Zlomyslný stromek
Vánoční stromek, nezbytná rekvizita úžasných svátků. Všichni si ho pamatujeme z dětství, na zažloutlých fotografiích (někteří už jen z digitálu). Vždy se zdobil na poslední chvíli, alespoň u nás. Historické ozdoby stále máme a opatrujeme je. Stejně jako žárovičky, které se opět dají v reedici pořídit v domácích potřebách.
My si pořídili stromek nedaleko nákupního centra, kam jezdíme každý rok. Kluci pečlivě vybírají ten nejkrásnější, a jediný, kdo úpí, je tatínek, a to při placení. Stromek musí být rovný, rovnoměrně ovětvený, přiměřeně hustý, tak akorát vysoký, prostě nejkrásnější. Chlapík se nás zeptal, zda ho chceme dole přiříznout. A my kývli. Stromek se zachvěl, a během hoblování té velké tužky bez tuhy, jsem zaslechl táhlé vytí. Netušil jsem, že to byl hlas našeho zaplaceného stromku.
Pak šel do sítě, a šup do auta. Krátký převoz domů, a pak funivý přesun po schodech až do podkroví. Nejprve na dva týdny samotka na balkóně, a pak třiadvacátého do stojánku. Jednoduché. Pokaždé, když jsem otevřel dveře na balkon, něco zavrčelo. Myslel jsem, že je to manželka, které se nelíbí mé loupení lineckého, které ještě není vláčné. Že to vrčí stromek, mne nenapadlo.
Třiadvacátého večer nastává čas proměny zmrzlého stromku ve vánoční načančaný. Na speciálním taburetu je umístěn těžký litinový stojan, do kterého se tatínek pokouší vetknout ohoblovanou kládu, a vypadá to, že mu neustále uhýbá. Nakonec se to podaří, a pomocí tří šroubů je stromek zafixován. Lehké zaúpění. Přichází čas na vysvobození stromku ze sítě. Pomocí nůžek. To byla prda. Všechny větve vylétly, a smetly cokoliv, na co dosáhly. Hrnečky, talíře, knížky, spící kočka i babička v křesle to odnesly. Jen stromek se potutelně zachechtal.
To, že nám shodil dvě ozdoby, které jsme opatrovali jako oko v hlavě, protože se už třicet let nevyrábějí, přičítám náhodě. Visící obaly od snědené čokolády zase dětem, přece nebude stromek pojídat něco takového. Ovšem, když jsme si šli lehnout, zaslechl jsem z obývacího pokoje divné zvuky. Bál jsem se tam jít podívat, abych nevyrušil Ježíška při práci, přestože chodí až druhý den, a tak jsem to raději zaspal. Ráno jsme se nestačili divit.
Stromek se během noci zcela odstrojil, asi se mu naše výzdoba nelíbila. Nějakým způsobem se dostal ze stojanu, poschovával všechny dárky, vypustil kapra do nedaleké řeky, nasypal do postelí každému hrst jehličí, aby se nám dobře spalo. Dětem přidal i šišky a smůlu, takže se ráno probudily zalepené v prostěradle jako sushi. A to nejhorší, celý se zkroutil, a vypadal jako kosodřevina.
Když se celá rodina uklidnila, a děti jsme vyprostili pomocí ředidla z prostřeradel, nasnídali jsme se, a jeli shánět jiný stromek. Budeme ovšem bedlivě poslouchat, zda při hoblování neúpí.
Petr Binder
Nejtěžší zkouška
Některé zkoušky v životě jsou snadné. Jiné náročnější. A některé jsou velmi těžké, zdánlivě nepřekonatelné. Je to zdánlivě zeď, kterou se nedaří probourat žádnými dostupnými prostředky.
Petr Binder
Piníky
Dříve to byly odznaky, co jsme si hrdě připínali na oděv. S dlouhým špendlíkem, který byl velmi nebezpečný, pokud jsme byli neopatrní. V současné době sbírám piníky. A špendlíků se už tolik nebojím.
Petr Binder
To by bylo...
Poměrně krátké zamyšlení nad současností, a vyjádření naděje, že velké věci se skládají z těch nejmenších hnutí mysli, a pak i rukou a dalších částí těla, mozek nevyjímaje. To by bylo, kdyby...
Petr Binder
Závisláci
Potkávám je čím dál tím častěji. Závislé lidi. Nevnímají okolí, a chovají se divně. Zejména v přepravním prostoru metra, na chodnících nebo v divadle. Už jste je potkali?
Petr Binder
Mezi dveřmi
Nevím jak u vás, ale tady na severu Prahy je to neskutečně oblíbená hra, zejména teenagerů, ale i starší občané to hrají rádi. Hra je jednoduchá a velmi efektivní.
|Další články autora
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku
Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...
Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší
Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už...
Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu
Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je...
Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025
Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu...
V plzeňské sauně našli mrtvého muže a ženu, nevysvětlené úmrtí tam řešili už loni
V soukromé sauně v Plzni na Roudné ve čtvrtek ráno nalezli mrtvého muže a ženu. Na místě pracovali...
Nemocnice v K. Varech a Chebu budou od ledna vystupovat jako jeden celek
Krajské nemocnice v Karlových Varech a Chebu budou od ledna vystupovat vůči zdravotním pojišťovnám...
Past na vozíčkářku. Podvodník ji balamutil a okrádal, poslal k ní i falešné policisty
Zkušené kriminalisty překvapila bezcitnost podvodníka, který letos v září v ostravských Vítkovicích...
Stavbaři v Plzni dokončili základovou desku věží Sisters, má speciální složení
Pod budoucími výškovými budovami Sisters v Plzni už je hotová metr vysoká základová deska ze...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 183
- Celková karma 14,24
- Průměrná čtenost 998x
www.petrhrochbinder.cz
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.