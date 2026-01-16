Donald Trump po nominaci svého předsedy FEDu
Debata o tom, že by Donald Trump po nominaci svého předsedy FEDu „ovládl centrální banku“ a způsobil vysokou inflaci dolaru, stojí na nepochopení toho, jak měnová politika v USA skutečně funguje.
O úrokových sazbách nerozhoduje předseda FEDu sám ani prezident USA, ale Federal Open Market Committee, tedy FOMC, kde hlasuje celkem 12 lidí. 7 z nich tvoří Rada guvernérů FEDu a 5 jsou prezidenti regionálních poboček Fedu, přičemž prezident New York Fedu má hlas vždy a zbylí 4 rotují. Rozhodnutí se přijímá většinově a předseda FEDu má pouze jeden hlas jako ostatní, žádné veto ani možnost nařídit změnu sazeb. Pokud by Donald Trump v březnu nominoval svého předsedu FEDu, neznamená to automaticky nové obsazení celé instituce, ale maximálně to, že by mezi guvernéry byli 4 jeho nominanty ze sedmi (počítáme i ty co nominoval za minulé vlády a mají pravomoc hlasovat), což se v hlasování FOMC promítne jako 4 hlasy z celkových 12.
To není většina a už vůbec ne kontrola. Zároveň je klíčové, že prezidenti regionálních Fedů nejsou jmenováni prezidentem USA a dlouhodobě se řídí především ekonomickými daty ve svých regionech, nikoli politickým přáním Bílého domu.
FED je záměrně navržen jako roztříštěný systém moci, aby nebyl snadno ovladatelný jedním politickým směrem. V praxi se rozhodování o sazbách opírá o inflaci, inflační očekávání, vývoj mezd, trh práce, finanční stabilitu a globální rizika, nikoli o ideologii aktuálního prezidenta.
Kdyby bylo možné FED politicky řídit jen z pozice přezidenta, dolar by dávno ztratil důvěryhodnost, dlouhé výnosy by vystřelily a inflace by byla strukturálním problémem, což se neděje. I v případě, že by Trump měl ve FEDu 4 „své“ lidi, stále by šlo jen o třetinu hlasů ve FOMC a jakýkoli pokus o inflační experiment by okamžitě narazil na odpor ostatních členů i tržní disciplínu.
Z toho plyne jednoduchý závěr: personální změny ve vedení FEDu samy o sobě neznamenají politické řízení úroků a spekulovat na vysokou inflaci dolaru čistě na základě Trumpovy nominace předsedy FEDu je analyticky slabé a systémově mylné.
Bitcoin ideologie opět šíří nepravdy.
Donald Trump dále bude zvyšovat inflaci jen svojí politikou a FED to bude krotit nesnižováním úroků, co neni předpověď, ale nejpravděpodobnější scénář. Stejně tak se to děje i v česku.
Děkuji za pozornost a podporu šíření znalostí.
Petr Borovec
Více informací na mém FB,