Jak poznat tržní a netržní svět?
Představme si, že jsme pozváni na mimozemskou planetu. Neznáme jejich historii, jejich zákony ani politický systém. Přesto chceme odpovědět na základní otázku: žijí v tržním světě, nebo v netržním? Tato otázka se nedá zodpovědět pohledem do jejich ústavy ani výčtem pravidel, která mají sepsaná. Samotná existence zákonů totiž o tržnosti nevypovídá téměř nic.
Žádný konkrétní zákon automaticky neznamená, že po něm existuje poptávka. Stejně tak neexistuje žádná záruka, že se k danému zákonu vytvoří nabídka jeho vymáhání, nebo že bude dlouhodobě respektován. Zákon je produkt. A jako každý jiný produkt může uspět, selhat, nebo být obcházen. Pokud by mimozemšťané měli zákon, který lidé masově porušují, obcházejí ho, skrývají se před ním v anonymitě a přizpůsobují tomu své chování, neznamená to, že vzniká tržní poptávka po jeho změně. Znamená to přesný opak. Znamená to, že lidé jednají jako zloději vůči pravidlům, která formálně tvoří a uznávají, a zároveň si tím sami podkopávají možnost, aby se pravidla kdy změnila. Jsou pak jen ekonomicky negramotní.To je klíčový bod, který se často plete. Tržní poptávka nevzniká nespokojeností ani názorem. Vzniká činem. Pokud někdo tvrdí, že chce jiné zákony, ale jeho reakcí je pouze únik do šedé zóny, anonymita nebo obcházení systému, pak nevytváří poptávku po změně. Naopak snižuje svou tržní sílu, oslabuje viditelnost problému a legitimizuje zachování stávajících pravidel a u části trhu vytváří poptávku po silnější vymahatelnosti a po snížení svobody. Obcházení pravidel je pohodlný únik. A trh úniky neodměňuje a nemění se ve prospěch těch co to dělají.
Pokud tedy jsou mezi mimozemšťany zloději, anonymní jedinci a šedá ekonomika, nedělá to jejich svět netržní.
Často se tvrdí, že tržní svět je tam, kde existují dobrovolné dohody. To ale nestačí. Každá dohoda, každá smlouva a každé vlastnické právo musí být vymahatelné, jinak neexistuje. Bez vymáhání nejsou platné smlouvy, bez smluv nejsou trhy a bez trhů není ani vlastnictví. Vymahatelnost přitom nemusí zajišťovat každý a nemusí ji zajišťovat více než jedna organizace. To, zda je systém vymáhání centralizovaný nebo decentralizovaný, není rozhodující. Je to pouze další tržní volba, stejně jako samotná existence konkrétních zákonů. V tržním světě platí, že pravidla, která vzniknou tržním procesem, jsou dodržována bez ohledu na to, zda jejich vymáhání zajišťuje jeden subjekt, nebo více konkurenčních poskytovatelů.
Rozdíl mezi tržním a netržním světem proto neleží v existenci násilného donucení, ale v tom, jestli je násilně vymáháno právo, které vzniklo tržně.
Ve skutečně tržním světě nemohou dlouhodobě existovat pravidla, která jsou měnitelná. V tržním světě lze měnit jednotlivé zákony, lze měnit způsob jejich vymáhání a dokonce lze měnit i samotný systém, kterým se pravidla tvoří. Pohledem na naší zemi vidíme, že demokratický systém není uzamčený. Demokracie se může změnit v totalitu, feudalismus, v trh bez pozitivních práv, v centrální řízení.
A tak v tržním světě rozhodující není to, co je deklarováno, ale to, zda jsou lidé ochotni za změnu zaplatit cenu a nést její důsledky a ona se pak stane. Bez toho žádná tržní změna pravidel nevzniká.
Existují však hranice, za kterými trh přestává fungovat. Pokud by například existoval zákon, který zakazuje vznik pozitivních práv, nebo zakazuje jakékoli výjimky z NAP, případně zakazuje samotný experiment s jinými pravidly, pak takový systém přestává být tržní. Ne proto, že by takové zákony omezovali svobodu tvořit pravidla, ale proto, že fixuje jednu ideologii a brání vzniku alternativ, po kterých by mohla vzniknout skutečná poptávka. Paradoxně i systém, který se označuje za maximálně svobodný, přestává být tržní ve chvíli, kdy zakáže vznik jiných pravidel. Tržní svět je takový, který podle poptávky a nabídky může se měnit mezi různými ideologiemi a systémy.
Z toho plyne nepříjemný závěr: většina lidí není obětí systému. Většina lidí je jeho stabilizačním prvkem. Ne proto, že by systém milovali, ale proto, že nejsou ochotni nést náklady skutečné změny. Morální rozhořčení bez činu nemá na trhu žádnou hodnotu. Trh reaguje pouze na chování, které je viditelné a nákladné.
A právě tímto způsobem bychom poznali, zda mimozemská civilizace žije v tržním světě. Neptali bychom se, jaké mají zákony ani kolik bytostí s nimi souhlasí. Sledovali bychom, co se stane, když přestanou souhlasit se svým chováním. Zda mohou měnit pravidla, zda se systém přizpůsobuje reálnému jednání, nebo se ho snaží lámat silou. Tržní svět poznáme podle toho, že ignoruje slova a reaguje na činy. Netržní svět poznáme podle toho, že vyžaduje poslušnost k pravidlům.
Vymahatelnost pravidel nemusí dělat všichni a nemusí to dělat více než jedna organizace. Tržním světe musí být tržně vytvořená pravidla dodržovány a jestli si mimozemšťany zvolí decentralizovaný nebo centralizovaný systém je jedno. To je opět jen tržní volba, jako jednotlivé zákony, ty také mohou a nemusí mít.
To je rozdíl, který nelze zamaskovat žádnou ideologií.
Petr Borovec
