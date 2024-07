Je to problém, když přestaneme spalovat benzín a sníží se příjem státu?

Vyvolává to emoce, ale jak velký problém to je? Jaké je zdanění benzínu? Jak to řešit dlouhodobě a spravedlivě?

Bez spalovacích motorů nám hrozí, že stát nebude mít dostatek prostředků na údržbu a výstavbu silnic. Jen si představme, kolik benzínu se musí spálit za rok v celé zemi a jak moc je zdaněný. Stát z toho musí mít miliardy korun. Musíme tedy extra zdanit elektroauta, aby tu ztrátu příjmu vynahradily? Vždy se budou objevovat společenské problémy a na tomto chci ukázat, jak by se měly spravedlivě řešit. Jak je problém velký? V roce 2022 se v České republice spotřebovalo přibližně 2,1 miliardy litrů benzínu. Tento údaj je založen na statistických datech o spotřebě pohonných hmot. Pokud chceme vypočítat, kolik stát vydělal na daních z této spotřeby benzínu, můžeme použít následující výpočty: Spotřební daň: Spotřební daň na benzín je 12,84 Kč za litr.

Celkový výnos ze spotřební daně: 2,1 miliardy litrů * 12,84 Kč = 26,964 miliard Kč. Daň z přidané hodnoty (DPH): Předpokládejme průměrnou prodejní cenu benzínu 40 Kč za litr (pro ilustraci).

DPH se počítá jako 21 % z prodejní ceny bez spotřební daně.

Cena bez spotřební daně: 40 Kč - 12,84 Kč = 27,16 Kč.

DPH: 21 % z 27,16 Kč = 5,70 Kč.

Celkový výnos z DPH: 2,1 miliardy litrů * 5,70 Kč = 11,97 miliard Kč. Celkový výnos ze spotřební daně a DPH by tedy byl přibližně: Spotřební daň: 26,964 miliard Kč

DPH: 11,97 miliard Kč Celkem: 26,964 miliard Kč + 11,97 miliard Kč = 38,934 miliard Kč. Tento odhad je založen na předpokládané průměrné ceně benzínu a může se lišit v závislosti na skutečných cenách a dalších faktorech. Kolik stát utratí za rok na infrastruktuře? Podle údajů z roku 2022 byly výdaje Ministerstva dopravy 111,95 miliard Kč. Ti kdo četli můj článek o státní účtence za rok 2022 to ví. Přechodem na elektroauta tedy stát ztratí 35 % příjmu pro Ministerstvo dopravy. Socialistický problém Komunismus nebyl efektivní, protože jakákoli změna chování lidí ve snaze se mít lépe vyvolá problém, že státu buď naroste příjem nebo propadne, a pak co s tím. Začne se hledat viník a ten se potrestá daní, a vždy nějaký uteče nebo systém obejde. Vyžaduje to spoustu práce vymyslet, jak problém vyřešit, místo toho, aby lidé pracovali na zabezpečení nedostatku (např. nedostatek bytů a domů). Řešit to zdaněním nějaké vybrané skupiny, kterou určíme, že na silnice platí málo a měla by více. Nebo se nám zdá, že ta skupina je dost bohatá, aby to zaplatila, nám problém řeší jen krátkodobě, do další změny chování lidí, do dalšího pokroku. Proto je pokrok v socialismu pomalý, protože není žádaný – vytváří problémy. Dlouhodobé řešení Pokud tento problém vyřešíme kapitalistickým způsobem, nevznikne při další změně chování lidí problém (pokud změna chování nebude, že lidé začnou krást). Při podobných problémech postupujte od konce. Na co potřebujete peníze? Na silnice. Kdo je využívá, kdo je potřebuje? Všichni, kdo jezdí autem, traktorem, kolem, kamionem. Kdo ale nejvíce je opotřebovává? Nejvíce kamiony, pak traktory, auta a nakonec kola. Silnice by tedy měli platit ti, kdo je potřebují. Stejně jako náklady na sousedovu vířivku platí soused. Všechna auta jsou registrovaná, pro stát by mělo být jednoduché vzít si tento seznam. Všechny dopravní prostředky musí procházet STK, kde se mohou zaznamenávat a kontrolovat najeté kilometry. Stačí tedy tyto informace spojit a v závislosti na typu dopravního prostředku vypočítat, kolik kdo má zaplatit. Co s těmi, kdo budou systém obcházet a podvádět? Socialisté by trestali, což je nákladné a dostatečně nemotivující nebo přehnaně nespravedlivé. Kapitalistické řešení je vymáhat škodu. Škoda se skládá z průměrné ztráty, kterou daný člověk mohl způsobit, navýšené o 20 % + cena za dopadení + cena za hlídání, že právo je dodržováno (neboli náklady na údržbu). Závěr a nedostatky Ať už lidé jezdí elektroautem nebo benzinovým autem, dokud budou jezdit, budou využívat silnice a budou platit. Přestanou-li využívat silnice, nebude třeba je udržovat nebo stavět nové, a tak nebudou ani chybět peníze ani přebývat. Jediný nedostatek je, že se musí správně zvolit výše platby. Je 1 Kč za 100 km ujetých autem málo nebo hodně? To stát ani soukromá firma neví. Zjistí to jen odhadem a následným sledováním. Máme-li silnice ve špatném stavu a jsou přeplněné, protože nestavíme nové, pak je poplatek malý a soukromá firma i stát ví, že má poplatek zvýšit. Stejně tak opačně. Děkuji že se zajímáte o důsledky lidského jednání.