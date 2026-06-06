Česko dohání zpoždění v bateriích.
V roce 2025 Česká republika schválila zákon Lex OZE III, který umožnil plnohodnotný rozvoj bateriových úložišť a jejich zapojení do trhu s elektřinou. Evropská unie přitom podobná pravidla prosazovala už kolem roku 2019. Český energetický sektor tak nabral zhruba šestileté zpoždění v oblasti akumulace.
Výsledek je vidět dnes. Bateriová úložiště se teprve začínají stavět a jejich celkový výkon je zatím v řádu desítek až nižších stovek megawattů. Pro srovnání, česká síť pracuje běžně s výkonem v řádu několika gigawattů.
Očekává se, že hranice 1 GW bateriových úložišť může být dosažena přibližně na konci roku 2027. Teprve tehdy začnou baterie výrazněji ovlivňovat trh. Budou schopné ukládat levnou elektřinu z poledních přebytků a vracet ji do sítě ve večerních špičkách.
Dopad bude postupný. Nejprve ubude hodin se zápornými cenami elektřiny a sníží se extrémní výkyvy. Později může dojít i k poklesu průměrné velkoobchodní ceny, protože část výroby se přesune z období přebytků do období nedostatku.
Součástí debaty je i otázka, proč rozvoj baterií a dalších zdrojů neprobíhal rychleji. Kritici tvrdí, že zde hrály roli i ekonomické zájmy etablovaných výrobců elektřiny, zejména plynových elektráren, které profitují z cenových výkyvů a nutnosti záložního výkonu. (toto tvrzení nelze přímo prokázat)
Paralelně se řeší i pomalý rozvoj větrné energetiky v Česku. V řadě evropských zemí tvoří stabilní část mixu, zatímco u nás naráží na legislativu, místní odpor a dlouhodobě šířené obavy o dopady na krajinu a životní prostředí. Které když se porovnají s ostatnimi zdroji energie, tak jsou menší.
Dalším faktorem co sníží cenu je plánované posilování propojení s Německem. To může zvýšit dovoz levné elektřiny v době, kdy německé větrné elektrárny vyrábějí přebytky. Tím se zvýší konkurence na trhu a tlak na nižší ceny v Česku. Co ale stále nebude tak levný jako kdyby byli u nás.
Celkový obrázek je ale jasný. Roky stagnace v akumulaci se začínají měnit v rychlou výstavbu. Skutečný dopad na ceny elektřiny se ale projeví až kolem roku 2028, kdy se baterie stanou běžnou součástí energetické infrastruktury.
Závěr:
V politické rovině se zároveň očekává, že jakmile se efekt bateriových úložišť začne projevovat v cenách elektřiny, může část politické reprezentace tento vývoj prezentovat jako vlastní úspěch, i když samotná systémová změna vznikla se zpožděním a byla připravována už v předchozích letech.
Petr Borovec
Proč jsou „udavači“ důležití pro fungující společnost a trh
Lidé se chtějí zbavit nesmyslných pravidel a získat více svobody. Jenže právě neznalost a populistické sliby o rychlé cestě ke svobodě často vedou k opačnému výsledku.
Petr Borovec
Proč stát na trhu vzniká opakovaně
Nikdo to nemá rád, část lidí to zneužívá a jiní to odmítají jako nelegitimní. Přesto to trh znovu a znovu vytváří. Proč vzniká systém, který měl být odstraněn, a proč bez něj dlouhodobě nefunguje ani samotný trh?
Petr Borovec
Ukrajinská technologie mění pravidla hry. A Hormuzský průliv to pocítí
Napětí roste, trhy kolísají a svět čeká, co bude dál. Jenže v pozadí se odehrává změna, která přepisuje pravidla hry a i výsledek. A většina lidí si jí zatím vůbec nevšimla.
Petr Borovec
Pokrok, který nás může přerůst.
Čistý a svobodný trh je silný motor pokroku. Zároveň v sobě skrývá neviditelné motivační riziko. Zvládnou to lidé?
Petr Borovec
Decentralizace nezaručí, méně zneužití moci.
Proč větší decentralizace moci sama o sobě nezajišťuje, že moc budou vykonávat více lidé, kteří ji nechtějí zneužít
|Další články autora
Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku
Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...
Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují
Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...
Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?
Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování...
Máte řidičák na traktor? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů
Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V...
Dobrá zpráva pro české fanoušky. Na hokejové MS 2027 to budou mít kousek. Koho máme ve skupině?
Hokejové mistrovství světa ještě neskončilo, ale fanoušci se mohou těšit už na to příští. Pokud se...
V panelovém domě na Karlovarsku došlo k výbuchu. Na místě zasahuje vrtulník
K mimořádné události vyjížděly v sobotu odpoledne záchranné složky na Karlovarsku. V jednom z...
Centrem Brna dnes prošel duhový průvod Brno Pride Parade
Centrem Brna prošlo dnes odpoledne za doprovodu hudby asi 3000 lidí s duhovými vlajkami nebo...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Vesnicí roku na Vysočině je Osová Bítýška na Žďársku, o titul soutěžilo 18 obcí
Vesnicí roku na Vysočině se letos stala Osová Bítýška na Žďársku. Obci s 950 obyvateli udělila...
- Počet článků 157
- Celková karma 5,93
- Průměrná čtenost 380x
Pokračování textů a doplňující analýzy a vysvětlení jsou k dispozici na Facebooku Meritas.