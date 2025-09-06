Hodnocení stávající vlády 2021–2025
Jaký byl stav před tím, než se chopili vlády?
Schodek rozpočtu byl rekordní a extrémní – 420 mld Kč – a stát patřil mezi nejrychleji se zadlužující státy v EU. Zároveň 94 % výdajů bylo mandatorních, tedy zákonem daných, a jen 6,4 % šlo změnit bez změny zákona.
Ekonomický růst byl nejhorší v EU – byl o 2,1 % nižší než průměr EU.
Dále panoval velký strach z porušování ústavy, což bylo později potvrzeno soudem (36×).
Velkým důvodem ke změně byla i vlna populismu, kdy předchozí vláda měnila zákony podle nálady občanů bez konzistence (zákazy a následné rušení zákazů), což způsobilo větší ztráty na životech při řešení pandemie. Vznikla tak poptávka po klidnější vládě, která více dodržuje pravidla.
Vláda: SPOLU + PirSTAN
Jedná se o vládu pěti samostatných stran, což je historický rekord. Prvním úspěchem bylo, že se vláda nerozpadla a nehlasovalo se o nedůvěře.
Jak ale každý ekonom předpokládal – čím více stran, tím těžší dohoda. Vláda byla pomalá a velmi slabá v komunikaci s veřejností, což vedlo k frustraci i mezi jejími voliči.
To, že se do vlády dostalo pět stran, neznamená, že každá musí splnit vše ze svého programu. Svobodný trh a tržní právo jsou založeny na dohodě, tedy na kompromisu – ne na centrálně určeném právu jednoho jednotlivce (předsedy, občana).
Je tedy férové hodnotit vládu podle bodů, kde mají všechny strany shodu. To, co se schválí navíc, je úspěch jednotlivé strany, která dokázala přesvědčit ostatní.
Sliby vs. realita
1) Nezvyšování daní
Tento slib měla jen SPOLU, PirSTAN ho ve svém programu neměl – naopak plánoval zvýšení daní velkým firmám.
Během vlády došlo ke zvýšení:
- Daň z příjmu právnických osob z 19 % na 21 % (+22 mld Kč)
- Nemocenské pojištění zaměstnanců +0,6 % (+13 mld Kč)
- Daň z nemovitostí (+9,3 mld Kč – zůstává obcím)
- Spotřební daně (tabák, alkohol, hazard) +10 mld Kč (prospěšné pro dlouhodobé zvyšování životní úrovně.)
- Odvody OSVČ +7,5 mld Kč
- Zrušení daňových výjimek +7,6 mld Kč
Úspory na výdajové straně byly vyšší než zdanění – 78,3 mld Kč – což není špatné, ale pro voliče ODS nedostatečné.
Hodnocení: nesplněno –2
2) Zastavení zadlužování
V roce 2024 byl deficit snížen oproti roku 2021 jen o 178 mld Kč na -240 mld Kč. Tedy snížili deficit o 42%.
Důvodem byla neochota zrušit mimořádné navýšení a valorizaci důchodu po pandemii. Pandemie pominula,ale proti opatření, které dlouhodobě vytvořili dluh a tím i tlak zvyšovat daně zůstává. Důchodci nejsou ochotni snížit zpět svoje nároky a politické strany slepě plní přání voličů kteří to neocení.
Za rok 2021 byl důchodový systém ve ztrátě -57,7mdl Kč. Rok 2022 byl -97,2mld Kč, tempo zadlužování státu důchodci bylo zničující a vláda to částečně opravila a ochránila budoucí důchodce. V roce 2025 to je odhadem -41mld Kč.
Hodnocení: nesplněno –3 (extra body za důležitost)
3) Snížení počtu úředníků
PirSTAN to přímo nesliboval.
Počet úředníků se mezi roky 2021 a 2025 snížil přibližně o 3,8%.
Hodnocení: nesplněno +1
4) Důchodová reforma
Obě koalice ji slibovaly – SPOLU chtělo udržitelnost, PirSTAN valorizaci.
Podařilo se:
- Udržet průměrnou dobu v důchodu na 21,5 roku.
- Zavést DIP (dlouhodobý investiční produkt) – potenciál bezpečného 100% zajištující důchod pokud lidé ho využijí na pasivní investování do akcii. (výše spravedlivě podle schopnosti a přínosem pro společnost)
Nepodařilo se:
- Změnit systém valorizace, který zatěžuje rozpočet (co nebylo všemi v plánu, tedy nehodnotím zápornými body)
Hodnocení: splněno +2
5) Digitalizace
- Portál občana se rozšířil
- Otevřená data posílila transparentnost
- Digitální identita (např. BankID) se rozšířila
Hodnocení: splněno +3
- Digitalizace stavebního řízení – fiasko pod vedením Pirátů
Hodnocení: nesplněno –2
6) Vzdělávání
- Výdaje na školství vzrostly na cca 4,5 % HDP (cílem bylo 5 %)
- Platy učitelů vzrostly na cca 120 % průměrné mzdy (cílem bylo 130 %)
Hodnocení: přijatelné +0
- Digitalizace škol, podpora regionů – pokrok
Hodnocení: +2
- Reforma přijímaček, nové typy škol, snížení nerovností – neúspěch
Hodnocení: –2
7) Proevropské směřování
- Předsednictví EU zvládnuto dobře
- Aktivní role v energetice a obraně. Nepodlehli morálnímu úpadku některých občanu. Aktivně spolu vytvářela projekt SAFE a koordinuje muniční iniciativu.
