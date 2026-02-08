NIF jako dlouhodobá stabilizace důchodového systému.
Současný důchodový systém je funkční, ale jeho stabilita stojí na ochotě společnosti zpomalit tempo růstu důchodů. Bez tohoto omezení systém postupně vytváří tlak na státní dluh nebo na zvyšování daní pracujících, což oslabuje konkurenceschopnost ekonomiky. Lidé si však přirozeně chtějí udržet svou životní úroveň, a proto vzniká dlouhodobý politický tlak na navyšování důchodů. Právě tento rozpor je hlavním důvodem, proč je nutné hledat stabilnější a dlouhodobě udržitelný model financování stáří.
Cílem návrhu Národního investičního fondu (NIF) je umožnit postupný přechod na systém, který dokáže dlouhodobě zvyšovat celkovou výši důchodů a současně méně zatěžovat pracující i veřejné finance. Inspirací jsou modely využívané v Norsku a Švédsku, návrh je však upraven tak, aby byl stabilnější vůči politickým zásahům a lépe zvládal demografické změny.
Národní investiční fond bude spravovat společný kapitál občanů. Hlavní investiční strategií bude globálně diverzifikované akciové portfolio přibližně ze 75 %. Zbývajících 25 % portfolia bude tvořeno konzervativními aktivy, zejména krátkodobými dluhopisy, které stabilizují hodnotu fondu a zajišťují likviditu pro výplatu rent.
Akciová část bude spravována pasivní strategií kopírující globální trhy. Tento přístup minimalizuje prostor pro politické nebo lobbistické ovlivňování investic a zároveň historicky překonává většinu aktivně řízených fondů i výkonnost investic většiny občanu.
Výplata renty z fondu bude nastavena konzervativně tak, aby byla dlouhodobě udržitelná i při ekonomických krizích. Roční renta bude odpovídat 3 % z průměrné hodnoty fondu za posledních 5 let. Tento mechanismus omezuje dopady tržních výkyvů a chrání kapitál fondu před nadměrným čerpáním. Výše renty jednotlivce se bude odvíjet od objemu prostředků, které do fondu přispěl prostřednictvím odvodů.
Stávající důchodci, kteří do fondu historicky nepřispívali, budou dostávat průměrnou rentu. Tento prvek zajišťuje sociální stabilitu a zároveň umožňuje společnosti sledovat přínos kapitálového systému, který není závislý pouze na přerozdělování mezi generacemi.
Součástí modelu je mezigenerační přenos kapitálu. Po úmrtí příjemce renty se 40 % jeho renty převede na děti. 60 % se vrací do fondu a slouží k dalším investicím. Děděná renta je doživotní a může být dále děděna, přičemž při každém dalším převodu klesne na 40 % předchozí hodnoty. Tento mechanismus podporuje tvorbu rodinného kapitálu a současně zajišťuje postupné vracení prostředků zpět do fondu, čímž omezuje dlouhodobou koncentraci majetku.
Transformace současného systému bude probíhat postupně. Průběžný důchodový systém se nebude automaticky navyšovat o inflaci. Tím se sníží tlak na růst veřejných výdajů a zároveň se posílí motivace společnosti podporovat stabilní hospodářskou politiku. Stávající důchodci budou současně dostávat rentu z NIF, která bude kompenzovat pokles reálné hodnoty jejich důchodu.
Zásadním prvkem reformy je postupné převádění části odvodů do NIF tak, aby nevznikl deficit průběžného systému. Všichni pracující začnou odvádět do NIF 2 % ze sociálních odvodů. Tento podíl se bude každoročně zvyšovat o 2 %. Plný přesun odvodů tak proběhne během 49 let. Tento časový horizont umožní postupné snižování významu průběžného systému bez nutnosti dramatických zásahů do státních financí.
Noví pracující budou vždy automaticky vstupovat do systému s aktuální výší příspěvku. Pokud například vstoupí na trh práce 5 let po zavedení reformy, budou již odvádět 12 % do NIF stejně jako ostatní pracující.
Dalším stabilizačním prvkem je motivace státu hospodařit s přebytkem rozpočtu. V případě kladného rozpočtového výsledku bude vláda moci převést část nebo celý přebytek do NIF. Tento mechanismus podporuje odpovědnou fiskální politiku a umožňuje rychlejší růst kapitálu fondu, což se následně promítne do vyšších budoucích důchodů.
