Budoucnost kryptoměn v ochraně před inflací

Kam směřuje vývoj ochrany před inflací? Jak jistá je udržitelnost hodnosty u Bitcoinu? Závěrem vyvrácení pár starých omylů a mýtů.

Začalo to vytvořením mincí na jednotlivých blockchainech, které byly propagovány jako ochrana před inflací díky omezenému množství mincí. Některé kryptoměny, jako například Bitcoin, Cardano jsou inflační jen do určitého mnoství mincí, co má chránit před ztrátou hodnoty. Nicméně tvrzení, že to skutečně zajišťuje ochranu před ztrátou hodnoty, je nepřesné. Věci mohou být vzácné, například obrazy od známého autora, ale i tak mohou ztratit hodnotu, protože cena je určována nabídkou a poptávkou. Pokud se tedy těžaři rozhodnou neměnit množství Bitcoinu v oběhu, měnít se bude pak jen pouze poptávka, která bude měnit cenu. Bitcoin, Ethereum, Cardano, Tron a další vzácné kryptoměny zatím dokázaly chránit před znehodnocením, i když s velkou volatilitou, jen díky dlouhodobě rostoucí poptávce, která však nemůže růst do nekonečna. Až se dostatečné množství lidí zásobí Bitcoinem, zanikne potenciál dalšího růstu hodnoty a zvýší se riziko poklesu. Kdo by držel něco tak rizikového? Předpokládá se tedy, že časem dojde k prodeji a přesunu k lepší alternativě nebo neustále nevypočítatelnému kolísání ceny na kterou budou náhodně vydělávat a doplácet zákaznici, co je bude motivovat hledat lepší peníze. Kryptoměny nebudou stabilně držet hodnotu, dokud těžaři a validátoři nezačnou aktivně řídit nabídku podle měnící se poptávky, podobně jako centrální bankéři, nebo výrobci zboží na trhu. Tyto ekonomické zákony nejdou ošálit!

Kryptoměny založené na systému POS (Proof of Stake) už začaly hledat způsoby, jak řídit nabídku, a tím zajišťovat stabilitu. POW (Proof of Work) kryptoměny to nedělají, a proto zaostávají. V budoucnu, až dosáhnou svého poptávkového vrcholu (zde nemyslím krátký 4 letý cyklus), zklamou své držitele nestabilitou a poklesem hodnoty kvůli tomu že trh přirozeně přejde k lepší konkurenci, jako se stalo v minulosti u zlata. Připomínám že peníže jsou metr který k předávání tržních informací potřebuje být přesný a né plnit poďřadnou funkci uchovatele hodnoty. Na uchováníní hodnoty nepotřebujeme peníze, ale aktiva přinášející úžitek lidem. Užitek nikdy nebude stabilní!

Naštěstí se trh neustále vyvíjí a našel efektivnější způsoby ochrany před znehodnocením a to stablecoiny. Tyto tokeny drží hodnotu měny, kde je řízena nabídka podle poptávky. Problémem státních měn je, že používají aktivní stabilizaci hodnoty s cílem dosáhnout průměrné roční inflaci 2 %. V kryptoměnovém světě se zatím tento problém řeší tím, že stablecoiny lze uložit a získat z nich úrok vyšší než inflace. Nezáleží na poptávce po stablecoinu – stále si drží hodnotu ovlivní to jen úrok který generují. Toto řešení přinese kryptoměnám typu POS značné výhody, jakmile úrokové sazby v bankách klesnou pod 4 %. V takovém případě budou lidé, kteří tomu rozumí, přecházet na stablecoiny, například na Tron s úrokem 4,15 %.

V budoucnu se pravděpodobně objeví stablecoiny nebo mince, které budou řízeny tak, aby si udržely hodnotu vůči inflaci v konkrétní zemi, nebo na kontinentu. Tento přístup bude využívát aktivního řízení nabídky mincí podle poptávky, jak to trh umí nejlépe. Jen stím rozdílem že to bude více decentralizované a hlavně mezi nimi bude konkurence, ale ne tak moc aby to bylo neefektivní.

