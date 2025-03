Budoucnost v paralelní realitě

Ve světě přibývá případů porušování pravidel a vlastnické právo ztrácí váhu. Jaké následky to mělo v jiné realitě? A co by se z toho dalo naučit pro tu naši?

Úvod

Pokud by někdo šikanoval vaše dítě, pravděpodobně byste ocenili, kdyby se ostatní spolužáci postavili na jeho stranu a v krajním případě použili i násilí k zastavení agrese. Stejně tak byste mohli být hrdí, kdyby se vaše dítě zachovalo správně při šikaně jiného spolužáka – ne jako agresor nebo pasivní pozorovatel, ale jako ten, kdo pomáhá.

To by bylo ideální, znamenalo by to, že je morálně vyspělejší než jeho rodiče, kteří v současnosti jen přihlížejí, jak je šikanován jiný rodič. Děti se však učí od rodičů, a tak nelze očekávat, že budou výrazně lepší. Ale není to nemožné.

Před rokem 2029

Agrese Ruska vůči Ukrajině dosud nenalezla řešení. Probíhá opotřebovávací válka, kde se bojuje tak, aby se vyhnulo použití jaderných zbraní, ale zároveň aby protivník ztratil co nejvíce zdrojů a byl donucen ke kapitulaci skrze ekonomické vyčerpání. Tato válka trvá, protože svět zapomněl na důležitost ochrany vlastnických práv a není ochoten investovat do dlouhodobé bezpečnosti. Částečně proto, že obrana vlastnického práva je kolektivní odpovědností, a jak víme z ekonomie, co je všech, bývá nadužíváno a málokdo to udržuje na vlastní náklady.

Čína nikdy plně neuznávala vlastnická práva svých lidí ani sousedních států.

nikdy plně neuznávala vlastnická práva svých lidí ani sousedních států. EU je sice hodnotově založena na jejich ochraně, ale obyvatelé jsou zhýčkaní a nejsou ochotni přinášet oběti pro jejich udržení i ve světě.

je sice hodnotově založena na jejich ochraně, ale obyvatelé jsou zhýčkaní a nejsou ochotni přinášet oběti pro jejich udržení i ve světě. USA cítí, že postupně ztrácejí dominanci, a proto si zvolily vedení, které je ochotno obcházet pravidla ve vlastní prospěch. Ti nejsilnější si myslí, že nepotřebují spolupráci a udržování platnosti vlastnických práv, protože věří, že si mohou vše vynutit silou.

Nový mocenský převrat

Prezidentovi USA končí volební období a jeho neefektivní vyjednávání nevedlo k žádným úspěchům. Prezident již nemůže být znovu zvolen kvůli ústavě. A tak v letech 2027–2029 je během jediné noci Grónsko obsazeno americkou armádou. Prezident USA dá rozkaz zabrat Grónsko do 48 hodin, což se mu povede díky tomu, že tam mají Američané vojenskou základnu. Po dobytí informuje Kongres, ale než stačí odhlasovat odpověď, EU vyhlašuje válku, což dává prezidentovi moc zatknout ty, kdo nesouhlasí s postupem, a naplno bez Kongresu řídit armádu. Členové Kongresu ze strachu souhlasí s financováním, aby nebyli odstraněni.

Proč Grónsko? Je plné vzácných nerostných surovin, které díky globálnímu oteplování budou v budoucnu dostupné, a dosud se netěžily kvůli grónské vládě, která si to zakázala. Zahájit těžbu tedy nebude nákladné.

NATO se rozpadá a EU zavádí sankce a demonstraci vojenské síly na hranicích.

O pár dní později Čína využívá situace a obsazuje Tchaj-wan. Vidí, že USA jsou oslabeny vlastními kroky a že trh efektivně nedokáže bránit vlastnická práva žádného státu. USA následně dobývají Panamu, aby mohly efektivně chránit své území z obou stran, zatímco Rusko dokončuje dobytí Ukrajiny.

Důsledky

Prezident USA setrvává u moci, protože země je ve válce, což neumožňuje provést spravedlivé volby. Takže zůstává ve funkci tak dlouho, dokud neuzná vlastnická práva jiných zemí a neuzavře mír. V EU také dochází k vyhlášení válečného stavu, což odkládá volby i na evropském území. V Česku se neomezené moci chopí vládnoucí strana v čele s Andrejem Babišem, který využije situace a s podporou Polska obsadí Slovensko, jež bylo označeno za zrádce kvůli spolupráci s Ruskem.

Zatímco se svět hroutí do chaosu, jednotlivé národy porušují vlastnická práva a dopady globálního oteplování jsou už tak zřejmé, že je nelze ignorovat. Ale důvěra, spolupráce a vlastnická práva jsou v troskách.

Společné problémy se řeší individuálně, což je katalyzátorem dalších válek. Zničený nepřítel neprodukuje znečištění, čímž nenarušuje vlastnictví jiného národa, a jeho dobytí umožňuje převzetí nedostatkových zdrojů – potravin, energie, surovin, které jsou drahé kvůli rozpadu globálního svobodného obchodu a tím i dělby práce.

Válečná situace a její dopady

Stárnutí populace a válečný stav způsobí, že lidé konečně v nouzi umožní svým občanům důstojně a bezbolestně odejít, pokud si to budou přát. To pomůže státům snížit náklady ve zdravotnictví a získat prostředky pro lidi, kteří chtějí žít.

Válečná situace a chudoba opět nastartují nutnost se zlepšovat. Robotizace má nejvyšší prioritu, a zároveň je zcela zakázán obchod s čipy a veškerou technologií s nimi spojenou.

