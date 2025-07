Blíží se volby, přichází dezinformace: Nenechte se nachytat na strašení ETS 2

Internet zaplavují výmysly o emisních povolenkách pro domácnosti. Podívejte se, co z toho je skutečně pravda.

Blíží se volby. A jak to tak bývá, internet se plní laciným strašením. Téma? ETS 2 – nový systém emisních povolenek, který se bude týkat i domácností a dopravy.

Aby bylo jasno: oprávněná debata o dopadech je důležitá. Ale co se teď šíří, nemá s realitou nic společného. Jde o překroucené výpočty, desetinásobně nadhodnocené částky a účelové manipulace, které mají jediné – vystrašit vás a přesvědčit, že „Evropa vás chce zničit“.



Tady jsou fakta, která by měl znát každý, kdo nechce být užitečný idiot:



1) „Vyšší cena povolenek je nezbytná pro obnovitelné zdroje“

Nepravda.

Podle studií IEA nebo Lazard dnes patří fotovoltaika a větrná energie mezi nejlevnější zdroje elektřiny s planem na světě – a to i po započtení výstavby, provozu, údržby, baterií a dotací. OZE už dávno nepotřebují drahý uhlík, aby byly konkurenceschopné. Majitelé FVE to vidí na svých účtech.



2) Vymyšlené výpočty dopadů na domácnosti.

Například tabulka, která tvrdí, že při ceně 40 €/t CO₂ zaplatíte 34 000 Kč ročně za uhlí nebo 24 000 Kč za plyn, je zcela mimo realitu.

Reálné dopady při ceně 40 €/t:

Plyn (12 000 kWh/rok): cca 960 Kč/rok.

Uhlí (10 000 kWh/rok): cca 1 600 Kč/rok.

Elektřina: ETS dnes tvoří cca 10–30 % ceny, tedy jednotky tisíc korun ročně. Ne stovky tisíc, ale jen jednotky tisíc ročně – a postupně, ne najednou.



3) „Povolenky stojí 90 €, a cena kvůli poptávce domácností poroste“

Nesmysl.

ETS 2 má v úvodní fázi stanovený cenový strop 45 €/t CO₂ až do roku 2030. To je závazné podle nařízení EU 2023/959. Předpovědi o 250 €/t pro domácnosti do pár let jsou jen politická fikce na efekt.



4) „Topení dřevem bude zdaněno“

Zavádějící.

ETS 2 se netýká lidí, kteří si doma topí vlastním dřevem. Týká se dodavatelů fosilních paliv. Dřevo má teoreticky nulovou uhlíkovou stopu, a malé kotle/krby ETS 2 zatím neřeší.



5) „Domácnost se dvěma auty a plynem zaplatí 61 000 Kč ročně“

Úplný nesmysl.

Reálný dopad:

Benzín (12 000 km/rok, 6 l/100 km): cca 1 000–2 000 Kč ročně.

Plyn: max. 2 500 Kč ročně

Celkem tedy: do 5 000 Kč ročně, ne 61 000.



Proč lidé těmto nesmyslům věří?

Protože strach je levný nástroj politického marketingu efektivní na volném trhu. Stačí zkreslit čísla, vyrobit graf s dramatickými čísly a rozeslat to po sociálních sítích. Ověřovat si fakta? To už pak nikdo nedělá.Výsledkem je panika, neinformovanost – a zastaralý odpor ke změně, která je přitom technologicky i ekonomicky výhodná.



Historická paralela: Mor, kanalizace a CO₂.

Když v Evropě řádil mor, města konečně začala investovat do kanalizace a zakázala házet odpadky do ulic. Do té doby se to považovalo za „normální“ – stejně jako dnes pokládáme za normální vypouštět CO₂. Nečekejme na totální kolaps jako v minulosti, abychom konečně uznali, že něco, co je „normální“, může být zároveň neudržitelné.



Závěr:

Pokud chcete nesouhlasit s ETS 2 – fajn, diskutujme. Ale nedělejme to na základě nesmyslných tabulek a dezinformací. Nenechme si vnutit paniku, která není založená na faktech. A už vůbec ne od lidí, jejichž jedinou strategií je: „Vystraš je, ať nás volí.“ Nebuďte tak lacinými zákazniky.



Děkuji že se zajímáte o důsledky lidského jednání.