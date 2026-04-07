Decentralizace nezaručí, méně zneužití moci.
Proč větší decentralizace moci sama o sobě nezajišťuje, že moc budou vykonávat více lidé, kteří ji nechtějí zneužít.
Častý omyl je představa, že když se moc více rozptýlí, automaticky ji budou vykonávat lidé, kteří ji chtějí jen chránit. To neplatí. Rozdíl není v tom, že by decentralizace vybrala morálně čistší lidi. Rozdíl je v tom, že lidé, kteří chtějí moc zneužít, mají oproti slušným lidem jednu zásadní výhodu: jejich motivace je dvojí. Nejde jim jen o ochranu a pořádek, ale zároveň i o vlastní zisk, vliv a možnost získat z moci něco navíc. Slušní lidé naproti tomu sledují hlavně obranu, stabilitu a udržení pravidel. Proto jsou právě ti ziskovější přirozeně silněji motivovaní o moc usilovat, protože jim může přinést nejen bezpečí, ale i dodatečný výnos.
To znamená, že samotná decentralizace nemění lidské motivace. Nemění to, že část lidí chce moc hlavně jako prostředek obrany, zatímco jiní ji chtějí i jako nástroj obohacení. Decentralizovaný systém tedy automaticky nevytlačí ty druhé. Jen jim může ztížit, aby si moc udrželi dlouhodobě. Už samotný vstup do moci ale zůstává lákavý právě pro ty, kteří v ní vidí víc než jen ochranu. Čím větší je možnost zisku, tím větší je motivace moc získat a později ji využít i jinak, než bylo původně prezentováno.
Rozhodující proto není, zda je moc centralizovaná nebo decentralizovaná, ale jak systém nastavuje motivaci trestat zneužití. V demokracii může zneuživatel přijít o mandát, legitimitu, přístup k dalším zdrojům, a v krajním případě i o svobodu. Není nutné rozkládat celý stát, protože jeho roli mohou převzít jiní aktéři, například opozice, která se stane novou správní silou. To ale neznamená, že systém je vůči zneužití imunní. Jen to znamená, že trest dopadá často hlavně na konkrétního nositele moci, ne na celý aparát.
V anarchokapitalismu je trestem za zneužití především ztráta zákazníků, důvěry a příjmu. To je silné, protože bez příjmů nelze dlouhodobě udržet ani organizaci, ani lidi, ani prostředky vynucení. Jenže není správné předpokládat, že firma stojí jen na běžném toku peněz. Může mít kapitálové rezervy, produktivní investice, dluhopisy a předem připravené prostředky na období, kdy jí zákazníci začnou odcházet. Pokud navíc plánuje zneužití dopředu, může si vytvořit polštář, který jí umožní výpadek příjmu přečkat. Tím se zneužití nestává bez rizika, ale stává se reálně proveditelným, pokud očekávaný zisk převýší náklady na ztrátu části trhu.
Důležitý je i praktický detail, že lidé často nevybírají podle ideální morálky, ale podle ceny. Pokud dominantní bezpečnostní firma nabídne pořádek levněji než konkurence, mnoho zákazníků zvolí právě ji, i když nebude dokonalá. To je slabé místo každé decentralizované představy, která spoléhá na to, že konkurence automaticky potrestá zneužití. V praxi totiž levnější a silnější aktér může nejdřív získat tržní převahu a až potom moc využít jinak, než původně sliboval. Konkurence sama o sobě tedy nezaručuje, že vyhraje ten morálnější. Zaručuje jen to, že systém musí být schopen zneužití opravdu trestat, ne jen na něj reagovat zpětně.
Závěr je proto jednoduchý. Větší decentralizace moci sama o sobě nezajišťuje, že moc budou vykonávat lidé, kteří ji nechtějí zneužít. Motivace se nemění, mění se jen prostředí a cena zneužití. Lidé, kteří chtějí moc i kvůli zisku, budou o moc usilovat vždy. Rozhodující je až to, zda systém dokáže takové zneužití rychle, draze a spolehlivě trestat. Demokracie to dělá přes volby, opozici a instituce. Anarchokapitalismus to dělá přes ztrátu zákazníků, příjmů a důvěry. Ani jeden systém však nemá automatickou záruku čistoty. Rozhoduje kvalita trestu, ne pouhá forma uspořádání moci.
Petr Borovec
Ekonomie jako zábavné divadlo neznalého trhu
Ekonomická realita nefunguje podle přání, ale podle omezení. A přesto se člověk občas neubrání otázce, jestli existuje lepší podívaná než pozorovat, jak se s tím lidé snaží vyrovnat po svém.
Petr Borovec
Proč anarchoagorismus selhává na trhu
Anarchoagorismus slibuje svobodu bez donucení. Stačí prý obejít stát a trh vše vyřeší. Jenže právě tam, kde má začít fungovat, naráží na realitu. Co když problém není v ideálu, ale v tom, jak má obstát ve skutečném světě?
Petr Borovec
NIF jako dlouhodobá stabilizace důchodového systému.
Stabilní a rostoucí důchody bez vyšších daní, dluhů nebo posouvání věku odchodu do důchodu. Existuje cesta, jak zvýšit efektivitu systému a posílit budoucí jistoty. Klíčem může být NIF.
Petr Borovec
Kdo také útočí na kapitalismus.
Někteří lidé, kteří se hlásí ke svobodě a volnému trhu, si neuvědomují, že vlastní nekonzistencí ničí kapitalismus svou neznalostí.
Petr Borovec
Co je kapitalistický zákon
Tento článek je důležitější než samotných pět obranných zákonů kapitalismu, protože vyjasňuje, co je a co není kapitalistický proces. Tím oslabuje ideologické rámce, které dlouhodobě vedou k narušování kapitalismu
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028
Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...
Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?
Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
Na ranní obloze je nyní možné pozorovat zjasňující kometu
Na ranní obloze v souhvězdí Pegasa je nyní možné vidět zjasňující kometu PanSTARRS. Pozorovatelná...
Lyžařská sezona ve Zlínském kraji skončila, vleky se zastavily i ve Stupavě
Lyžařská sezona ve Zlínském kraji skončila. Vleky se zastavily i ve Stupavě na Uherskohradišťsku,...
Prezident Pavel na návštěvě Brna. Zavítal za zdravotníky, promluví také se studenty
Prezident Petr Pavel přijel na návštěvu do Brna. Program jeho cesty se zaměřuje především na oblast...
Uzavírky a omezení komplikují dopravu v Budějovicích, přes centrum je to o nervy
Na kole šest minut, pěšky dvacet, ovšem autem či MHD 55 minut. Přesně tolik v úterý ráno trvala...
