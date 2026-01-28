Co je kapitalistický zákon
1. Kapitalistický zákon není pravicový ani levicový
Kapitalistický zákon není definován tím, zda snižuje daně, omezuje regulace nebo posiluje stát. Tyto zkratky jsou ideologické, nikoli ekonomické. Kapitalistický je takový zákon, který vzniká svobodně jako výsledek nabídky a poptávky po pravidlech.
Příklad z praxe:
V některých zemích lidé dlouhodobě poptávají silnou ochranu nájemníků, jinde naopak flexibilní trh s bydlením. Obě varianty mohou být kapitalistické, pokud jsou výsledkem otevřeného politického trhu, nikoli vnuceného dogmatu.
2. Zákon jako tržní produkt
Zákony v kapitalismu nejsou morální pravdy shůry, ale produkty politického trhu. Občané vystupují jako zákazníci, politici jako jejich zástupci a legislativa vzniká jako výsledek střetu protichůdných preferencí.
Příklad z praxe:
Daňové systémy se mezi státy liší nikoli proto, že by jeden byl objektivně správný, ale proto, že odrážejí různé společenské preference a ochotu nést náklady. Pokud by existoval jeden nejlepší model, trhy by k němu dlouhodobě konvergovaly. Nekonvergují.
3. Kapitalistický kompromis
Neznamená to, že se zákonem musí souhlasit všichni. Kapitalistický kompromis je vždy výsledkem protichůdných zájmů, se kterým není nikdo stoprocentně spokojen. Právě tato neuspokojivost všech stran je znakem svobodného kompromisu, nikoli jeho selhání.
Příklad z praxe:
Najde-li každý člověk v zemi alespoň jeden zákon, se kterým nesouhlasí, je to paradoxně signál fungujícího kapitalismu. Pokud by byl někdo trvale plně spokojen, znamenalo by to dominanci jedné skupiny nad ostatními.
4. Regulace jako legitimní výsledek trhu
Regulace nejsou samy o sobě nekapitalistické. Jsou pouze nákladné. Pokud je lidé i přesto poptávají, znamená to, že jim přisuzují vyšší subjektivní hodnotu než alternativám bez regulace.
Příklad z praxe:
Povinné technické kontroly vozidel omezují svobodu jednotlivce, přesto je mnoho lidí podporuje, protože nevěří, že by čistě dobrovolný systém zajistil dostatečnou bezpečnost. Trh zde nevolí ideál, ale míru důvěry.
5. Obranné zákony kapitalismu
Aby politický trh nezdegeneroval, potřebuje ochranné zákony. Ty neurčují, jaké konkrétní politiky mají vznikat, ale chrání samotný proces jejich vzniku.
Patří sem zejména ochrana vlastnického práva, odpovědnost za rozhodnutí, transparentnost, nezávislé soudy a stabilní mantinely, které nelze snadno přepisovat momentální většinou.
Příklad z praxe:
Země s nestabilním právním prostředím čelí vyšší rizikové přirážce kapitálu, nižším investicím a pomalejšímu růstu bez ohledu na to, zda se formálně označují za tržní ekonomiky.
6. Kapitalismus není maximalizace efektivity
Kapitalismus neusiluje o teoreticky nejefektivnější řešení, ale o řešení, které je společensky přijatelné při dané úrovni znalostí, strachu a důvěry lidí.
Příklad z praxe:
Čistě tržní zdravotnictví by mohlo být levnější, ale mnoho společností jej odmítá, protože lidé nejsou ochotni nést plné individuální riziko. Výsledkem je kompromis, nikoli selhání systému.
7. Hlavní závěr
Kapitalistický zákon je takový zákon, který vzniká svobodně na politickém trhu jako výsledek nabídky a poptávky a je chráněn pravidly, která brání jeho deformaci skrytým vlivem moci a kapitálu.
Kapitalismus neurčuje, jaké zákony mají být správné. Určuje pouze proces, jakým mají vznikat. Jakýkoli zákon může být kapitalistický, pokud je výsledkem svobodného rozhodování v daném čase a společnosti.
Co anarchokapitalismus nedělá kapitalisticky
Anarchokapitalismus bez existence poptávky a nabídky předem určuje, že stát je nelegitimní, čímž nerespektuje reálné lidské hodnoty ani svobodnou poptávku části společnosti.
Bez znalosti poptávky a nabídky hodnotí zákony jako správné či špatné a princip NAP staví nad ostatní zákony bez tržního ověření.
Podporuje anonymitu a obcházení pravidel, čímž zvyšuje transakční náklady, oslabuje vymahatelnost práva a narušuje fungování trhu.
Socialismus
Socialismus vzniká přirozenou poptávkou stejně jako ostatní zákony v kapitalismu. Označujeme jím však takové zákony, které postupně narušují fungování trhu, i když vznikly legitimně a kapitalistickým procesem.
Tyto zákony není správné automaticky zakazovat, protože představují důležitý signál politického trhu. Zakázané musí být pouze takové zásahy, které trvale ničí mechanismy kapitalismu a znemožňují jeho obnovu. Právě tomu brání výše uvedených pět obranných zákonů.
Závěr
Kapitalismus není o méně státu ani o více trhu. Je o svobodném procesu tvorby pravidel, ve kterém jsou zákony výsledkem lidských preferencí, nikoli ideologických příkazů
Děkuji za podporu a sdílení. A za vaši případnou aktivní ochranu kapitalismu.
Petr Borovec
Zákon č.5 Odpovědnost za výsledek
Pátý z pěti zákonů, které udržují kapitalismus efektivní, bez centrálního plánování, a zajišťuje, aby ti co tvoří právo byli zatíženy zodpovědností za dlouhodobý důsledky.
Petr Borovec
Zákon č.4 Zákaz obcházení tržních práv
Čtvrtý z pěti zákonů, které udržují kapitalismus efektivní, bez centrálního plánování, a brání tomu, aby anonymita a paralelní právo rozložily tržní pořádek.
Petr Borovec
Zákon č. 3 Zákaz koncentrace mediálního dosahu.
Třetí z pěti zákonů, které chrání efektivní kapitalismus bez zásahů do obsahu, a zabraňují tomu, aby kapitál nahrazoval soutěž idejí pouhou kontrolou pozornosti.
Petr Borovec
Zákon č.2 Omezení černého pasažérství na vlastnickém právu.
Druhý z pěti zákonů, které udržují kapitalismus efektivní bez centrálního plánování, a brání tomu, aby bohatství mohlo dlouhodobě těžit z vlastnického práva bez odpovídající účasti na jeho financování.
Petr Borovec
Zákon č. 1 Zákaz převodu kapitálu na legislativní moc
První z pěti zákonů, které udržují kapitalismus efektivní, bez centrálního plánování, a brání tomu, aby bohatství kupovalo zákony
