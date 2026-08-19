O tom, proč budou držitelé kryptoměn zákonitě okradeni
V roce 2015 nás bylo hodně, kdo propagovali Bitcoin. Proč dnes už většina z nich není slyšet, až na pár výjimek? Protože Bitcoin není bezpečný ani v hardwarové peněžence.
Proč? Protože cokoliv ukradnete na bitcoinové síti, je legitimní stejně jako dobrovolný obchod.
Je to aktivum, na které se zatím efektivně nevztahuje tržní vlastnické právo, protože správci bitcoinové sítě transakce neblokují. Zloděj si tak může dělat, co chce. Tedy až na místa kde někdo alespoň vede seznam adres zlodějů. To ale není spravedlnost, jen nedokonalé zajištění vlastnického práva.
Ať už vám Bitcoiny ukradnou z trezoru jakkoliv, přičemž nejslabším článkem jste vždy vy jako uživatel, nebo stačí jejich fyzické odcizení. Většina poškozených nemá motivaci krádež ani hlásit. Jednak kvůli tomu, že by se jim okolí smálo, ale také proto, že sami vědí, že jim jejich majetek už nikdo nevrátí kvůli způsobu fungování Bitcoinu. Další energie věnovaná dopadení zlodějů je pak jen plýtváním a další ztrátou. Proto o krádežích nikdy neuslíšité ve velkém, přesto takový lidi osobně znám.
Vítěznou strategií je tedy o svých Bitcoinech nemluvit a nepropagovat je. To nejsou vlastnosti dobrých peněz, a proto se Bitcoin k funkci peněz neposouvá. Neřeší totiž svůj vnitřní právní problém.
Nedávno byly odhaleny osobní informace krypto spekulantů. I když útočník z těchto informací nemusí vědět mnoho, je to jasný signál, že se na trhu vyplatí získávat informace o držitelích kryptoměn. A i kdyby neexistovaly žádné regulace a Bitcoin bylo možné nakupovat zcela anonymně, na trhu bude vždy větší poptávka po informacích o držitelích krypta. Protože ty lze okrást bez rizika spravedlnosti, max to co ukradnete bude uzamčeno.
I když ve Francii unikly informace přímo z daňových přiznání, není to tak vážné, protože majetek, který tito lidé drží (až na krypto), je možné díky vlastnickému právu vymáhat zpět. Se zloději lze bojovat a stíhat je.
Člověk může být nejbohatším člověkem na světě, o kterém každý ví, a přesto mu nehrozí to, co i mnohem menšímu držiteli krypta, že se stane atraktivním cílem krádeže majetku, který po odcizení prakticky nelze získat zpět.
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