Proč stát na trhu vzniká opakovaně
Představa, že stačí odstranit stát a tím se odstraní i donucení, je slabá. Nejen slabá, ale i naivní. Trh totiž neřeší jen výrobu zboží a služeb. Trh řeší i koordinaci, bezpečnost, vynucování pravidel a správu prostoru. A právě v těchto oblastech se ukazuje, že úplně čistý anarchokapitalistický model naráží na stejné problémy znovu a znovu. Když se stát zruší, nezmizí potřeba chránit majetek, řešit konflikty, udržovat cesty, vymáhat smlouvy a stanovit pravidla pro lidi, kteří nechtějí platit. Problém nezmizel. Jen byl přejmenován.
Pokud mají být ulice, cesty, náměstí i přístupové trasy čistě soukromé, znamená to, že každý pohyb mezi lidmi musí projít přes více vlastníků a více pravidel. To zvyšuje transakční náklady, omezuje obchod a komplikuje běžný život. Trh ale má jednu neúprosnou vlastnost. Kde je drahé a roztříštěné řešení, tam vzniká tlak na sjednocení, standardizaci a centralizaci. Proto se v praxi prosazují širší celky, jednotná pravidla a společně spravované prostory. Ne proto, že by lidé milovali stát. Ale proto, že efektivita tlačí k veřejnějšímu a univerzálnějšímu řešení.
Stejně tvrdě naráží i myšlenka, že právo bude fungovat jen pro platiče. To zní pěkně, dokud nenastane první konflikt s neplatičem. Neplatič není zázračně neškodný. Stejně jako platič se pohybuje, obchoduje, škodí, napadá, podvádí, krade a vstupuje do vztahů s ostatními. Pokud proti němu nebude existovat vynutitelné právo, systém ztrácí důvěru, ekonomicky je výhodné být neplatičem a brát a dělat co chce. Pokud proti němu vynutitelné právo existovat bude, už nejde o čistě dobrovolný model. Jakmile musíš vymáhat pravidla i vůči těm, kteří neplatí, přestáváš být jen soukromou službou. Začínáš vytvářet autoritu, která stojí nad jednotlivými smlouvami, na trhu tvoříš stát.
A tady je jádro věci. Vymáhání práva není zdarma. Musí se platit lidé, infrastruktura, dohled, rozhodování i konflikty mezi poskytovateli ochrany. Pokud ochranu financují jen ti, kteří chtějí být chráněni, vzniká problém černého pasažéra. Část lidí bude chtít výhody systému, ale nebude chtít nést jeho náklady. To je ekonomicky nestabilní. Buď budeš vylučovat stále víc lidí a systém se rozpadne, nebo začneš náklady přenášet plošně na všechny, což už je v praxi daňový princip. Jinak řečeno, donucení platit se vrací zadními dveřmi ekonomickou motivací.
Další tlak vzniká z konfliktů mezi samotnými poskytovateli práva a bezpečnosti. Pokud existuje více agentur, soudů a ochranářských struktur, jejich spory se musí nějak rozhodovat. Bez nadřazeného rámce se tyto spory řeší tlakem, silou nebo hrozbou síly. To zvyšuje riziko a náklady. Každý poskytovatel má proto motivaci rozšiřovat svou kontrolu, sjednocovat pravidla a omezovat konkurenci. Trh zde nevede k věčné fragmentaci. Naopak vede k dominantní struktuře, která si postupně přisvojuje rozhodující moc nad územím, pravidly i vynucováním. To je přesně mechanismus, kterým stát vzniká znovu, pokud by byl na trhu zrušen.
A pak je tu ještě jednodušší věc, kterou libertariáni rádi přehlížejí. Lidé nejsou jen samostatné izolované jednotky. Žijí v husté síti vztahů, obchodů a závislostí. Jedno pravidlo se přelévá do jiných oblastí. Ochrana jednoho pozemku ovlivňuje okolní pozemky. Vymáhání smlouvy zvyšuje důvěru i tam, kde nebyl přímo klient. Bezpečnost jedné čtvrti zlepšuje stabilitu celé oblasti. To všechno jsou přelévací efekty, které čistě smluvní model neumí přesně omezit jen na platiče. Jakmile něco chráníš, automaticky to ovlivňuje i ostatní. A jakmile to ovlivňuje i ostatní, roste tlak na to, aby pravidla byla jednotná, plošná a vynutitelná.
Proto stát na trhu nevzniká jako omyl. Vzniká jako odpověď na opakující se strukturální problém. Lidé chtějí obchod, bezpečí, pravidla, infrastrukturu a jistotu. Jenže tyhle věci mají náklady, nejsou dokonale vylučitelné a jejich přínosy se přelévají na další lidi. Výsledek je vždy podobný. Zpočátku soukromé řešení, pak růst nákladů na konflikt a vyloučení, pak tlak na sjednocení, pak centralizace, a nakonec vznik struktury, která už se státu velmi podobá. Nejde o selhání ideálů. Jde o důsledek reality a nezlomnosti ekonomických zákonu.
A právě tady je skutečný problém té slavné otázky „kdo by stavěl silnice“. Není to chytrá námitka. Je to nechtěné přiznání, že systém potřebuje něco, co nelze jednoduše rozdělit, zpoplatnit a vynucovat jen smluvně. Jakmile začneš poctivě řešit, kdo silnice zaplatí, kdo zajistí přístup, kdo sjednotí pravidla, kdo vyřeší spory a kdo donutí neplatiče respektovat systém, začneš krok za krokem znovu skládat stát.
Stejně jako lidé, kteří ignorují roli peněz, je nakonec znovu „objeví“, protože bez nich systém nefunguje, i tady se znovu objevuje stát. Ne proto, že by ho někdo chtěl. Ale proto, že řeší problém, který nezmizel. Rozdíl mezi teorií a realitou je jednoduchý: papír a teorie snese absolutní dobrovolnost, ale skutečný svět obsahuje konflikty, neplatiče a náklady. A právě tyto tři věci vždy znovu vytvoří pravidla, vynucení a strukturu, kterou jsme už jednou pojmenovali.
Petr Borovec
Pokračování textů a doplňující analýzy a vysvětlení jsou k dispozici na Facebooku Meritas.