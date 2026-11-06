Nejsme oběťmi systému.
Když se něco ve společnosti pokazí, hledáme viníka. Mluvíme o systému, jako by to byla cizí síla, něco, co existuje samo o sobě a rozhoduje o našich životech. Hledáme chybu v kancelářích politiků nebo v bezohledných korporacích, zatímco sami sebe vnímáme jen jako bezmocné diváky. Jenže systém není někdo jiný. Systém jsme my.
Společnost není výsledkem jednoho politika, jedné vlády ani jednoho zákona. Je výsledkem milionů každodenních rozhodnutí obyčejných lidí. Pravda je taková, že systém nejsilnějšího odporu vůči změně jsme my sami. V jádru této dynamiky stojí ekonomický i lidský princip maximalizace vlastního užitku. Nejde jen o peníze. Chceme svůj svatý klid, nechceme hluk, chceme pěkný výhled z okna a nula starostí navíc. Chráníme svou hodnotu domu, čas i pohodlí. Každé takové rozhodnutí samo o sobě dává logický smysl. Jenže když stejně uvažují miliony lidí, vznikne rozpor mezi krátkodobým prospěchem jednotlivce a dlouhodobým blahobytem celé společnosti.
Krásně je to vidět na příkladu bydlení. Všichni voláme po tom, aby mladé rodiny měly kde žít a nájmy klesly. Jakmile se však plánuje nový bytový dům v našem sousedství, lidé z okolí protestují. Nechtějí stavební ruch ani budovu před okny a každý z nich hájí svůj legitimní zájem. Jenže když se takto zachová dost lidí po celé republice, vznikne kritický nedostatek bytů a jejich cena roste. Nikdo z protestujících nechtěl drahé nájmy, přesto k nim všichni společně přispěli.Stejný princip funguje i u elektřiny. Všichni chceme levnou a čistou energii. Ale když se má postavit větrná elektrárna, ozve se odpor. Když vzniká solární park, vadí zábor půdy. Když se plánuje vedení vysokého napětí, nikdo ho nechce poblíž svého domu. Odpor každého jednotlivce je lidsky pochopitelný. Ale když se opakuje tisíckrát, nové zdroje vznikají pomalu a menší nabídka znamená vyšší cenu. Nikdo z těch lidí nechtěl drahou elektřinu, přesto k ní svými racionálními kroky přispěli.
Otázka tedy nezní, zda k těmto problémům sami přispíváme, na to už odpověď známe. Mnohem důležitější je otázka, zda dokážeme přijmout i určité dočasné nepohodlí, pokud víme, že tím dlouhodobě pomůžeme všem.
To není schopnost doležitá jen pro vytváření bohatství, je stejně klíčová i pro vytváření svobody. Svobodná společnost nevzniká tím, že si každý bezohledně prosazuje svůj okamžitý zájem. Pokud se všichni bez výjimky soustředíme jen na svůj okamžitý komfort, společnost se začne zadrhávat. Chybí byty, chybí energie, chybí infrastruktura. A čím více těchto problémů vzniká, tím více přibývá státních regulací, zákazů a konfliktů. Ve snaze řešit důsledky vlastního sebepřednostňování si postupně sami ubíráme svobodu.
Zároveň to ale neznamená, že bychom měli sklouznout k druhému extrému a nechat volnou ruku dravému trhu bez jakýchkoliv mantinelů, kde bohatí mohou bezohledně tvořit na úkor svého okolí. Lidé musí mít právo chránit svůj domov a zdraví před reálnou škodou. Problém dnešní doby spočívá v tom, že současná pravidla jsou nastavená špatně: umožňují zablokovat jakýkoliv rozvoj jen proto, že se někomu nelíbí změna nebo zmaří jeho chvilkové pohodlí.Skutečná civilizace nezačíná tam, kde lidé umějí tvrdě bojovat za svůj vlastní bezprostřední zájem. Začíná tam, kde lidé rozumí tomu, že rozvoj vyžaduje toleranci ke změnám, a kde jsou zároveň pravidla hry nastavená tak, aby chránila před reálnou újmou, ale neumožňovala parazitovat na blokování budoucnosti. Dokud budeme mít pravidla, která zneužívají věční stěžovatelé i bezohlední dravci, budeme znovu hledat viníka. Budeme nadávat na stát, politiky, developery nebo energetické firmy. Přitom zapomeneme na nepříjemnou pravdu. Žádný systém nevzniká sám od sebe. Každý den ho vytváříme svými rozhodnutími.
Nejsme oběťmi systému. Systém jsme my.
Petr Borovec
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