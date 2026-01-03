Kladivo na ochránce.
1) Začněme otázkou, která se vrací pořád dokola. Jak víme, že oxid uhličitý v atmosféře pochází hlavně od lidí a ne ze sopek. Odpověď dává chemie. Uhlík má tři izotopy. 12C, 13C a 14C. Rostliny při fotosyntéze preferují lehčí 12C. Fosilní paliva jsou dávné zbytky rostlin, a proto je uhlík z uhlí, ropy a plynu bohatý právě na 12C. Sopky naopak emitují CO2 s relativně vyšším podílem 13C. V atmosféře dlouhodobě pozorujeme pokles 13C a růst 12C. To je jednoznačný podpis spalování fosilních paliv. Navíc z rychlosti této změny víme, že sopky produkují zhruba stokrát méně CO2 než lidé. K poznání tohoto faktu nepotřebujeme zmapovat oceánské dno. Stačí fyzika, chemie a měření.
2) Často se opakuje tvrzení, že lidé produkují jen tři procenta CO2. To je nebezpečně zavádějící polopravda. Země každý rok vyprodukuje i pohltí zhruba 97 procent uhlíku přirozenými procesy. Ty jsou dlouhodobě zhruba v rovnováze. Problém je, že lidská tři procenta se nepohltí. Každý rok je jen přidáme navíc. Za zhruba 250 let se tento přebytek nasčítal a dnes je přibližně polovina uhlíku v atmosféře lidského původu. Právě tento přebytek zrychluje změnu klimatu na tempo, na které se ekosystémy i lidská společnost adaptují jen velmi obtížně.
3) Dýchání lidí ani zvířat se do emisí nepočítá. Ne proto, že by se to někomu hodilo, ale proto, že jde o uzavřený cyklus. Rostliny vezmou CO2 z atmosféry, vytvoří biomasu, tu sníme a uhlík se vydechováním vrátí zpět. Nejde o nový uhlík. Totéž platí pro topení dřevem za předpokladu obnovy lesa. Klimatický problém je uhlík, který byl miliony let uložený v zemi a my ho během pár generací vypouštíme zpět do oběhu.
4) Přirozené klimatické cykly existují. Milankovičovy cykly mění množství sluneční energie dopadající na Zemi a vysvětlují střídání dob ledových a meziledových. Jejich vliv se ale odehrává v řádu desítek tisíc let. Současná změna klimatu je zhruba stokrát rychlejší. Navíc podle těchto cyklů bychom dnes měli velmi pozvolna ochlazovat. Skutečnost je opačná, protože lidské emise tento přirozený rytmus přebíjejí.
5) Podobně neobstojí argument se Sluncem. Kdyby bylo příčinou oteplování, ohřívala by se celá atmosféra. Data ale ukazují něco jiného. Troposféra se otepluje, zatímco stratosféra se desítky let ochlazuje. Tento jev byl teoreticky popsán už v šedesátých letech a satelitně pozorován od osmdesátých. Je to přesně to, co očekáváme při růstu koncentrace skleníkových plynů. Slunce za současné oteplování nemůže.
6) Methan je druhý nejdůležitější skleníkový plyn produkovaný lidmi a od průmyslové revoluce způsobil zhruba třetinu oteplení. Je mnohonásobně účinnější než CO2, ale v atmosféře vydrží jen kolem deseti let. To z něj dělá nejrychlejší páku, jak oteplování zpomalit. Hlavní zdroje jsou zemědělství, skládkování bioodpadu a ropný a plynárenský průmysl. Dobrá zpráva je, že velkou část úniků lze odstranit už dnes existujícími technologiemi.
7) V médiích se často mluví o kolapsu Golfského proudu. To je nepřesné. Golfský proud je poháněn větrem a rotací Země a nemá jak náhle zkolabovat. Vědecká debata se týká AMOC, hlubinné oceánské cirkulace citlivé na teplotu a salinitu. Modely ukazují její možné oslabení, nikoli náhlý kolaps. Jde o proces na desítky až stovky let, nikoli o apokalypsu zítra ráno.
