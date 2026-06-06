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Česko dohání zpoždění v bateriích.

Česká energetika stojí na prahu změny, která může přepsat způsob, jakým vzniká cena elektřiny. V pozadí se rozbíhá investiční vlna, která zatím není vidět v účtech domácností, ale může je v příštích letech zásadně změnit.

V roce 2025 Česká republika schválila zákon Lex OZE III, který umožnil plnohodnotný rozvoj bateriových úložišť a jejich zapojení do trhu s elektřinou. Evropská unie přitom podobná pravidla prosazovala už kolem roku 2019. Český energetický sektor tak nabral zhruba šestileté zpoždění v oblasti akumulace.

Výsledek je vidět dnes. Bateriová úložiště se teprve začínají stavět a jejich celkový výkon je zatím v řádu desítek až nižších stovek megawattů. Pro srovnání, česká síť pracuje běžně s výkonem v řádu několika gigawattů.

Očekává se, že hranice 1 GW bateriových úložišť může být dosažena přibližně na konci roku 2027. Teprve tehdy začnou baterie výrazněji ovlivňovat trh. Budou schopné ukládat levnou elektřinu z poledních přebytků a vracet ji do sítě ve večerních špičkách.

Dopad bude postupný. Nejprve ubude hodin se zápornými cenami elektřiny a sníží se extrémní výkyvy. Později může dojít i k poklesu průměrné velkoobchodní ceny, protože část výroby se přesune z období přebytků do období nedostatku.

Součástí debaty je i otázka, proč rozvoj baterií a dalších zdrojů neprobíhal rychleji. Kritici tvrdí, že zde hrály roli i ekonomické zájmy etablovaných výrobců elektřiny, zejména plynových elektráren, které profitují z cenových výkyvů a nutnosti záložního výkonu. (toto tvrzení nelze přímo prokázat)

Paralelně se řeší i pomalý rozvoj větrné energetiky v Česku. V řadě evropských zemí tvoří stabilní část mixu, zatímco u nás naráží na legislativu, místní odpor a dlouhodobě šířené obavy o dopady na krajinu a životní prostředí. Které když se porovnají s ostatnimi zdroji energie, tak jsou menší.

Dalším faktorem co sníží cenu je plánované posilování propojení s Německem. To může zvýšit dovoz levné elektřiny v době, kdy německé větrné elektrárny vyrábějí přebytky. Tím se zvýší konkurence na trhu a tlak na nižší ceny v Česku. Co ale stále nebude tak levný jako kdyby byli u nás.

Celkový obrázek je ale jasný. Roky stagnace v akumulaci se začínají měnit v rychlou výstavbu. Skutečný dopad na ceny elektřiny se ale projeví až kolem roku 2028, kdy se baterie stanou běžnou součástí energetické infrastruktury.

Závěr:
V politické rovině se zároveň očekává, že jakmile se efekt bateriových úložišť začne projevovat v cenách elektřiny, může část politické reprezentace tento vývoj prezentovat jako vlastní úspěch, i když samotná systémová změna vznikla se zpožděním a byla připravována už v předchozích letech.

Autor: Petr Borovec | sobota 6.6.2026 21:23 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

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Petr Borovec

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Elektrikář, investor, studující ekonomiku, ochránce kapitalismu.
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