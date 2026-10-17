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Jak útoky na autoritu ničí samotný svobodný trh

Petr Borovec
Představa, že Milgramův experiment odhaluje riziko jakékoliv autority, zcela opomíjí to nejpodstatnější. Zjistěte, jak anarchokapitalisté ve své snaze o zničení státu podkopávají i svobodný trh.

Milgramův slavný experiment s poslušností bývá zjednodušeně vykládán jako varování, že podřízení se autoritě vede přímo k páchání zla. Jenže tento výklad přehlíží klíčovou věc: ochota respektovat autoritu a přenášet na ni část rozhodování je zcela neutrální společenský mechanismus. Bez schopnosti lidí důvěřovat legitimním autoritám a podřídit se jejich verdiktům by se totiž zhroutila jakákoliv složitější společnost a svobodný trh není výjimkou.

Samotný svobodný trh se na autoritu spoléhá na každém kroku. Zářným příkladem je respekt k soukromému vlastnictví: když vstoupíte na cizí pozemek, respektujete pravidla jeho vlastníka a dbáte jeho pokynů, aniž byste o jeho autoritě neustále pochybovali. Stejně tak trh potřebuje třetí strany k určení toho, co komu patří. O vlastnických právech či platnosti smluv nerozhodují jednotlivci podle libovůle, ale vybrané tržní autority nezávislé soudy, arbitři a katastrální autority zvolené a uznávané účastníky trhu. Bez těchto uznávaných autorit by si vlastnické právo definoval každý sám. Výsledkem by nebyly spravedlivé tržní služby, ale stav, kde vítězí ti ekonomicky a fyzicky nejsilnější, nikoliv ti, kteří poskytují nejlepší hodnotu.

Když je tedy Milgramův experiment interpretován jako univerzální důkaz, že jakékoliv autoritě nelze věřit, roztáčí se nebezpečná spirála. Na této vlně se nevědomky vezou anarchokapitalisté i další dogmatičtí kritici, kteří s orwellovským paradoxem útočí na autority ne na základě tržních logiky, ale na základě vlastních ideologických hodnot. Ve snaze zničit poptávku po státu demonizují jakoukoliv plošnou autoritu a vymáhání státních (tržních) práv. Tím však trh neosvobozují, ale přímo ho ničí. Bez uznávaných autorit se tržní prostředí rozpadá do chaosu a obrovských transakčních nákladů. Jakmile tato nedůvěra naroste, poctiví hráči prohrávají s těmi, kteří pravidla obcházejí, a ze vzniklého chaosu nakonec společnost paradoxně začne volat po tvrdé ruce a autoritářské centralizaci moci. Útok na legitimní tržní autority tak anarchysté spolehlivě kácí větev pod samotným svobodným trhem.

Autor: Petr Borovec | sobota 17.10.2026 15:06 | karma článku: 0 | přečteno: 19x
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Petr Borovec

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Elektrikář, investor, studující ekonomiku, ochránce kapitalismu.
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