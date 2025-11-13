Závisláci
Závislost je nepříjemná okolnost našeho života. Někdo má větší předpoklady k tomu, aby do nějaké závislosti spadl, než jiný. Je jedno, zda se jedná o závislost na alkoholu, ženách, telefonu nebo drogách. V každém případě závislost svému hostiteli mění život. Nebo ho dokonce zkrátí.
Mnohokrát jsme slyšeli o předávkovaných narkomanech. Mnozí z nás je už viděli na vlastní oči. Třeba u nás si klidně píchají chemii do žíly nedaleko zastávky tramvaje. Nedaleko památníku Anthropoid. Opilí lidé zase ruší noční klid, rozkopávají popelnice a ničí dopravní značky. Mají velkou sílu, pocit neohroženosti a vlastností Spidermana. Zdánlivě. Postupně jim odcházejí játra, a pak už je pozdě na záchranu. O kuřácích raději psát nebudu, je to příliš osobní.
Závislí na mobilních telefonech jsou všude kolem. Kam se člověk podívá, tam někdo civí na placatou obrazovčičku svého mobilu, a sjíždí neodolatelně lákavý program. Něco, co by jim mohlo uniknout, pokud by se na to nepodívali právě nyní. Co na tom, že kráčí po chodníku, a nevnímají okolí. Co na tom, že vrazí do procházejícího spoluobčana. Co na tom, že bez rozhlédnutí vlezou do vozovky. Co na tom, že právě projíždí vozidlo, ve kterém zrovna řidič odesílá důležitou esemesku...
Závislostí je mnoho, a všechny jsou nepříjemné. Společensky i osobně. Pokud nevnímáte, že jste na něčem závislí, a neustále to konzumujete, pak jste závislí. Přeji vám i sobě, ať nepodléháme závislostem. Nic není tak úžasné a dokonalé, aby na tom musel být člověk závislý. Celý život podvědomě toužíme po svobodě, tak si ji přece nenecháme sebrat nějakou zbytečnou závislostí.
Mezi dveřmi
Nevím jak u vás, ale tady na severu Prahy je to neskutečně oblíbená hra, zejména teenagerů, ale i starší občané to hrají rádi. Hra je jednoduchá a velmi efektivní.
Staré dobré časy
Pamatuje někdo z vás ty staré, zlatým nádechem zalité časy? Ty doby, kdy nic nebyl problém, vše se vyřešilo a nakonec vlastně dopadlo dobře. A jaké časy prožíváme nyní?
Zítra
Zítra se stane něco zásadního. Tak zásadního, že to promění životy mnoha lidí. A třeba i těch, které dobře znáte. Zítra se to stane.
Osobní radost
Posední dobou cítím, že radosti mezi mými známými znatelně ubývá. Ptal jsem se jich na důvody, a jsou rozličné. Radost je přece důležitá součást života, tak proč to mnohdy nejde, mít radost?
Všechno je drahé. Proč?
Drahota téměř všeho je všudepřítomná a může za to, jak už to tak bývá, několik rozličných okolností. Některé můžeme ovlivnit, jiné prostě nemůžeme. Tedy možná nemůžeme.
www.petrhrochbinder.cz
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.