8) Argument, že za dinosaurů bylo CO2 víc, je pravdivý, ale míjí pointu. Ano, koncentrace byla vyšší a planeta byla teplejší. Změny ale probíhaly pomalu. Klíčem není absolutní hodnota CO2, ale rychlost změny. Dnes zvyšujeme koncentraci tempem, které nemá v geologické historii obdoby.
9) Klimatická změna není konec světa. Je to technický, ekonomický a politický problém. Data ukazují, že extrémní počasí nás stojí zhruba dvě desetiny procenta světového HDP ročně. Zároveň vidíme, že díky technologiím a adaptaci klesá počet obětí povodní i jejich relativní škody. Bohatší společnost je odolnější společnost. To ale není argument pro nečinnost. Je to argument pro racionální řešení.
10) Přírodu samotnou neohrožujeme. Ta přežila globální zalednění, masivní vulkanismus i dopad asteroidu. Ohrožujeme sami sebe, svou civilizaci a svůj blahobyt. Klimatická politika proto nemá být o panice ani o popírání reality, ale o práci s fakty, technologiemi a ekonomikou.
Veřejná debata o klimatu se zvrhla v hlasování většiny o fyzice. Jako kdyby celá nemocnice hlasovala, jak se má operovat koleno, místo aby rozhodovali ortopedi. To, že si lidé volí politiky šířící klimatické dezinformace, není důkazem alternativní pravdy, ale nízké úrovně porozumění základním datům. Tento text není moralizování. Je to soupis toho, co o klimatu skutečně víme.
V jiných oblastech života bychom se většinovému hlasování o fyzice smáli. U mostů, letadel nebo medicíny věříme expertům. U klimatu by měla platit stejná logika. Politická debata o nákladech a dopadech opatření je legitimní. Debata založená na vyvrácených mýtech nikoli.
Petr Borovec
Rakouské ekonomické modely nepočítají s úplnou svobodou trhu
Rakouská ekonomická teorie často neodpovídá tomu, co vidíme v realitě. Proč její předpoklady v praxi selhávají a kde naráží na limity, ukazuji v tomto článku.
Petr Borovec
Jak poznat tržní a netržní svět?
Žijeme v tržním světě, nebo v netržním? Jak bychom to pozváni na mimozemskou planetu? Jednotlivé zákony ani existence státu nám odpověď nedá.
Petr Borovec
Hodnocení volebních programu 2025.
Tento článek porovnává volební programy jednotlivých stran se zaměřením na jejich silné i slabé stránky. Hlavním kritériem hodnocení je potenciál zvýšit životní úroveň obyvatel a to podle ceny.
Petr Borovec
Hodnocení stávající vlády 2021–2025
Hodnocení slibu vs realita. Co předcházelo této vládě? Jak si vedla? Nejde o politickou kritiku ani obhajobu — ale o věcný pohled na to, co bylo slíbeno, co se skutečně stalo.
Petr Borovec
Blíží se volby, přichází dezinformace: Nenechte se nachytat na strašení ETS 2
Internet zaplavují výmysly o emisních povolenkách pro domácnosti. Podívejte se, co z toho je skutečně pravda.
|Další články autora
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor
Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...
Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...
Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů
V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v...
Útočník v Hradci použil obušek a sekáček, policie ho obvinila z pokusu o vraždu
Policie kvůli pátečnímu napadení v obchodním centru Futurum v Hradci Králové obvinila z pokusu o...
Policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku
Jihočeská policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku, podrobnosti k případu nezveřejnila. Podle...
Endorfiny z ledové vody se uvolňují až dva dny, říká otužilec
Plavat v ledové vodě je utrpení, ale pocitům po výkonu se vyrovná málo co. Endorfiny vydrží v těle...
Muž v areálu u Kladna při pracovním úrazu přišel o ruku, věc vyšetřuje policie
Muž dnes při pracovním úrazu v průmyslovém areálu u Kladna přišel o ruku, příčinu neštěstí...
Pronajem bytu 1+kk 31m2, Praha 4 - Podolí.
Na Zvoničce, Praha 4 - Podolí
16 900 Kč/měsíc
- Počet článků 138
- Celková karma 5,49
- Průměrná čtenost 410x
Více informací na mém FB,