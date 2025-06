Bitcoin byl, ale už nebude dobrý na nelegální činnosti

Bitcoin byl kdysi synonymem pro digitální svobodu a absolutní kontrolu nad vlastními penězi. Ale časy se mění. Co když jeho budoucnost směřuje zcela jiným směrem, než si přejí jeho nejvěrnější zastánci?

Bitcoin se od svého vzniku v roce 2009 prezentoval jako anonymní digitální hotovost. A i když šlo o technologický průlom, už tehdy měl jednu zásadní vlastnost: všechny transakce jsou veřejně dostupné. To znamená, že Bitcoin je pseudoanonymní, nikoli skutečně anonymní. Každou platbou, nákupem nebo směnou vznikají nové spojitosti, které v budoucnu umožňují zpětnou identifikaci vlastníků.

Bitcoin byl dříve výhodný pro nelegální činnost – dnes je to riziko

V začátcích byl Bitcoin ideální pro šedou a černou ekonomiku. Používal se k nákupu zbraní, drog nebo služeb na darknetu. Dnes je však situace jiná. Každý, kdo používá Bitcoin, zanechává za sebou otisk – adresy, časy, částky, protistrany. A jakmile se jednou propojíte se světem „legálních“ služeb (například přes směnárnu nebo e-shop ne nutně s KYC), anonymita se snižuje.

Trh přirozeně poptává peníze, ke kterým lze uplatnit vlastnické právo.

Úspěšní lidé nechtějí mít majetek, který jim lze snadno ukrást a u kterého není možné zjistit pachatele nebo jej dostat zpět. Ať už mluvíme o únosech, podvodech, nebo běžné krádeži klíčů – pokud vám někdo Bitcoin sebere, neexistuje žádný právní nebo technický způsob, jak ho získat zpět bez souhlasu zloděje. Co snižuje hodnotu Bitcoinu, jako dobrých peněz.

Je to slabina, kterou trh i stát postupně napravují

Tato vlastnost dělá z Bitcoinu majetek vysokého rizika – a trh si to uvědomuje. Proto roste tlak na regulace, ověřování uživatelů (KYC) a propojování adres s identitami. Detektivní práce soukromích společností ve stylu „chain analysis“ je dnes běžnou praxí a pomáhá stíhat zločince. Problém je ale stále stejný: i když víme, kde ukradené Bitcoiny jsou, nelze je nikomu vrátit, pokud s tím zloděj nesouhlasí.

To se ale časem změní. Tlak trhu a společenské poptávky po vymahatelnosti spravedlnosti povede k dalším změnám!

Těžaři jako nová třetí strana

Bitcoin bývá často prezentován jako „nezávislý na státech a bankách“. Ale i v Bitcoinu někdo rozhoduje o tom, která transakce se dostane do bloku – a to jsou těžaři. Těžaři jsou technicky „třetí strana“, která má reálnou moc ovlivnit stav účetní knihy.

V budoucnosti proto můžeme očekávat, že těžaři začnou zasahovat i do historie bloků, ve jménu tržní spravedlnosti. Stejně jako už se stalo v minulosti 15.srpna 2010. Pokud vznikne dostatečný konsenzus (například při velkém podvodu nebo únosu), těžaři mohou odmítnout potvrdit transakci nebo ji dokonce zpětně přepsat.

Bude to těžké – shodnout se v decentralizovaném systému není snadné. Ale podobně jako mezinárodní právo funguje bez jedné vlády a přesto umí (občas) jednat, může i Bitcoin získat svůj „mezinárodní soudní dvůr“ – a těžaři v něm budou hrát hlavní roli.

Ať už bude těžba POW nebo POS, vývoj je nevyhnutelný. Důležité je si uvědomit, že tento vývoj není závislý na konkrétním konsensuálním algoritmu. Ať už Bitcoin zůstane u Proof-of-Work, nebo se inspiruje efektivnějšími projekty s Proof-of-Stake, rozhodující roli budou mít ti, kdo mají výpočetní, nebo kapitálovou moc. A jak jsem psal v minulosti – těžba i hlasovací síla se nevyhnutelně koncentrují, kvůli tomu jak systém je nastaven.

Děkuji že se zajímáte o důsledky lidského jednaní.