Hodnocení volebních programu 2025.
Hodnocení:
Všechny programové body jsou hodnoceny podle toho, jaký mají dlouhodobý dopad na životní úroveň lidí v ČR. Protože to je cíl, který mají všechny strany, jen ho pojmenovávají jinak.
Důležité je také to, zda navrhovaná opatření posilují motivace lidí, protože právě ty rozhodují o efektivitě každého systému. Vzhledem k tomu, že některé programy obsahují desítky bodů, byl by celý text příliš dlouhý a nepřehledný. Proto jsou jednotlivá hodnocení sečtena a rozdělena do šesti sektorů. Všechny body pak sečteny a vypočítán průměr pro každý sektor. Zároveň je posouzeno, jak program řeší financování svých slibů. Ti co naslibují moc a nemají v programu uvedeno, kde se na to vezme, dostávají záporný body.
Asymetrické zlepšovací nápady, jsou takové co zlepšují životní úroveň dlouhodobě, s minimálními náklady a nevyžaduje to pozitivní přístup úředníků a lidí. Tyto nápady jsou ohodnoceny dvakrát. Poprvé v daném sektoru +2 a následně ještě zvyšují celkový průměr programu o +0,2 bodů. Tím extra odměňuji programy kde použili ekonomické vzdělání k tomu aby efektivně řešili problémy trhu.
Korupce:
Nemá smysl přikládat korupci v hodnocení strany při rozhodování, koho volit, velkou ani střední váhu. Celý trh je zasažen korupcí — vyskytuje se jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru. Ano, je špatné, když se někdo nechá uplácet nebo zneužije svou pozici pro osobní zisk na úkor organizace, která ho zaměstnává; takové jednání je třeba stíhat a napravovat.
Sama přítomnost korupce ovšem automaticky neznamená, že je daná strana horší než ostatní. Může se stát, že konkurenční strany korupci neodhalí, nebo naopak v těchto praktikách „vynikají“ a zůstanou neodhaleny. Fakt, že byla korupce odhalena, tedy nemusí nutně znamenat horší kvalitu strany — může to být i známka toho, že jednání nebylo prováděno sofistikovaně.
Volič (zákazník) to obvykle nedokáže spolehlivě rozpoznat, a proto by se rozhodnutí neměl primárně zakládat na zprávách o korupčních skandálech.
Program strany Hnutí ANO:
Hodnocení programových bodů podle sektorů (-2 až +2):
- Finanční vyváženost programu: +0,8
- Efektivita státu: +1,55
- Bezpečnost: +1,07
- Firmy: +1,43
- Zdravotnictví: +1,64
- Vzdělávání: +1,28
- Energetika: +0,63
- Asymetrické zlepšovací nápady:9
Slabé stránky programu:
• Zvyšování počtu policistů a mezd neřeší skutečný problém v systému a neefektivitu. V Česku je nadprůměrný počet policistů na počet obyvatel, problémem je efektivita práce.
• Výstavba a podpora malých modulárních reaktorů není efektivním využitím zdrojů. Jaderná energie patří mezi nejdražší zdroje — jak kvůli odpadu a znečištění, které vyžaduje uskladnění, tak kvůli tomu, že stabilní zdroj není to, co energetická síť potřebuje. Spotřeba je nestabilní, a proto není potřeba stabilní zdroj, který při snižování výkonu dál spotřebovává stejné množství paliva. Tím roste cena energie, čím méně se vyrábí.
• Umělé navyšování počtu lékařů pomocí dotací bez systémové změny motivace a odstranění příčin, proč jich je málo, povede k drahým službám (pro stát — tedy pro daňové poplatníky).
• Vzdělávání je opět problém, který se neefektivně řeší dotacemi. Bez změny systému.
Častý populistický způsob řešení problémů.
Celkové hodnocení programu:
A – 10,2 bodů. Program má nadprůměrný potenciál ke zvýšení životní úrovně, ale je zatížen středním rizikem spojeným s neefektivními výdaji a špatně nastavenými motivacemi.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Program koalice SPOLU:
Hodnocení programových bodů podle sektorů (-2 až +2):
- Finanční vyváženost programu: -1,5
- Efektivita státu: +1,63
- Bezpečnost: +1,5
- Firmy: +1,7
- Zdravotnictví: +1,6
- Vzdělávání: +1,6
- Energetika: +0,7
- Asymetrické zlepšovací nápady:15
Slabé stránky programu:
- Jaderná energetika není čistá – jaderný odpad představuje dlouhodobé náklady na uskladnění, aby neznečišťoval životní prostředí. Podobně i CO₂ má svou cenu a je spravedlivé, aby byla zahrnuta do ceny energií – ať už jde o jádro, uhlí nebo plyn. Brzdění zavedení ETS 2 je nespravedlivé a zpomaluje tržní pokrok v započítávání externalit.
