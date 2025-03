85 % Čechů podporuje eutanazii – proč ODS ne?

Česká společnost je připravena na diskusi o legalizaci eutanazie. Politici by měli naslouchat voličům a přestat se schovávat za vyhýbavé odpovědi. Pokud se většina společnosti shoduje na tom, že člověk má právo rozhodnout o svém životě i jeho konci, neměla by politická reprezentace stát v cestě této prospěšné svobodě.

Nabízí se otázka, zda tato strana skutečně hájí svobodnou volbu jednotlivce, nebo se spíše snaží vyhnout kontroverzní debatě se špatnými spojeneckými stranami. Přitom by mohla být právě eutanazie tématem, které ukáže, že ODS je schopna reflektovat aktuální společenské nálady a že je silnou stranou, která to myslí vážně.

Další články autora

Petr Borovec Budoucnost v paralelní realitě Ve světě přibývá případů porušování pravidel a vlastnické právo ztrácí váhu. Jaké následky to mělo v jiné realitě? A co by se z toho dalo naučit pro tu naši? 17.3.2025 v 11:00 | Karma: 4,27 | Přečteno: 103x | Politika

Petr Borovec Robotizace a její nevyhnutelné důsledky Představte si svět, kde většinu práce vykonávají roboti. Historie ukázala, že lidé technologický pokrok podceňují. Otázkou není jestli, ale jak se na to připravíte – nejen vy, ale i vaše děti. Tušíte, co to způsobí? Politika 1.3.2025 v 19:13 | Karma: 4,11 | Přečteno: 94x | Diskuse

Petr Borovec Dost dobrý peníze Česká koruna za poslední 4 roky ztratila 35 % své hodnoty, přesto je lepšími penězi než Bitcoin a zlato. V tomto článku se na to podíváme optikou rakouské ekonomie a posoudíme, která měna nejlépe plní svou nejdůležitější funkci. Ekonomika 8.2.2025 v 14:55 | Karma: 9,46 | Přečteno: 604x | Diskuse