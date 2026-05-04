Proč jsou „udavači“ důležití pro fungující společnost a trh
Slovo „udavač“ dnes zní skoro jako nadávka. Lidé si pod ním představují závistivého člověka, který ostatním škodí. Jenže bez lidí, kteří upozorňují na porušování pravidel, se žádná složitější společnost dlouhodobě neudrží. Ne proto, že by lidé byli zlí, ale protože trh není jen o svobodě. Je také o důvěře, koordinaci a vymáhání pravidel. Když si doma zahrajete s dětmi deskovou hru, každý hlídá pravidla. Ne proto, aby ostatním škodil, ale aby hra zůstala férová a zábavná. Pokud si každý začne hrát vlastní hru a podvádět, hra se rozpadne. Ekonomika funguje podobně.
Pokud se pravidla nevymáhají, poctiví začnou prohrávat s těmi, kteří pravidla obcházejí efektivněji. Firma dodržující bezpečnostní normy bude dražší než firma, která šetří na kvalitě nebo obchází zákony. Zaměstnavatel, který vše platí legálně, bude znevýhodněný proti tomu, kdo část pravidel ignoruje. Bez kontroly a upozorňování na podvody nezačne trh automaticky odměňovat kvalitu, ale schopnost pravidla obcházet. A právě tady mají takzvaní „udavači“ důležitou roli. Pomáhají držet prostředí, kde poctivost není ekonomickou nevýhodou.
Část populistů neustále opakuje jednoduchou myšlenku, že když jsou pravidla špatná, mají se prostě porušovat. Jenže dlouhodobě to vede k opačnému výsledku, než slibují. Pokud společnost začne oslavovat neposlušnost vůči pravidlům, postupně si zvykne pravidla nerespektovat obecně. A pak ani nová nebo svobodnější pravidla lidé nedodržují. Silnější hráči začnou systém obcházet efektivněji než slabší a využívat své peníze, kontakty a moc k získávání výhod. Nakonec vzniká přesně to, proti čemu populisté údajně bojují. Chaos, nedůvěra a rostoucí vliv nejsilnějších. A když se situace zhorší natolik, že ji začnou silně pociťovat i chudší vrstvy, vzniká poptávka po tvrdším státu, silnějším vymáhání a někdy dokonce i po extrémním přerozdělování majetku. Jinými slovy, dlouhodobé tolerování obcházení pravidel často paradoxně vede k větší centralizaci a tvrdším zásahům státu.
Mnoho lidí si myslí, že pokud budou špatná pravidla ignorovat, systém se tím přirozeně zlepší. Jenže často se stane opak. Pokud se pravidla plošně nevymáhají, stát i společnost ztrácí skutečnou zpětnou vazbu. Vzniká šedá zóna chaosu, kde nikdo pořádně neví, co ještě platí a co už ne. Naopak pokud jsou pravidla skutečně vymáhána, lidé mnohem silněji cítí jejich náklady a vzniká větší tlak je změnit rozumnějším směrem. Trh totiž potřebuje předvídatelnost. Čím více jsou pravidla roztříštěná, selektivně ignorovaná nebo obcházená, tím více rostou náklady všem.
Dobrým příkladem je Jižní Korea, kde je společnost mnohem více založená na společenské kontrole a tlaku na dodržování pravidel. Výsledkem nejsou jen nižší krádeže, ale také menší náklady na bezpečnost a vyšší důvěra mezi lidmi. Samozřejmě to má i své negativní stránky, například vyšší tlak na jednotlivce, ale ekonomicky je vidět důležitý efekt. Když většina lidí očekává dodržování pravidel, systém funguje levněji a stabilněji.
Stejný princip platí i uvnitř firem. Firmy bez lidí, kteří upozorňují na neefektivitu, podvody nebo porušování procesů, se často postupně rozpadají zevnitř. Proto velké úspěšné firmy investují do auditů, kontrolních systémů nebo whistleblower programů. Ne protože milují „bonzování“, ale protože bez zpětné vazby organizace časem degeneruje. Takzvaní „udavači“ tedy často nejsou nepřátelé systému. Naopak jsou jedním z mechanismů, které drží systém funkční.
Největší paradox je, že lidé často nadávají na „udavače“, ale zároveň chtějí bezpečné potraviny, férové podnikání, kvalitní výrobky, méně podvodů, bezpečné ulice a poctivou konkurenci. Jenže nic z toho dlouhodobě nefunguje bez lidí, kteří upozorňují na porušování pravidel. Ve skutečnosti tedy většina společnosti nechce svět bez „udavačů“. Chce jen svět, kde jsou pravidla rozumná, platí pro všechny a nejsou zneužívána.
Petr Borovec
Proč stát na trhu vzniká opakovaně
Nikdo to nemá rád, část lidí to zneužívá a jiní to odmítají jako nelegitimní. Přesto to trh znovu a znovu vytváří. Proč vzniká systém, který měl být odstraněn, a proč bez něj dlouhodobě nefunguje ani samotný trh?
Petr Borovec
Ukrajinská technologie mění pravidla hry. A Hormuzský průliv to pocítí
Napětí roste, trhy kolísají a svět čeká, co bude dál. Jenže v pozadí se odehrává změna, která přepisuje pravidla hry a i výsledek. A většina lidí si jí zatím vůbec nevšimla.
Petr Borovec
Pokrok, který nás může přerůst.
Čistý a svobodný trh je silný motor pokroku. Zároveň v sobě skrývá neviditelné motivační riziko. Zvládnou to lidé?
Petr Borovec
Decentralizace nezaručí, méně zneužití moci.
Proč větší decentralizace moci sama o sobě nezajišťuje, že moc budou vykonávat více lidé, kteří ji nechtějí zneužít
Petr Borovec
Ekonomie jako zábavné divadlo neznalého trhu
Ekonomická realita nefunguje podle přání, ale podle omezení. A přesto se člověk občas neubrání otázce, jestli existuje lepší podívaná než pozorovat, jak se s tím lidé snaží vyrovnat po svém.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Průjezd Náchodem komplikuje stavba křižovatky, hlavní nápor se teprve čeká
V Náchodě na hlavním tahu do Polska začala druhá etapa přestavby okružní křižovatky. Jde o součást...
Spor o Muchu bude řešit vrchní soud, u městského uspěl Pawlowski
Sporem o značku Mucha mezi některými dědici malíře Alfonse Muchy a společnostmi podnikatele...
Provoz na D1 na Vysočině ve směru na Prahu zastavil požár kamionu
Dálnice D1 na Vysočině byla dnes ve směru na Prahu přes hodinu neprůjezdná kvůli požáru kamionu na...
Aplikace Záchranka umožní v Libereckém kraji přivolat horské či vodní záchranáře
Aplikace Záchranka, pomocí které si lidé mohou mobilním telefonem snadno a rychle přivolat první...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 157
- Celková karma 5,47
- Průměrná čtenost 378x
Pokračování textů a doplňující analýzy a vysvětlení jsou k dispozici na Facebooku Meritas.