Zbytečná práce
Kolik zbytečné práce člověk za svůj život vykoná? A jak se dá taková zbytečná práce na první pohled poznat? Mnoho a těžko. Nikdo z nás přece nechce pracovat na něčem, co je odsouzeno k neúspěchu. Nikdo nechce být poslední, natož čtvrtý nebo druhý.
Máme se neustále nořit do práce, o které nejsme přesvědčeni? Každý den se přemlouvat, že se to zítra jistě zlepší? Užívat si zaběhané koleje, a utěšovat se, že jinde by to bylo ještě horší. A na konci pouze hořce zaplakat nad nelichotivým výsledkem. Všechno bylo marno, a nyní již není síly na reparát.
Jak poznat zbytečnou práci? Je dobré poslouchat hlas svědomí. Ono zpravidla ví, co je dobré a co ne. Podporovat jeho hlas, a věřit tomu, co nám říká. Poslouchat ho. Pak se množství zbytečné práce znatelně ztenčí. Vaše svědomí to s vámi myslí dobře. Záleží mu na kvalitě vašeho života. A raduje se společně s vámi nad dobře vykonanou prací.
I drobný rýpanec svědomí je dobré vyslechnout. A dobře si rozvážit, zda na tom něco není. Zda to, co chceme vykonat je opravdu správné, dobré a prospěšné. Dlouhodobým tréningem dokonce můžeme dosáhnout i jakési odolnosti vůči svádění k nedobrotám. Okamžitě víte, na čem jste, a můžete nabídku zbytečné práce rovnou odmítnout. Klidně i razantně.
Dobrá práce vede k cíli. Po jejím vykonání se dostaví slastný pocit z dovršeného díla. Po zbytečné práci nastává pouze kocovina a pocit beznaděje. Posilovat hlas svědomí můžeme úplně všude, protože ostatní jeho hlas nemohou slyšet. Ti slyší zase jen svůj hlas svědomí. A je to tak dobře. Pokud bychom slyšeli všechny hlasy svědomí, patrně by se nám neudělalo dobře.
I když, na druhou stranu, nemluví hlas svědomí u každého stejně? U všech stejně? Stejným hlasem, barvou i intenzitou? Těžko říci.
Přeji všem hezký den, a spoustu nezbytečné práce, a dobrého pocitu po jejím zdolání.
Petr
OMNIA VINCIT AMOR
Petr Binder
- Počet článků 216
- Celková karma 14,18
- Průměrná čtenost 912x
www.petrhrochbinder.cz
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.