
Žijeme v tržním světě, nebo v netržním? Jak bychom to pozváni na mimozemskou planetu? Jednotlivé zákony ani existence státu nám odpověď nedá.
Petr Borovec
Hodnocení volebních programu 2025.
Tento článek porovnává volební programy jednotlivých stran se zaměřením na jejich silné i slabé stránky. Hlavním kritériem hodnocení je potenciál zvýšit životní úroveň obyvatel a to podle ceny.
Petr Borovec
Hodnocení stávající vlády 2021–2025
Hodnocení slibu vs realita. Co předcházelo této vládě? Jak si vedla? Nejde o politickou kritiku ani obhajobu — ale o věcný pohled na to, co bylo slíbeno, co se skutečně stalo.
Petr Borovec
Blíží se volby, přichází dezinformace: Nenechte se nachytat na strašení ETS 2
Internet zaplavují výmysly o emisních povolenkách pro domácnosti. Podívejte se, co z toho je skutečně pravda.
Petr Borovec
Proč by policentrické právo soudilo stejně jako dnešní právo?
Ekonomie odhaluje chyby v idealizovaných představách anarchokapitalistů o policentrickém právu. Tento článek odhaluje, kde se AK mýlí ve svých zjednodušených modelech a proč jejich představy naráží na limity skutečné poptávky trhu
Více informací na mém FB,