Jmenuji se Bitcoin.

Člověk během života získává znalosti a dovednosti často vykoupené časem a vzácnými zdroji. Tradiční způsob předávání těchto informací z generace na generaci je značně neefektivní. Jak to zlepšit?

Klesající porodnost

Bude dost pracujících lidí? Bude důstojné stáří? Lidé až do určité technologické úrovně nedokázali efektivně regulovat počet svých potomků. Nyní, když to dokážou, někteří se toho bojí a vymýšlejí důvody, proč je to špatně.