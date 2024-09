Abychom uspěli na trhu, musíme nejprve zjistit, co děláme špatně. To znamená, v čem se naše nabídka nesetkává s poptávkou.

Proč dnešní liberálové na trhu neuspějí?

Chybí jim zaměření na jedno konkrétní zlepšení. Liberálové usilují o téměř dokonalou svobodu, což zahrnuje mnoho změn, které ovlivňují všechny. Aby uspěli, musí přesvědčit velkou část populace, což vyžaduje obrovské množství vzácných zdrojů. Tato strategie málokdy uspěje v jakémkoliv sektoru, natož v právním. Mnohem efektivnější je zjistit, co lidé skutečně chtějí, a prosazovat svobodu tam, kde jim nejméně vadí, zatímco ostatní oblasti práv chránit.

Liberálové často postrádají schopnost kompromisu, vyjednávání a respektu k jiným hodnotám. Když si nelze koupit (zvolit) dokonalou svobodu, často se vzdávají a hledají způsoby, jak ostatní obejít nebo se od trhu odtrhnout. To způsobuje, že na trhu mají ještě menší vliv, než kdyby nadále hledali kompromis.

Když člověk nedostane to, co podle něj má dostat, a nechce respektovat tržní pravidla, buď začne brát si věci násilím, nebo pokud je libertarián, hledá způsoby, jak využít anonymitu a další prostředky, aby nemusel dodržovat pravidla. Trh pak přirozeně reaguje jako každý hráč, který zjistí, že někdo kazí hru ohýbáním pravidel a hraním na hraně. Stejně jako si zloděj ospravedlňuje své činy tím, že neporušil své vlastní pojetí vlastnického práva, tak libertariáni obhajují své jednání tvrzením, že trh hájí špatné vlastnické právo a že jeho individuální vlastnické právo je lepší a svatější.

Prosazování individuálního práva je často vyžadováno těmi, kdo se nejsou schopni dohodnout bez použití násilí. Když se individualista snaží prosazovat svá práva, z jeho pohledu jde o obranné násilí, ale pro ostatní lidi na trhu se jedná o útočné násilí, protože se na jeho individuálním právu svobodně nedohodli. Proto je prosazování individuálních práv ve skutečnosti více násilné než obrana kolektivního práva, které se na trhu přirozeně objevuje jako efektivnější.

Na trhu, včetně svobodného trhu, vítězí efektivnější kolektivní právo, protože způsobuje méně útočného násilí. Většina zákazníků proto přirozeně volí kolektivní právo, které je efektivnější, protože respektování potřeb ostatních je výhodnější než neustálé prosazování jen svých individuálních práv silou. Kolektivní právo je tedy zcela tržní a legitimní.

Svoboda přináší dlouhodobý zisk, zatímco nesvoboda nabízí krátkodobý individuální zisk. Liberálové věří, že svobodný trh je nejefektivnější a že lidská chamtivost vytváří konkurenci. Nevidí však, že chamtivost u těch co už mají zisky, vytváří poptávku po omezení konkurence, což vede k nesvobodě ve jménu ochraně individuálních zisků. Lidé tak často dobrovolně platí za omezení svobody, protože z krátkodobého hlediska je pro ně výhodnější než svoboda samotná. Problém je, že lidé poptávají krátkodobé zisky namísto dlouhodobě menších zisků. Díky složenému úročení je také výhodnější preferovat krátkodobé zisky, které díky úroku převyšují ty dlouhodobé. Není tedy pro individuální jedince na trhu tržně výhodné platit za velkou svobodu.

Svoboda znamená větší riziko ztráty, a tím i vyšší náklady. Vlastnická práva jsou pro liberály posvátná a chtějí je chránit. Nevidí však poptávku po ochraně těchto práv na trhu. Lidé se bojí, že jejich vlastnická práva budou ohrožena riskantním chováním jiných, a jsou ochotni platit za snížení svobody, aby ochránili své majetek a zdraví. Liberálové by měli započítat všechny faktory a rizika, která poškozují vlastnická práva, a hledat svobodu pouze tam, kde skutečně neohrožuje ostatní. Neměli by si zjednodušovat svět tak, že i činnosti rizikové nepoškozují vlastnické práva ostatních. Nezapomínat na to že pro trh má riziko hodnotu a tak i ovlivňuje vlastnické práva těch, kteří jsou rizikem vystavěni.

Svoboda zvyšuje možnosti, ale také náklady na rozhodování. Lidé chtějí maximalizovat svůj zisk, ale mají omezené zdroje. Často proto své rozhodovací pravomoci delegují na jiné. V oborech, kterým nerozumí, přirozeně preferují snížení možností, a tím i méně nákladné rozhodování. I když práci předají odborníkovi, nepoznají, zda ji provedl správně. Odborník, vědom si toho, že zákazník nerozumí, bude motivován maximalizovat svůj zisk. Tento trend vede k tomu, že zákazníci jsou ochotni platit za omezení svobody druhých, aby eliminovali nejhorší možnosti. Liberálové by měli pochopit, jak delegace a specializace fungují, a vidět všechny důsledky. Teprve pak budou schopni nabídnout trhu řešení, která umožní více svobody, ale zároveň usnadní rozhodování zákazníkům.

Celkově musí liberálové lépe porozumět tomu, jak funguje trh a lidské motivace, aby na něm mohli úspěšně působit a snažit se uspět, místo vynakládaní snah aby trh obcházeli. Musí chápat, že na trhu vítězí ti, kdo jsou schopni dělat kompromisy a tržně se dohodnout.

Který zákon podle tebe zvětšuje svobodu a vadí nejméně lidem na trhu? Děkuji všem co uvádí v odpovědi proč si tak myslí.

Podle mě je to tento zákon: Odkaz

Také děkuji, že se najímáte o důsledky lidského jednání.