USA: Mají na svém území dostatek firem vyvíjejících návrhy čipů, nově postavené nejmodernější továrny od firmy TSMC. Jediné, co jim trochu chybí, je firma, která by dokázala vyrábět a opravovat stroje na výrobu čipů. Zpočátku to není problém a časem se jim podaří tuto technologii ovládnout.

EU: Má technologii na výrobu strojů, které dokážou vyrábět nejmodernější čipy, ale musí nejdříve postavit továrny, což jim potrvá několik let, protože udržet takovou firmu funkční je velice obtížné. Po dobu přibližně 20 let nebude schopna plně využívat roboty.

Čína: Zabráním Tchaj-wanu získala nejmodernější továrnu na výrobu čipů a má i továrny na méně vyspělé čipy. Jediné, co jí chybí, je software na návrh čipů, ale ten dokáže v krátké době získat.

Většina vyspělých zemí zůstává ve válečném stavu, občané ztrácejí svobodu a trh se na dlouhou dobu stává málo efektivním. Nastala doba, kdy válka pohání technologický růst, ale bohatství a štěstí lidí neroste.

Následky a zvrat situace

Rok poté, co Rusko dobylo Ukrajinu, došlo k převratu. Chudoba zasáhla i lidi zajišťující legitimitu Putinova režimu – policisty a vojáky. Kvůli velkým ztrátám na obyvatelstvu musel malý počet mladých lidí živit velký počet seniorů a dětí. Celosvětová válka mezi třemi mocnostmi ještě více omezila obchod a zhoršila už tak těžkou situaci. K tomu se přidalo ponížení, že Rusko dobývalo Ukrajinu několik let, zatímco Amerika Grónsko zvládla za dva dny bez velkých ztrát. To využívá EU, která dobývá Bělorusko a postupně i části Ruska. Čína si bere východní část Ruska který jí historicky patřila, plus úroky.

Ale to není jediné, co dělá EU – Španělsko prodává veškeré své zlato. Cena zlata padá na 1 třetinu, protože po dlouhé roky bylo jen 30 % vytěženého zlata využíváno v průmyslu, 40 % skupovaly centrální banky a 30 % drželi spekulanti. Jakmile cena stabilně padala díky prodejům švýcarské banky, tak se začali přidávat spekulanti z celého světa a to i když se snažila Čína zkupovat, brzy jim došli zdroje. Do toho se po celém světě šíří propaganda, že jedinou spolehlivou měnou v těchto těžkých dobách je švýcarský frank, který EU zpočátku nakupuje za zlato. Hlavním cílem je nakoupit za zlato aktiva – firmy po celém světě, kromě států, s nimiž je EU ve válce.

Spekulanti vidí, že zlato padá, zatímco frank si drží hodnotu, a začínají masivně prodávat zlato a přesouvat kapitál do nového bezpečného přístavu. To oslabuje i dolar, který byl do té doby nejstabilnější měnou, také díky tomu že oznámili, že Frank bude cílit na 0% inflaci. Aby cena franku nevystřelila do nebe kvůli velké poptávce, tak Švýcarsko tiskne nové franky tak, aby hodnota stoupala jen mírně, a za nově vytvořené peníze opět nakupuje firmy.

Čína jako jediná zlato neprodává, dokonce skupuje, aby si udržela hodnotu svých zásob, a přitom možná prodá nějaké přístavy a firmy Španělsku. Přesto hodnota zlata zůstává nízká, protože Čína nedokáže vykoupit paniku a většinu zlata od spekulantů po celém světě, kteří ztratili nervy a důvěru.

V USA vzniká inflace kvůli přebytku dolarů v oběhu, které se hrnou z celého světa. To Ameriku paralyzuje a nutí ji soustředit se pouze na obranu. Zčásti kvůli tomu že kvůli válce se přestává dolar používat jak v Evropě, tak v Asii.

Norsko, které je už přes 30 let nejbohatší zemí světa a drží své bohatství v akciích firem po celém světě, společně se Švýcarskem a zbytkem Evropy, tak vlastní ty nejduležitější firmy ve světě. Díky tomu získává kontrolu nad kritickým množstvím světových firem, čímž dokáže vyvíjet tlak na vlády zemí, ve kterých tyto firmy sídlí. Následně dochází k rozšíření NATO o Austrálii, Japonsko, Jižní Koreu, Británii, Argentinu, Egypt, Indii, Vietnam a Hongkong.

Zbrojení a nová světová rovnováha

NATO začíná masivně zbrojit. USA, oslabené inflací a obklíčené nepřátelskými státy, podniknou několik menších invazí, ale nakonec uzavírají mír se všemi, a jsou rádi, že si rozšířili území. Čína, spokojená se ziskem území co chtěla, také souhlasí s mírem.

Ve světě opět zavládá křehký mír, cla se ruší a obchod se vrací do normálu. Ti, kteří přežili, rychle bohatnou díky znovuotevřenému globálnímu trhu.

Švýcarský frank, který se stal novou světovou měnou, cílí inflaci na 0 %, ale švýcarská centrální banka musí tisknout velké množství peněz, aby držela krok s rostoucím bohatstvím, zrušenými cly a technologickým pokrokem, který snižuje ceny všeho.

Přesto lidstvo dále čelí dvěma zásadním problémům:

1) Globální oteplování, které už nelze zvrátit.

2) Hromadná nezaměstnanost a deprese, protože roboti a automatizované programy jsou téměř ve všem lepší než lidé, což mnohým bere smysl života.

