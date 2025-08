Zítra se stane něco zásadního. Tak zásadního, že to promění životy mnoha lidí. A třeba i těch, které dobře znáte. Zítra se to stane.

Zítra se začnou psát dějiny. Konečně se vše rozhoupá a pohne. K lepšímu. Bude se jednat o malou revoluci, která se nevyhnutelně blíží. Jsme na to připraveni?

Zítra se předseda vlády přizná ke všem nepravostem, které kryje dlouhá léta, a po předání všech důležitých a kompromitujících dokumentů orgánům činných v trestním řízení, podá do rukou prezidenta republiky demisi.

Zítra se uvolní pomyslný kamínek, který utrhne politickou, ale i společenskou lavinu. Věci, které dlouhou dobu skřípaly, najednou zapadnou do správných kolejí, a přestanou brzdit zdravý vývoj země.

Zítra si lidé uvědomí svoji část odpovědnosti, a přestanou dělat, že se jich konkrétní problémy netýkají. Začnou je řešit. Ne překotně, ale tak, aby se skutečně vyřešily.

Zítra bude každý občan vědět, co má vlastně dělat, aby nepromarnil život, ani své příležitosti. Svůj talent a předpoklady. Zítra budou lidé dělat jen to, co je potřebné, zdravé, prospěšné a jednoduché.

Zítra se sníží nezaměstnanost, zvýší mzdy, sníží daně, zvýší porodnost, sníží kriminalita, zvýší HDP, sníží počet smutných lidí, a zvýší množství úsměvů ve společnosti.

Zítra se stane tolik věcí. Jsme na to připraveni? Zítřek velmi pravděpodobně přijde, a záleží jen na nás, zda to bude zítřek dobrý, stejný a nebo promarněný. Tak jako den, kdy umělec netvoří. Tak jako den, kdy se vrcholový politik nechová jako státník. Den tak promarněný, kdy na něho nemůže dítě vzpomínat, jako na parádní den dětství.

Zítra se to stane. Snad se uprostřed noci nezmění zítřek v dnešek, jako tolikrát předtím, a nestane se nic z toho, co měl přinést zítřek. Opět se vše odloží na jiné dny. Na neurčito. Až to vyhnije. Zatím se vlastně nic tak hrozného neděje. Všichni přece kradou. Mají máslo na hlavě a spoustu důvodů k vděčnosti. A co odpovědnost? Mrzuté.

Zítra...