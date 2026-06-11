Čína: Když meritokracie řídí trh
Čína není klasická demokracie ani klasický svobodný trh v západním smyslu. Je to stát, který používá trh jako nástroj, ne jako posvátný princip. Vnitřní logika moci je meritokratická do té míry, do jaké se v rámci stranického a administrativního aparátu postupuje podle výkonu, schopností a prokazatelných výsledků. V odborné literatuře se tento model popisuje jako politická meritokracie, tedy systém, v němž se vedoucí představitelé a správci nemají vybírat podle hlasů veřejnosti, ale podle schopnosti řídit, dosahovat výsledků a projít výběrem uvnitř systému.
Na tom je Čína fascinující. Nehraje si na ideologickou čistotu. Neříká, že trh je všelék. Říká něco praktičtějšího: trh je dobrý sluha a špatný pán, pokud jde o národní moc, průmysl a dlouhodobý rozvoj. Proto její růst i po desetiletích mimořádné expanze zůstává vysoký. Zatímco mnoho vyspělých ekonomik bojuje s růstem kolem jednoho nebo dvou procent, Čína si stále udržuje tempo, o kterém si většina světa může nechat zdát.
Její skutečná síla však neleží pouze v růstu. Leží v tom, co tímto růstem buduje.
Čína je dnes světovým centrem průmyslové automatizace. Disponuje největším počtem provozovaných průmyslových robotů na světě a každý rok instaluje více nových robotů než většina ostatních zemí dohromady. Ještě zajímavější je, že domácí čínští výrobci postupně vytlačují zahraniční konkurenci i na vlastním trhu. To je přesně ten typ tiché a nenápadné převahy, který se v médiích často přehlíží, ale v ekonomice rozhoduje.
Jednim z nejčastějších argumentů proti budoucnosti Číny je stárnutí populace. Ano, čínská populace stárne. To je nepopiratelný fakt. Mnoho komentátorů však automaticky předpokládá, že méně lidí v produktivním věku znamená ekonomický úpadek. Čína na tento problém odpovídá jinak. Nesází na to, že bude mít dostatek pracovníků. Sází na to, že bude mít dostatek strojů.
Robotizace, automatizace a umělá inteligence jsou pro Čínu nejen cestou ke zvýšení produktivity, ale také způsobem, jak zmírnit dopady demografických změn. Nikdo dnes neví, jak rychle se budou tyto technologie vyvíjet. Pokud však během příštích desetiletí dokážou převzít významnou část lidské práce, může být demografická nevýhoda mnohem menším problémem, než se dnes předpokládá.
Čína navíc neinvestuje pouze do robotů. Buduje celý průmyslový ekosystém budoucnosti.
Patří mezi světové lídry ve výrobě baterií, elektromobilů, solárních panelů, větrných elektráren i zpracování strategických surovin. Nejde o jednotlivé úspěchy. Jde o propojený systém. Čínské vedení si uvědomuje, že ekonomická síla nevzniká z jedné továrny nebo jedné technologie, ale z ovládnutí celých dodavatelských řetězců.
Stejnou logiku lze pozorovat v energetice a financích.
Čína dlouhodobě usiluje o vyšší energetickou soběstačnost. Investuje do obnovitelných zdrojů, jaderné energetiky, přenosových sítí i zabezpečení dodávek strategických surovin. Současně si pečlivě hlídá svůj finanční systém a měnu. Na rozdíl od některých států nechce být závislá na rozhodnutích zahraničních investorů ani na nekontrolovaném pohybu kapitálu. Ekonomická suverenita je zde vnímána jako součást národní bezpečnosti.
A právě v tomto bodě se čínský model nejvíce odlišuje od západního pojetí.
Svobodný trh je mimořádně účinný při hledání nových příležitostí, vytváření inovací a rychlém přizpůsobování se změnám. Méně efektivní však bývá v projektech, jejichž návratnost se počítá na desetiletí a které vyžadují obrovské množství kapitálu. Právě zde může mít centralizovanější systém výhodu. (a výsledky to potvrzují)
Zatímco demokratické vlády často uvažují v horizontu příštích voleb a firmy v horizontu několika let a do toho svobodný trh tíhne sám sebe poškozovat populismem který manipuluje s neznalími zákazníky. Čínské vedení plánuje v horizontu desetiletí a plánují ti vzdělaní a věrní. Výsledkem jsou projekty, které by v mnoha jiných zemích narážely na politické nálady trhu, krátkodobé zájmy nebo nedostatek trpělivosti.
To samozřejmě neznamená, že je čínský model bezchybný. Čína čelí problémům třeba v oblasti zadlužení realitního trhu. Ani její vedení nemá schopnost předvídat budoucnost. Přesto je obtížné přehlížet výsledky, kterých země za poslední desetiletí dosáhla.
Nejzajímavější otázkou proto není, zda Čína poroste i v budoucnu. Mnohem zajímavější je, zda kombinace meritokratického řízení, tržních mechanismů, technologického rozvoje a dlouhodobého plánování dokáže dlouhodobě překonat silné stránky otevřených demokracií a svobodného trhu.
Čína není ideál svobody. Je to mnohem tvrdší a disciplinovanější systém. Z ekonomického hlediska však představuje jeden z největších experimentů moderní historie. Experiment, který se nesnaží nahradit trh státem ani stát trhem, ale propojit oba nástroje ve službě národního bohatství. (Cíle neni svoboda ale růst životní úrovně)
A právě proto je Čína pro ekonomy, investory i geopolitické analytiky tak fascinující. Ne proto, že by už zvítězila. Ale proto, že jako jedna z mála zemí světa systematicky buduje svou pozici s horizontem, který přesahuje jedno volební období, jednu generaci i jeden hospodářský cyklus.
Děkuji za podporu.
Petr Borovec
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