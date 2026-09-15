Největší škodou populismu není dluh. Je to ztráta motivace dodržovat pravidla.
Volby nejsou jen soutěží politických programů. Jsou také signálem, jaké chování je společnost ochotna odměňovat.
Pokud významná část společnosti opakovaně svěří moc politikovi, který je dlouhodobě spojován s kauzami střetu zájmů, podezřeními z dotačních podvodů nebo využíváním svého ekonomického vlivu ve svůj prospěch, nevzniká pouze politický problém. Vzniká problém ekonomických motivací.
Lidé každý den sledují, že ten, kdo vytváří nebo ovlivňuje pravidla, je sám podezírán z jejich porušování nebo ohýbání. Postupně si proto začnou klást jednoduchou otázku: Proč bych měl být poctivý právě já?
Největším dědictvím takové vlády nemusí být státní dluh. Mnohem dražší může být ztráta důvěry v právo. Dítě, které vyrůstá ve společnosti, kde jsou pravidla vymahatelná jen někdy a jen pro někoho, si odnáší do života jinou představu o tom, jak funguje svět. Poctivost přestává být výhodou a stává se konkurenční nevýhodou.
Takové prostředí postupně mění celý trh. Ve firmách (a to i v jeho) roste tolerance k drobným podvodům, zaměstnanci snáze omlouvají vlastní porušování pravidel a podnikatelé hledají stále více cest, jak zákony obejít místo toho, aby v nich hledali stabilní rámec pro podnikání.
Současně roste popularita individualismu v jeho krajní podobě. Lidé přestávají věřit společným tržním pravidlům a stále více se řídí vlastními (třeba NAP). Část společnosti začne volat po anarchii, jiná po silném vůdci. Oba směry však mají společné jedno. Oslabují právní stát a jakoukoli formu trhu.
Největšími vítězi takového vývoje nebývají obyčejní lidé. Jsou jimi ti, kteří již mají dostatek ekonomické nebo politické moci, aby si dokázali vynutit výjimky nebo ovlivnit pravidla ve svůj prospěch. Oligarchové sílí, zatímco důvěra společnosti v rovnost před zákonem slábne.
Právě proto je vymahatelnost práva jedním z nejcennějších aktiv svobodného trhu. Bez ní se konkurence postupně mění v soutěž o to, kdo dokáže pravidla obejít lépe.
jíž praxeologie potvrzuje změny ve společnosti.
Děkuji.
Petr Borovec
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