- Dotování jaderné energie – jedná se o jeden z nejdražších zdrojů, pokud se započítají všechny výdaje během životního cyklu elektrárny a výroby elektřiny.
- Spojování škol do větších celků – může snížit konkurenci mezi školami i jejich dostupnost; dopad záleží na konkrétním provedení.
- Podpora plynových elektráren – jde o dotace do zdrojů, které nejsou v dlouhodobém horizontu potřebné.
- Nulový tarif pro domácnosti v době přebytku elektřiny – domácnosti už dnes mohou využívat nulové i záporné ceny. Není nutné zavádět nové zákony, které by jen komplikovaly stabilizaci sítě.
- Nerealistické financování – program počítá s řadou výdajů, které nejsou pokryty navrhovanými úsporami ani novými příjmy. Program proto není možné v plném rozsahu naplnit.
Celkové hodnocení programu:
A – 10,23 bodů. Program má nadprůměrný potenciál ke zvýšení životní úrovně, ale je zatížen středním rizikem spojeným s neefektivními výdaji a špatně nastavenými motivacemi.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Program strany SPD:
Hodnocení programových bodů podle sektorů (-2 až +2):
- Finanční vyváženost programu: -2
- Efektivita státu: +1,1
- Bezpečnost: +0,5
- Firmy: -1
- Zdravotnictví: +1,2
- Vzdělávání: +0
- Energetika: -1,2
- Asymetrické zlepšovací nápady:1
Slabé stránky programu:
• Masivní rozpočtové dopady bez odpovídajícího krytí ze státního rozpočtu.
• Ztráta evropských fondů, která generuje ztrátu pro stát tím, že vznikají sankce. Pokud nechceme hrát hru podle pravidel EU, měli bychom vystoupit – ne pravidla porušovat a nechat se vyhodit, přičemž budeme hradit náklady na vlastní vyhození.
• Populismus, kdy je problematika záměrně zjednodušována na jednoduché ekonomické modely, které neodpovídají realitě. Časté popírání rakouské ekonomické školy.
• Ideologické postoje, které rozdělují lidi na „hodné“ a „zlé“, což je v rozporu s ekonomickým poznáním. Vyvolávání emocí a pocitu sounáležitosti s „mučenými“. Dlouhodobé využívání strany k udržení se v opozici a jako zdroje financí z vyvolané nenávisti.
• Spojení s ostatními malými stranami není hodnotově příliš synergické – spíše to působí jako účelové spojení za účelem většího volebního zisku.
Celkové hodnocení programu:
D = -1,2 bodů. Neudržitelný, ideologiký a populistiký.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Program strany Starostové:
Hodnocení programových bodů podle sektorů (-2 až +2):
- Finanční vyváženost programu: -1,7
- Efektivita státu: +1,2
- Bezpečnost: +0,7
- Firmy: +1,2
- Zdravotnictví: +1,3
- Vzdělávání: +0,4
- Energetika: +0,83
- Asymetrické zlepšovací nápady:7 +1 podpora eutanazie.
Slabé stránky programu:
- Vysoký deficit – program příliš rozdává, zároveň zvyšuje daně, a přesto by skončil s deficitem, pokud by byly všechny sliby splněny.
- Energetika – tarifní reformy mohou být nákladné, aniž by přinesly vyšší efektivitu nebo nižší ceny.
- Sociální dávky – jejich zavádění dlouhodobě nepomáhá, protože neřeší příčiny problémů a nemotivuje k aktivitě.
Celkové hodnocení programu:
BB – 5,53 bodů. Program by vedl jen k podprůměrnému zvýšení životní úrovně a zároveň přináší vyšší rizika.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Program strany Piráti:
Hodnocení programových bodů podle sektorů (-2 až +2):
- Finanční vyváženost programu: +0,6
- Efektivita státu: +1,65
- Bezpečnost: +1,61
- Firmy: +1,6
- Zdravotnictví: +1,1
- Vzdělávání: +0,8
- Energetika: +1
- Asymetrické zlepšovací nápady: 8 +1 podpora eutanazie.
Slabé stránky programu:
- Snížení daní pro 90 % rodin – není spravedlivé, aby méně platili právě ti, kteří nejvíce využívají státní služby.
- Dotování rodin může podporovat populační růst, který v dlouhodobém horizontu snižuje množství vzácných zdrojů na jednoho člověka. Podobně i Klimabonus (6 000 Kč/rodina) je pouhá dotace bez logiky a bez motivace k vytváření hodnot.
- Zvyšování platů učitelů bez systémové změny – vyšší platy samy o sobě nevedou k lepší práci. Efekt se u většiny lidí projeví jen krátkodobě, pokud není provázán s motivacemi a kvalitou systému.
