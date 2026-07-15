Pět pravidel bezpečného voliče.
Proč byste nikdy neměli dát veškerou moc své oblíbené straně
Představte si, že máte investovat všechny své životní úspory. Vložili byste je do jediné akcie? Většina lidí ne. Každý zkušenější investor ví, že přílišná koncentrace zvyšuje riziko. Proto rozkládá své investice mezi více firem, odvětví i zemí.
Přesto při volbách mnoho lidí udělá přesný opak. Chtějí, aby jejich oblíbená strana získala co největší moc a mohla vládnout bez omezení.
Jenže ekonomie učí něco jiného. Nejdůležitější není, kdo právě drží moc. Důležitější je, jaké prostředí vytvoříme pro každého, kdo ji bude držet dnes i za deset let. Kapitalismus není úspěšný proto, že lidé jsou dokonale poctiví. Je úspěšný proto, že konkurence, pravidla a vzájemná kontrola omezují lidské chyby i zneužití moci.
Stejný princip by měl platit i při volbách.
1. Nedávejte příliš velkou moc ani své nejoblíbenější straně
Každý volič si myslí, že právě jeho favorit by vládl nejlépe. Pokud ale jedné straně umožníme rozhodovat téměř bez omezení, oslabujeme přirozené pojistky demokracie.
Firma bez konkurence postupně ztrácí motivaci zlepšovat své výrobky. Politik bez dostatečné kontroly může postupně ztrácet motivaci hledat nejlepší řešení. Ne proto, že je špatný člověk, ale proto, že na něj přestává působit tlak okolí.
Česká politika opakovaně ukázala, že velmi silné vlády mají větší tendenci prosazovat zásadní změny bez širší odborné nebo politické diskuse. Koaliční vlády bývají pomalejší a někdy frustrující, ale zároveň jsou nuceny hledat kompromisy. A právě kompromisy často brání největším chybám.
Nevolíte jen svou oblíbenou stranu. Volíte také pravidla, podle kterých bude vykonávat svou moc.
2. Nekoncentrujte moc do jednoho centra
Politická moc není jedinou formou vlivu. Stejně důležitá je moc ekonomická a mediální.
Pokud jedna skupina současně ovládá významné firmy, důležitá média a získá silný politický vliv, přestávají jednotlivé složky společnosti fungovat jako vzájemná kontrola. Stejný problém by nastal i tehdy, kdyby stát postupně ovládl většinu ekonomiky nebo veřejných institucí. V obou případech mizí rovnováha.
Česká republika už zažila období, kdy se významná ekonomická, mediální a politická moc soustředila kolem jednoho podnikatelského uskupení. Stejně tak existují politické směry, které chtějí výrazně posílit moc státu nad ekonomikou. Přestože vycházejí z odlišných ideologií, riziko je podobné – příliš mnoho moci na jednom místě.
Investor rozkládá riziko mezi více aktiv. Demokracie by měla stejným způsobem rozkládat moc.
3. Vyhýbejte se politickým extrémům
Každý extrém zní jednoduše. Právě proto bývá tak přitažlivý.
Jedni tvrdí, že stát vyřeší téměř všechno. Druzí, že trh nepotřebuje téměř žádná pravidla. Historie ani ekonomie nedávají za pravdu ani jednomu přístupu.
Příliš mnoho regulací omezuje podnikání, konkurenci a inovace. Příliš málo regulací umožňuje vznik monopolů, kartelů, finančních bublin nebo znečištění životního prostředí. Kapitalismus není systém bez pravidel. Je to systém, ve kterém jsou pravidla nastavena tak, aby chránila férovou soutěž.
Politik, který nabízí jednoduché řešení každého složitého problému, by měl být pro voliče důvodem ke zvýšené opatrnosti.
4. Dobré úmysly nestačí
Poctivý člověk nemusí být dobrým ministrem financí. Stejně jako skvělý lékař nemusí být dobrým ekonomem.
Řízení státu vyžaduje znalost ekonomie, práva, vědy i dlouhodobých dopadů jednotlivých rozhodnutí. Dobré úmysly bez odborných znalostí mohou způsobit stejné škody jako špatné úmysly.
Proto by nás nemělo zajímat pouze to, co politici slibují, ale také zda své návrhy opírají o data, odborné analýzy a zkušenosti z fungujících zemí. Schopnost změnit názor po předložení nových důkazů není slabost. Je to známka kvalitního rozhodování.
5. Hledejte rozmanitost zkušeností, ne jednotné myšlení
Každý člověk se dívá na svět optikou své vlastní zkušenosti.
Právník bude přirozeně hledat řešení v zákonech. Podnikatel v podnikání. Ekonom v číslech. Starosta v praktickém fungování obcí. Vědec v důkazech.
Žádný z těchto pohledů není špatný. Problém nastává ve chvíli, kdy ve vládě převládne pouze jeden způsob uvažování.
Nejlepší rozhodnutí vznikají střetem různých odborných názorů. Stejně jako investor snižuje riziko diverzifikací portfolia, snižuje demokratický stát riziko chyb tím, že spojuje lidi s různými zkušenostmi.
Závěr
Demokracie není soutěž o to, kdo získá co největší moc.
Je to systém navržený tak, aby nikdo neměl moci příliš mnoho.
Při volbách bychom proto neměli hledat dokonalé politiky. Takoví neexistují. Měli bychom vytvářet prostředí, ve kterém i průměrný politik bude motivován dělat dobrá rozhodnutí a ve kterém ani špatný politik nebude schopen napáchat příliš velké škody.
Silné instituce, zdravá konkurence, rozdělení moci a rozhodování založené na ověřených poznatcích nejsou překážkou demokracie. Jsou jejím největším pojistným mechanismem.
Nevolte jen podle toho, komu dnes důvěřujete. Volte především takový systém, který bude fungovat i tehdy, až se jednou k moci dostane někdo, komu důvěřovat nebudete.
Petr Borovec
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