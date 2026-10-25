Když trh dostane to, co si objednal
Zákazníci (voliči) si ve volbách vybrali. Hnutí ANO, SPD a jejich koaliční partneři jasně prezentovali zrušení koncesionářských poplatků a přechod na financování České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu jako svůj stěžejní předvolební slib a způsob, jak ušetřit zbytečné výdaje občanů.
Neděje se tedy nic, co by tyto strany svým zákazníkům neslibovaly.
Nabídka přesně naplňuje tržní poptávku
Poptávka ze strany voličů byla jasná: zrušit poplatky a ušetřit. Nabídka vítězných stran na tuto poptávku přesně reaguje.
Že u této změny chybí bezpečnostní pojistky proti budoucímu politickému tlaku? Ty ale nebyly součástí předvolební nabídky. Vítězné strany trhu neslibovaly, že spolu se změnou financování vytvoří mechanismy, které zabrání jejich případnému budoucímu zneužití.
Z pohledu tržního mechanismu tak dodavatel pouze dodává produkt, který si zákazník objednal.
Demonstrace proti naplnění rozhodnutí trhu
Pokud cílem demonstrací není přesvědčit voliče pro příští volby, ale zabránit naplnění legitimního výsledku voleb, jde o nekapitalistický přístup.
Každá demonstrace vytváří dodatečné náklady. Vyžaduje bezpečnostní opatření, omezuje dopravu i veřejný prostor a vytváří tlak na změnu již uzavřeného tržního rozhodnutí.
Skutečný kapitalista respektuje tržní výsledek. Nejen tehdy, když odpovídá jeho hodnotám, ale i tehdy, když s ním hluboce nesouhlasí. Ví totiž, že není centrálním plánovačem společnosti a že právo nemá vznikat podle jeho osobního přesvědčení o tom, co je správné, ale podle nabídky a poptávky celé společnosti, jejíž součástí je i jeho vlastní hlas.
Právo na chybu je součástí trhu
Někdo může namítnout:
„Co když budou mít občané kvůli této změně horší informace, budou dělat stále horší rozhodnutí a postupně přijdou o část své ekonomické svobody?“
To je legitimní obava.
Zároveň ale platí, že voliči mohli po politicích požadovat nejen zrušení poplatků, ale také bezpečnostní pojistky proti jejich budoucímu zneužití. Pokud tak neučinili, lze jejich rozhodnutí považovat za krátkozraké nebo nedostatečně promyšlené. Přesto jde stále o výsledek svobodné poptávky.
Kapitalismus nemá chránit lidi před každou vlastní chybou. Musí jim umožnit nést důsledky jejich rozhodnutí. Jen tak může politický trh získávat zpětnou vazbu a zákazníci mohou při dalších volbách měnit své preference.
Bránit trhu dělat chyby znamená bránit mu učit se.
Jedinou výjimkou jsou situace, kdy by jedno rozhodnutí mohlo trvale zničit samotný mechanismus politického trhu a znemožnit jeho budoucí nápravu. Právě proto potřebuje kapitalismus ochranné pojistky. Ne proto, aby určovaly správné politické rozhodnutí, ale aby žádná momentální většina nemohla zničit možnost svobodně rozhodovat i v budoucnu.
Skutečný kapitalista proto respektuje i rozhodnutí, která považuje za chybná. Chápe totiž, že svobodný trh se dlouhodobě učí právě z důsledků vlastních rozhodnutí.
Petr Borovec
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