Dalším zdrojem kapitálu fondu bude zrušení všech státních podpor individuálního spoření a investování. Tyto podpory budou nahrazeny přímým příspěvkem do NIF ve výši 36 miliard Kč ročně. Tento krok nikomu reálně neuškodí, protože statistiky dlouhodobě ukazují, že většina individuálních investorů dosahuje nižšího zhodnocení než globálně diverzifikované pasivní strategie. NIF tak bude s vysokou pravděpodobností spravovat tyto prostředky efektivněji a přinese společnosti vyšší dlouhodobý užitek.
Klíčovým prvkem návrhu je institucionální ochrana fondu před politickými zásahy. NIF bude zakotven v ústavním zákoně, který jasně definuje jeho účel, investiční strategii i pravidla výplaty renty. Změna těchto pravidel bude vyžadovat kvalifikovanou parlamentní většinu a současně potvrzení v referendu.
Správa fondu bude svěřena nezávislé instituci s 8letým mandátem vedení. Každý rok bude zvolen jeden člen vedení, což zajistí kontinuitu řízení. Odvolání bude možné pouze při prokazatelném porušení zákona nebo investičních pravidel. Fond bude povinně zveřejňovat hospodářské výsledky, investiční strategii i nákladovou strukturu. Investice budou realizovány prostřednictvím transparentních nízkonákladových nástrojů s maximální nákladovostí 0,4 % ročně.
Automatické stabilizátory výplaty renty zajistí, že při dlouhodobém poklesu hodnoty fondu se renta přizpůsobí jeho výkonnosti. Tím se zabrání vyčerpání kapitálu a zachová stabilita systému i během krizí.
Zkušenosti norského státního fondu i globálních pasivních investičních strategií ukazují, že dlouhodobý růst kapitálu umožňuje zvyšovat důchody bez nutnosti zvyšování daní nebo zadlužování státu, a to i v prostředí stárnoucí populace.
Navržený systém kombinuje sociální stabilitu průběžného systému s dlouhodobou výkonností kapitálových trhů. Postupným posilováním kapitálového pilíře vzniká model, který snižuje mezigenerační konflikty, podporuje odpovědnost občanů a vytváří stabilní zdroj důchodových příjmů nezávislý na demografickém vývoji.
Stručná kritika čistě volnotržního řešení „každý se má na stáří zajistit sám“
Čistě individuální zajištění na stáří předpokládá, že většina lidí bude dlouhodobě finančně gramotná, disciplinovaná a schopná správně odhadnout budoucí rizika. Data z vyspělých zemí však ukazují, že velká část populace systematicky podceňuje délku života, inflaci i investiční rizika. Výsledkem bývá nedostatečné zajištění a následná chudoba ve stáří, která vytváří tlak na dodatečnou státní pomoc. Volnotržní přístup také nedokáže řešit situace lidí, kteří dlouhodobě pečují o děti nebo blízké, mají zdravotní omezení nebo pracují v nízkopříjmových profesích s omezenou možností tvorby rezerv. Dalším problémem je silná závislost na vývoji finančních trhů v okamžiku odchodu do důchodu, kdy může nepříznivý ekonomický cyklus výrazně snížit úspory jednotlivce. Bez určitého systémového základu tak vzniká vyšší sociální nestabilita, vyšší náklady na krizová řešení a oslabení mezigenerační solidarity, která je klíčová pro dlouhodobě stabilní společnost.
Svobodný trh je tak silný, jak kvalitní jsou lidé, kteří ho tvoří. Dlouhodobě prosperující společnost nevzniká pouze obranou stávajícího systému, ale jeho neustálým zlepšováním. Budu rád za vaši aktivní podporu a odhodlání zlepšovat kapitalismus, ne pouze ho chránit. V politice existuje mnoho schopných odborníků, kteří dokážou navrhovat komplexní řešení, ale bez podpory veřejnosti nemají prostor je prosadit. Budoucnost ekonomiky proto závisí i na ochotě voličů aktivně podporovat kvalitní systémové změny a vytvářet poptávku po odpovědném a dlouhodobém řízení státu.
Děkuji, všem co aktivně brání i zlepšuji svobodný trh.
Petr Borovec
