Dost dobrý peníze

Česká koruna za poslední 4 roky ztratila 35 % své hodnoty, přesto je lepšími penězi než Bitcoin a zlato. V tomto článku se na to podíváme optikou rakouské ekonomie a posoudíme, která měna nejlépe plní svou nejdůležitější funkci.

Nejdůležitější funkcí peněz je předávání cenových signálů – tedy fungovat jako měřítko hodnoty.

Když měříme délku, chceme, aby náš metr měl vždy stejnou délku. Stejně tak při měření hodnoty věcí – ať už jde o vzácnost, náročnost získání, poptávku či nabídku – potřebujeme stabilní peníze. Pokud by peníze samy o sobě neměly stálou hodnotu, nedokázali bychom rozlišit, zda cena určitého zboží vzrostla kvůli jeho nedostatku a zvýšené poptávce, nebo zda poklesla poptávka po penězích, což by znamenalo, že peníze ztratily svou hodnotu a ceny zboží se zvýšily.

Když se současně mění obě strany rovnice – tedy jak cena zboží, tak hodnota peněz – přestávají fungovat jasné cenové signály. Proto je zásadní, aby spekulace probíhaly pouze na straně cen zboží a ne na straně hodnoty samotných peněz.

Česká koruna vs. Bitcoin

Češi často kritizují českou korunu s tvrzením, že se „neúměrně znehodnotila“ o přibližně 30 % a tudíž není stabilní. Ve skutečnosti však byla skutečná inflace v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024 zaokrouhleně 35 % (počítáno se složeným úročením). Ceny tedy rostly relativně stabilním tempem.

Pro srovnání: Kdybychom v tomto období používali Bitcoin jako měnu, zaznamenali bychom inflaci -39,38 %. (Pro správný výpočet je potřeba nejprve „očistit“ zhodnocení Bitcoinu o inflaci koruny a poté jej převést na změnu cen.) To znamená, že Bitcoin byl v daném období mnohem méně stabilní než česká koruna. A to ne nepříliš – ačkoliv výsledný rozdíl může působit relativně malý, mezi jednotlivými roky byly cenové výkyvy obrovské.

Roční cenová volatilita spotřebního koše vyjádřená v Bitcoinu:

2021: inflace –34,43 % (zhodnocení Bitcoinu 60,12 %, inflace koruny 6,6 %)

inflace –34,43 % (zhodnocení Bitcoinu 60,12 %, inflace koruny 6,6 %) 2022: inflace 403 % (zhodnocení Bitcoinu –64,34 %, inflace koruny 15,8 %)

inflace 403 % (zhodnocení Bitcoinu –64,34 %, inflace koruny 15,8 %) 2023: inflace –59,78 % (zhodnocení Bitcoinu 155,54 %, inflace koruny 6,9 %)

inflace –59,78 % (zhodnocení Bitcoinu 155,54 %, inflace koruny 6,9 %) 2024: inflace –54,30 % (zhodnocení Bitcoinu 121,82 %, inflace koruny 3 %)

Mýtus o stabilizaci Bitcoinu

Často se tvrdí, že volatilita Bitcoinu se časem sníží, protože jeho hodnota bude růst. Tento scénář je však vyvrácen z několika důvodů:

A) Bitcoin neřídí nabídku podle poptávky

Každý podnikatel přizpůsobuje nabídku svého produktu aktuální poptávce – pekárny regulují výrobu rohlíků, automobilky upravují produkci aut a centrální banky reagují změnami v nabídce peněz. Bitcoin však nemá žádný mechanismus, který by aktivně stabilizoval jeho nabídku či cenu.

B) Cena Bitcoinu se určuje spekulací na burze

Hodnota Bitcoinu je stanovena tržní spekulací. Stačí obchodovat s relativně malým množstvím, aby se cena výrazně změnila v závislosti na očekávání spekulantů. I kdyby spekulace na růst se zmenšili, spekulace na prudký pád by stále přetrvávaly. Pokud Bitcoin zůstane volně obchodovatelným aktivem, vždy bude hrozit riziko panického výprodeje, na který nabídka nedokáže adekvátně reagovat.

Bez mechanismu stabilizace zůstane Bitcoin vždy extrémně volatilní – spekulanti totiž vědí, že pokud cena klesne, nikdo ji aktivně nevyrovná, a přechod ke stabilnějším alternativám je jednoduchý.

Zlato jako měřítko hodnoty

Bitcoinový nadšenci sní o tom, že Bitcoin bude jednou stejně málo volatilní jako zlato – kov, který má dlouhou tradici jako uchovatel hodnoty. Avšak ani zlato není ideální prostředek pro předávání cenových signálů, a proto si trh vytvořil lepší peníze, než je zlato.

V období od 1. 1. 2021 do 30. 12. 2024 zaznamenalo zlato inflaci -23,9 % (počítáno v dolarech). Ačkoli celková změna ceny zlata byla menší než u české koruny, jeho roční volatilita byla mnohem vyšší. Vyšší volatilita totiž znamená, že i ceny běžných, stabilních produktů by kolísaly, což by narušovalo přenos informace, cenových signálů.

Dlouhodobě se však zlato ukazuje v horším světle. Pokud se podíváme na 20letý horizont – od roku 2004, kdy byla cena zlata 9 200 Kč za unci, až do roku 2024, kdy činí 47 702 Kč za unci – vidíme, že česká koruna se v tomto období znehodnotila o 86,23 %. Když však zohledníme výkyvy v cenách zlata, vyšla by „inflace“ -431,77 %, pokud by ceny byly vyjádřeny v jednotkách zlata. Tento výsledek opět ukazuje, že zlato vykazuje větší nestabilitu a zkresluje cenové signály, a to jak v jednotlivých rocích, tak i v dlouhodobém horizontu.

Závěr

Česká koruna je stabilnější měnou jak z dlouhodobého, tak z krátkodobého hlediska. Během uplynulých 20 let bylo jen v několika letech dosaženo situace, kdy zlato vykazovalo menší roční změnu ceny než koruna. Není tedy divu, že na trhu zvítězily ty lepší peníze – jako dolar, euro, koruna a další aktivně stabilizované měny.

I kdyby se někdy podařilo, aby Bitcoin dosáhl volatility srovnatelné se zlatem, zůstane horší měnou než koruna či dolar. Navíc Bitcoin nemá vlastnost, kterou má zlato – schopnost aspoň částečně vyrovnávat nestabilní poptávku a tím i inflaci vznikající z těžby. Proto je od vzniku vysoce volatelní, a zlato od vzniku méně volatelní a tak to zůstane, když se nezmění fungování Bitcoinu.

Stabilita peněz je klíčová pro efektivní předávání cenových signálů, a právě v tomto ohledu jsou koruna a dolar jasnými vítězi oproti Bitcoinu. Uchování hodnoty samo o sobě není hlavním důvodem, proč jsou peníze pro lidi důležité.

Pokud se někdy shodneme na tom, že inflace demotivuje lidi k vytváření bohatství, stačí dosáhnout stabilizace na 0 % inflaci namísto současných 2 %. K tomu však nejsou potřeba kryptoměny ani vzácné kovy.

Děkuji, že se zajímáte o důsledky lidského jednání.