Hodnocení: +3
- Debata o euru neproběhla. I když zrovna celé období mělo € nižší úroky a tím by stát měl i menší výdaje na dluh a i domácnosti.
Hodnocení: –1
- Green Deal – vláda se hlásila, ale ustupovala tlaku trhu.
Hodnocení: –1
- Lex OZE I–III – schváleny. Některé z nich už měli být schváleny minulou vládou. Jejich neschválení způsobovalo nestabilitu a zvyšující se náklady na distribuci co negativně pocítili občané na peněžence. Všechny tři zákony snižují cenu energie a poslední hlavně distribuci co se projeví až u další vlády.
Hodnocení: +2
8) Kultura
- Slib 1 % rozpočtu na kulturu nebyl splněn. To nebylo splněno s odůvodněním kvůli větší potřebě snížit výdaje státu a tím i zadlužování. (co je rozumné)
Hodnocení: 0
Celkový počet bodů: +2 bod.
Vládní koalice složená z pěti stran dokázala udržet stabilitu a prosadit některé klíčové reformy, zejména v oblasti digitalizace, důchodového systému a evropské obranné spolupráce. V těchto oblastech se podařilo naplnit sliby, které byly součástí společného programového základu.
Na druhé straně však vláda selhala v oblasti fiskální konsolidace, nezastavila zadlužování, a nedokázala dodržet slib nezvyšování daní. Rovněž zůstaly nenaplněny ambice v oblasti školství, kultury a reformy státní správy. Některé projekty, jako digitalizace stavebního řízení, skončily dokonce kontraproduktivně.
Vláda se tedy pohybovala mezi nutnými kompromisy a nedostatečnou komunikací, což vedlo k frustraci části veřejnosti. Přesto nelze opomenout, že v některých oblastech šlo o systémové posuny, které budou mít pozitivní dopad až v delším časovém horizontu.
Ps: autor článku nevolil tuto strany co jsou ve vládě, omluvte mě tedy, že jsem až moc přísný.
Petr Borovec
Blíží se volby, přichází dezinformace: Nenechte se nachytat na strašení ETS 2
Internet zaplavují výmysly o emisních povolenkách pro domácnosti. Podívejte se, co z toho je skutečně pravda.
Petr Borovec
Proč by policentrické právo soudilo stejně jako dnešní právo?
Ekonomie odhaluje chyby v idealizovaných představách anarchokapitalistů o policentrickém právu. Tento článek odhaluje, kde se AK mýlí ve svých zjednodušených modelech a proč jejich představy naráží na limity skutečné poptávky trhu
Petr Borovec
Bitcoin byl, ale už nebude dobrý na nelegální činnosti
Bitcoin byl kdysi synonymem pro digitální svobodu a absolutní kontrolu nad vlastními penězi. Ale časy se mění. Co když jeho budoucnost směřuje zcela jiným směrem, než si přejí jeho nejvěrnější zastánci?
Petr Borovec
Anarchokapitalismus vs volný trh.
Anarchokapitalisté často volají po volném trhu – ale opravdu ho chtějí i v oblasti práva? Nebo jen v ekonomice, zatímco právo chtějí centrálně řídit jedním neměnným pravidlem?
Petr Borovec
Koho mám volit, aby v české republice rostla životní úroveň?
Dříve velmi čtené hodnocení politických stran je zpět – nově zjednodušené, aktualizované a doplněné o praktický návod, jak si vybrat stranu, která má největší šanci skutečně zvýšit životní úroveň v Česku. bez emocí a ideologie
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu
Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice...
VIDEO: Židovský obchod byl terčem třikrát. Muž se maskoval bekovkou i sombrerem
Židovský obchod na pražských Vinohradech se terčem sprejera stal za posledních několik týdnů už...
Izrael chystá útok na sídlo Hamásu v Gaze. Opusťte budovu a přilehlé stany, vyzval
Izraelská armáda (IDF) vyzvala k evakuaci okolí jedné budovy ve městě Gaza, kterou se chystá...
ANALÝZA: Benzin jako klíč ke konci války? Proč Kyjev nezesílil útoky na rafinerie dřív
Premium Rusko se právem pyšní, že je energetickou supervelmocí. Teď však mají někteří jeho obyvatelé...
Protiamerické nálady mohou negativně ovlivnit prodeje, varuje firma Levi’s
Proslulý výrobce džínů upozorňuje, že měnící se postoj vůči americkým značkám mohou vést zákazníky...
Specialista/ka na životní pojištění
Tomáš Fanta
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 40 000 - 60 000 Kč
- Počet článků 134
- Celková karma 10,69
- Průměrná čtenost 416x
Více informací na mém FB,