Další mýtus je, že musí být vše decentralizované. Decentralizace byla nutná na začátku, aby tvůrci nebyli zničeni za vytváření konkurence. Dnes, když je sektor velký, není snadné konkurenci zničit, protože krypto trh má sílu vytvářet vlastní zákony. Krypto trh se může posunout k efektivnějšímu zajištění bezpečnosti prostřednictvím vlastnického práva. Decentralizace je totiž neefektivní – jedná se o majetek rozdělený mezi příliš mnoho vlastníků co vede k tomu, že ho nikdo neřídí ani nevylepšuje. Takový majetek je časem nahrazen konkurencí, která umí reagovat na změny poptávky. Dokonalá decentralizace je v podstatě dokonalí komunismus.

Naštěstí dochází k centralizaci v celém krypto sektoru. Těžba Bitcoinu se centralizuje s rostoucí obtížností a státními dotacemi. Kdy každé zvýšení obtížnosti těžby snižuje zisky těch co nereinvestují veškerý zisk do těžby a i tak mají menší zisk než ti velcí, takže časem dojde k centralizaci. Kryptoměny typu POS budou také časem řízeny především 10 % nejbohatších držiteli. Tron například má pouze 27 hlavních validátorů a dalších 127 na kontrolu, což je blízké ideálnímu počtu pro efektivitní řízení a zabráněnění ekonomickému jevu zvaného problém veřejného statku a to už teď s rovnoměrnějším rozdělením mincí.

Dalším mýtem je, že kryptoměny nepoužívají podvodníci. Na blockchainu lze dohledat vše a jakákoliv akce, kterou uděláte, už nikdy nezmizí. Znamená to tedy, že je blockchain nevhodný pro krádeže? Ano, pokud víme, komu patří jednotlivé adresy, a pokud těžaři nebo validátoři aktivně blokují transakce zlodějů. Ne, pokud trh nevyžaduje KYC a další ověření totožnosti – v takovém případě nezáleží na tom, že je vše viditelné, protože nikdo neví, komu adresy patří. A nezáleželo by ani na tom, že je to veřejné, pokud lze ukradené mince beztrestně použít. Naštěstí trh už na tom pracuje a anonymita, která je škodlivá ve všech oblastech svobodného trhu, je postupně omezována a vytlačována. To činí kryptoměny bezpečnějšími než dolar. Argument, že nyní nevidíme využívání kryptoměn k podvodům, je chybný díky anonymitě v některých oblastech kryptoměn není možné tyto aktivity odhalit, a proto nelze tvrdit, že neexistují.

Dalším mýtem, ke kterému bych se chtěl vrátit, je sen bitcoin maximalistů, že jednou všichni přejdou na bitcoin a státní měny se kvůli tomu dostanou do hyperinflace. Jak jsem již zmínil, měny mají aktivně řízenou nabídku podle poptávky. Pokud poptávka klesne a dojde k přebytku dolarů, úroky se mohou zvýšit tak, aby například 6 % dolarů zaniklo a výsledkem byla 2% inflace cen zboží. Dnes je tvořeno 6 až 15 % nových dolarů, aby se dosáhlo 2% inflace, ale klidně se může stát, že dojde k opaku – vznikne trh, kde státy nebudou mít deficit, dokonce budou záměrně vybírat vyšší daně, aby splatily co nejvíce dluhů. To nemusí znamenat recesi ani změnu politického vedení směrem ke kapitalismu. Jen že to může dostat mnoho lidí na ulici, protože se nedokázou přizpůsobit. Co pak také čeká držitele bitcoinu po dosažení vrcholu popularity, pokud centralizovaná těžba nezmění systém. Změna kodu by nebyla nic nevídaného už se to parktárt stalo v minulosti, kvůli chybám v kódu který tam zůstali po tvůrci.

Děkuji že se zajímáte o důsledky lidského jednání.