Celkové hodnocení programu:
A – 10,16 bodů. Program má nadprůměrný potenciál ke zvýšení životní úrovně, ale nese s sebou střední riziko spojené s neefektivními výdaji a špatně nastavenými motivacemi.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Program koalice Stačilo.
Hodnocení programových bodů podle sektorů (-2 až +2):
- Finanční vyváženost programu: -1,5
- Efektivita státu: +0,93
- Bezpečnost: +0,71
- Firmy: +1,43
- Zdravotnictví: +1,57
- Vzdělávání: +1,14
- Energetika: +0,5
- Asymetrické zlepšovací nápady: 4
Slabé stránky programu:
- Zestátnění ČEZ a zastropování cen – demotivuje firmy i občany k odpovědnému chování a k efektivnímu hospodaření s energiemi. Stát nepotřebuje 100% vlastnit ČEZ aby ho mohl ovládat.
- Časté státní zásahy bez systémové změny motivací – například ve školství a zdravotnictví, kde hlavní problém není v množství peněz, ale v nastavení pravidel a motivací.
- Nevyvážený rozpočet – program přináší mnoho nových výdajů, ale nepočítá s dostatečnými příjmy. Pokud by vláda chtěla splnit slib rozpočtové vyváženosti, nemohla by splnit většinu programových slibů.
Celkové hodnocení programu:
BB – 5,58 bodů. Program má podprůměrný potenciál pro růst životní úrovně, nese velké riziko špatně nastavených motivací, neefektivního využití prostředků a výrazné finanční nevyváženosti, kdy se rozdává bez vytváření hodnot.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Program strany Motoristé sobě
Hodnocení programových bodů podle sektorů (-2 až +2):
- Finanční vyváženost programu: +1,8
- Efektivita státu: +1,43
- Bezpečnost: +0,9
- Firmy: +1,36
- Zdravotnictví: +1,67
- Vzdělávání: +1,27
- Energetika: +0,1
- Asymetrické zlepšovací nápady: 9
Slabé stránky programu:
- Ideologický pohled na externality a snaha vrátit trh do doby, kdy se nezapočítávaly náklady na znečištění. Odůvodnění stojí na jevech, které nedokážou vysvětlit reálná data. Navrhovaný audit učebnic pak přináší riziko, že ideologie nepodložená fakty přepíše obsah výuky a zkreslí vědecké poznání.
- Zvyšování platů bez změny motivací v systému.
- Podpora zbrojního průmyslu bez jasného a efektivního využití.
- Zavedení nové byrokracie při schvalování rozpočtu, která nezabrání deficitům, pouze zpomalí proces.
- Pokřivení přirozené tržní poptávky, ignorování externalit a tím zvýšení budoucích nákladů v energetice.
- Riziko sociálního vyloučení – krátkodobé úspory na úkor rovnosti.
- Neefektivní využití peněz na výcvik civilistů místo posílení armády a její výbavy.
Celkové hodnocení programu:
A – 10,33 bodů. Program přináší nadprůměrné zlepšení životní úrovně, ale zároveň vyšší riziko kvůli ideologickým zásahům.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Program strany Voluntia.
Hodnocení programových bodů podle sektorů (-2 až+2):
- Finanční vyváženost programu:+2
- Efektivita státu: +1,67
- Bezpečnost: 0
- Firmy: +1,56
- Zdravotnictví: 0,17
- Vzdělávání: +1,66
- Energetika: 0
- Asymetrické zlepšovací nápady: 14
Slabé stránky programu:
- Zdravotnictví – zhoršení financování kvůli zavedení možnosti OPT-OUT v sektoru, kde lidé přirozeně podceňují vlastní zabezpečení. To výrazně zvyšuje riziko nerovnosti, a navíc jde o oblast s vysokou informační asymetrií, kdy zákazník často nedokáže posoudit kvalitu poskytovaných služeb.
- Vzdělávání – konkurence mezi školami může být přínosná, ale bez pojistek proti narůstající nerovnosti povede dlouhodobě k horším výsledkům a omezenému růstu životní úrovně.
· Větší svoboda nemusí vždy znamenat vyšší efektivitu. Když se odpovědnost soustředí do rukou menšího počtu lidí (tedy centralizuje), nevede to automaticky k rychlejšímu ani efektivnějšímu řešení. Navíc to často nezvyšuje motivaci. Ať už jde o firmy nebo státní správu, v obou případech rozhodují lidé, kteří byli vybráni na základě tržních mechanismů.
Celkové hodnocení programu:
A – 9,86. Program má nadprůměrný potenciál ke zvýšení životní úrovně, ale nese střední riziko spojené s neefektivními rozhodnutími jednotlivců.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Děkuji že se zajímáte o důsledky lidského jednání.
Petr Borovec
