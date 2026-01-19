Jak udržet kapitalismus efektivní. Návod od Adama Smitha
Adam Smith je považován za jednoho z prvních ekonomů a za zakladatele moderní ekonomické teorie. Nejčastěji je spojován s knihou Bohatství národů, která položila základy chápání kapitalismu jako systému založeného na dělbě práce, specializaci a tržní koordinaci. Tento obraz je však často zjednodušený a zbavený nepohodlných závěrů, ke kterým Smith ve skutečnosti dospěl.
Smith nebyl ideologem volného trhu za každou cenu. Byl systematickým pozorovatelem lidského chování, motivací a moci. Právě proto chápal kapitalismus nejen jako efektivní nástroj tvorby bohatství, ale také jako systém s vnitřními tendencemi k deformaci, pokud není korigován institucemi a morálními normami.
Svoboda kapitálu a pokušení moci
Smith si velmi brzy všiml zásadního problému. Kapitalismus poskytuje aktérům vysokou míru svobody, včetně svobody nakládat s kapitálem. Tato svoboda však sama o sobě nezaručuje, že kapitál bude používán produktivně.
Bez morálních a institucionálních omezení má kapitál přirozenou tendenci hledat nikoli vyšší produktivitu, ale vyšší jistotu výnosu. Bohatí aktéři pak neusilují primárně o inovace nebo lepší služby, ale o ovlivnění pravidel hry. Smith opakovaně varoval, že obchodníci a vlastníci kapitálu mají silnou motivaci měnit právo a regulace ve svůj prospěch, a to tak, aby snižovali konkurenci a přenášeli riziko na ostatní.
Nejde o selhání jednotlivců, ale o systémovou logiku. Pokud systém umožňuje kupovat právo, kapitál toho dříve či později využije.
Rozdíl mezi ziskem a rentou
Jedním z klíčových Smithových rozlišení je rozdíl mezi ziskem vznikajícím z produktivní činnosti a rentou plynoucí pouze z vlastnictví vzácného aktiva. Zisk z podnikání je spojen s prací, rizikem a inovací. Renta je naopak příjem, který vzniká jen proto, že někdo vlastní něco omezeného, například půdu, nemovitosti, monopoly nebo privilegia chráněná zákonem.
Smith považoval rentu za problematickou formu příjmu. Ne proto, že by byla nemorální, ale proto, že nepřispívá k růstu produktivity. Renta roste často díky práci ostatních, nikoli díky aktivitě vlastníka. Zároveň si Smith všiml, že renta je nejméně citlivá na zdanění, protože její vlastník nemůže snadno odejít, změnit chování ani přesunout aktivum jinam.
Právě proto Smith považoval zdanění renty a kapitálu za racionální nástroj ochrany trhu, nikoli za jeho popření.
Zdanění jako ochrana efektivity
Zásadní omyl moderní debaty spočívá v přesvědčení, že zdanění kapitálu je krokem ke komunismu. Adam Smith by s tímto výkladem zásadně nesouhlasil. Zdanění kapitálu a zejména renty chápal jako technický nástroj, jak udržet kapitalismus funkční, konkurenční a dlouhodobě efektivní.
Smith zároveň jasně rozlišoval, co má být zdaňováno méně a co více. Byl pro nízké zdanění práce, protože práce je zdrojem produktivity, inovací a růstu. Naopak byl pro vyšší zdanění renty, tedy příjmů plynoucích pouze z vlastnictví vzácných aktiv, nikoli z práce, rizika nebo tvořivé činnosti. Právě renta podle něj nejméně přispívá k prosperitě a současně je nejméně citlivá na zdanění.
Dnešní realita je v tomto ohledu často přesně opačná. Práce je zdaněna téměř vždy a výrazně, zatímco renta a pasivní vlastnictví jsou zatíženy minimálně. Tím se deformují pobídky v ekonomice. Produktivní činnost je trestána, zatímco neproduktivní držení je zvýhodňováno.
Smith by šel ještě dál. U extrémní koncentrace majetku by považoval za legitimní i zvláštní formu zdanění. Ne jako trest za úspěch, ale jako pojistku proti systémovému riziku. Extrémně bohatí aktéři mají schopnost svou poptávkou po právu, regulaci a výjimkách pokřivit tržní prostředí ve svůj prospěch. Nehrozí zde selhání trhu, ale selhání institucí pod tlakem kapitálu.
Bez těchto korekcí má kapitalismus tendenci se postupně proměnit v systém, kde o úspěchu nerozhodují schopnosti a přínos, ale přístup k moci. Inovace ustupuje rentě, konkurence vyjednávání a produktivní práce začne dotovat neproduktivní vlastnictví. To už není volný trh, ale oligarchický systém skrytý za tržní rétorikou.
Smithův odkaz dnes
Adam Smith jako první systematicky ukázal, že kapitalismus je mimořádně efektivní nástroj tvorby bohatství. Zároveň ale jasně chápal, že bez mantinelů se tato efektivita postupně vytrácí. Kapitalismus se nerozpadá revolucí, ale degenerací, když kapitál získá možnost psát si vlastní pravidla.
Jeho odkaz není výzvou k odstranění trhu, ale k jeho ochraně. Funkční kapitalismus není ten, kde má kapitál absolutní svobodu, ale ten, kde nemá možnost si koupit právo, konkurenci ani stát
Dodatek k ideologii.
Adam Smith chápal kapitalismus jako křehký systém, který funguje pouze tehdy, pokud je chráněn před vlastními excesy. Jeho následovníci a pozdější propagátoři však často převzali jen tu část jeho myšlení, která se hodila k politické mobilizaci. Z komplexní analýzy trhu, moci a institucí se postupně stal zjednodušený příběh o samoregulačním trhu a automatické prospěšnosti kapitálu.
Tato redukce nebyla náhodná. Populárnější bylo mluvit o neviditelné ruce než o nutnosti bránit trh před koncentrací moci, rentou a kupováním práva. Varování před deformací trhu se ztratilo a kapitalismus se začal obhajovat jako ideologie, nikoli jako nástroj. Ochrana konkurence byla nahrazena obranou zájmů konkrétních vlastníků kapitálu.
Důsledkem bylo, že místo technické údržby systému vznikl politický narativ. Kapitalismus přestal být chápán jako mechanismus, který je třeba neustále vyvažovat, a stal se symbolem, který se buď bezpodmínečně brání, nebo bezpodmínečně odmítá. Tím se vyprázdnil jeho původní smysl.
Smithovo dílo přitom není manifestem víry, ale manuálem ochrany trhu. Jakmile se tato skutečnost přehlédne, vzniká ideologie, která nehájí kapitalismus jako funkční systém, ale jako identitu. A právě v tomto bodě kapitalismus přestává sloužit společnosti a začíná sloužit sám sobě.
Praxeologie jeho závěry potvrzuje a dnes by nebyl překvapen.
Děkuji za sdílení a vačí podporu.
Petr Borovec
